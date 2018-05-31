 Порошенко подписал Указ об объявлении с 2018 года 10-летия украинского языка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, усиление ее консолидирующей роли в украинском обществе как средства укрепления государственного единства, учитывая необходимость защиты национального языково-культурного и языково информационного пространства, поддержки развития национальной культуры, поощрения процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство.
"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие - это украинский язык ", - сказал Глава государства, подписывая документ.
Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.
Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.
Допустим ситуацию - коррупция связана ещё с каким-либо преступлением или привела к другому некоррупционному преступления, то чьё это дело и сколько десятилетий продлится разбирательство - чьё это дело?
Посмотрите на Румынию .
А порошенкины выкрики уже просто смешны. Было бы желание. Но как он говорил вместе с оппозиционным блоком про то'что все суды мают бути антикоррупцийеыми', так мы и живем
Сейчас собираюсь ехать в ес машиной- все дороги в руинах по- прежнему
Став відомим з середини 1970-х років як місце компактного проживання російськомовних євреїв з країн колишнього СРСР, переважно з України та Росії, через що місцину прозвали «Маленькою Одесою». Станом на 2007 рік населення району складало 75 692 з загальною кількістю домогосподарств 31 228.
Район знаменитий своїми ресторанами, кафе, концертними залами. Тут розміщено багато культурних і просвітницьких центрів громади - російськомовні радіостанції, телестудії, редакції газет, школи і заклади дошкільної освіти, центри дозвілля, найширша сервісна інфраструктура російською.
треба століття! назавжди!
може такі такі ледарі як я, навчаться спілкуватися мовою миру...
Тем не менее перепрошивка в процессе
мне одинаково читать-писать... не замечаю (даже не обращаю внимания)
как вдох и выдох
В Англии 10-летие английского языка? Не помню такого.
Зато в Украине будет 10-летие украинского языка. Оригинально.
В Украине украинский язык должен быть, и без всяких защит.
Защита - не лучшая тактика. Полезней уничтожать то, что мешает.
вот в соседней теме, послушай в перерыве песни как разговаривает "абсолютное зло" защищающее твой поганый рот.
Так что центральная/восточная Украина (не бамбас и не лугандон, само собой) может взять на себя миссию по сохранению языка Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Булгакова - и пусть параша сдохнет. Мы сбережём для мира наследие немногих достойных русских.
(Аналогия: если Франция окончательно столерастится и превратится во Франкостан, а язык - в афро-арабо-французское арго, то сохранение французского языка станет миссией Квебека и других франкофонных провинций Канады).
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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто задоволений ініціативою Кабінету міністрів України щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту"..Про це міністр повідомив за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні,