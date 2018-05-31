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 Политика Украины
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Все про:культура (599) Порошенко (14874) статус (283) украинский язык (577)

 Порошенко подписал Указ об объявлении с 2018 года 10-летия украинского языка

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области подписал Указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, усиление ее консолидирующей роли в украинском обществе как средства укрепления государственного единства, учитывая необходимость защиты национального языково-культурного и языково информационного пространства, поддержки развития национальной культуры, поощрения процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие - это украинский язык ", - сказал Глава государства, подписывая документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования

Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.

Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3069039
 
   
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Лучше б закон об антикоррупционном суде не тормозил .
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А за що зараз йде війна України з Росією на Донбасі?
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действоительно. У нас же безальтернативно мыролюбное перемирие с торговыми партнерами винницкой мичпухи.
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Война мешает? Наоборот во время войны и нужны такие законы, чтоб было за что оружие покупать высокоточное
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Его так легко принять?

Допустим ситуацию - коррупция связана ещё с каким-либо преступлением или привела к другому некоррупционному преступления, то чьё это дело и сколько десятилетий продлится разбирательство - чьё это дело?
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Четыре года порошенко при полной поддержке вначале народа топчется на месте. Если ему 'так трудно' принимать жесткие реше6ия , нечего было лезть в президенты во время войны. Вы знаете, чт* делается в Армении буквально за месяц? Я просто в шоке от них, несмотря на то , что там рашка имеет огромное влияние.
Посмотрите на Румынию .
А порошенкины выкрики уже просто смешны. Было бы желание. Но как он говорил вместе с оппозиционным блоком про то'что все суды мают бути антикоррупцийеыми', так мы и живем
Сейчас собираюсь ехать в ес машиной- все дороги в руинах по- прежнему
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Вы считаете, что украинский язык не заслуживает защиты?
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ніякий захист не допоможе, коли половина населення генетичне рускомичаще совєцке бидло
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Бра́йтон-Біч (англ. Brighton Beach) - район, розташований на півдні Брукліну в Нью-Йорку.
Став відомим з середини 1970-х років як місце компактного проживання російськомовних євреїв з країн колишнього СРСР, переважно з України та Росії, через що місцину прозвали «Маленькою Одесою». Станом на 2007 рік населення району складало 75 692 з загальною кількістю домогосподарств 31 228.
Район знаменитий своїми ресторанами, кафе, концертними залами. Тут розміщено багато культурних і просвітницьких центрів громади - російськомовні радіостанції, телестудії, редакції газет, школи і заклади дошкільної освіти, центри дозвілля, найширша сервісна інфраструктура російською.
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ні, десять років мало!
треба століття! назавжди!
може такі такі ледарі як я, навчаться спілкуватися мовою миру...
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Как человек, свободно владеющий и украинским и русским, скажу вот что: у многих украинцев есть проблема посерьёзнее, чем анатомия челюсти у кацапов. Это русскоязычное мышление (т.е. язык оформления мыслей). Обусловлено это не ленью, IQ или недостатком патриотизма, а банальной языковой средой. И действительно, не так просто перепрошить себя на украинский язык мышления, когда вырос в 99% русскоязычной языковой среде Днепра.
Тем не менее перепрошивка в процессе Порошенко підписав Указ про оголошення з 2018 року 10-ліття української мови - Цензор.НЕТ 9945
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я... я такой
мне одинаково читать-писать... не замечаю (даже не обращаю внимания)
как вдох и выдох
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В Китае 10-летие китайского языка? Не помню такого.
В Англии 10-летие английского языка? Не помню такого.
Зато в Украине будет 10-летие украинского языка. Оригинально.
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Дело идет о защите украинского языка.
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Он что, плохо у нас защищён? А кто на него у нас в Украине нападает?
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всі хто не розмовляє українською мовою...
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Вы себе представляете что бы например в Японии защищали японский язык?
В Украине украинский язык должен быть, и без всяких защит.
Защита - не лучшая тактика. Полезней уничтожать то, что мешает.
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не корректное сравнение, в китае ни когда не было засилья мордора, не проводилось на уровне государственной политики уничтожения культуры, ее представителей и народа по национально этническому признаку.
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Правильно сделал. Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен.
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[Киселёв mode on] Главарь киевской хунты Порошенко подписал Указ об объявлении с 2018 года 10-летнего плана насильственного введения украинского языка на Украине, в связи с чем русский язык официально объявлен вне закона и строго запрещён для частного и общественного употребления, а также мыслительных отправлений умственного мозга. На ближайшие 10 лет запланировано введение в силу законов об уголовной ответственности и телесных наказаниях, а также постройка концентрационных лагерей и гетто для русскоязычных жителей. Вот правда, от которой трясёт каждого русского человека! Доколе можно спокойно смотреть, как обезумевшие бандеровцы углубляют раскол единого братского народа? [Киселёв mode off]




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Во время войны с варварами это самый нужный закон на сегодня. УРЯ Вальцману. Уряяяяя.
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Это просто очень потужная, мыролюбная реформа.
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Во время войны с русскоязичными варварами это самый нужный закон на сегодня.
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https://censor.net.ua/video_news/3069033/rossiyiskiyi_opornyyi_punkt_prysch_pod_svetlodarskom_unichtojen_boyitsami_54yi_brigady_polnoe_video

вот в соседней теме, послушай в перерыве песни как разговаривает "абсолютное зло" защищающее твой поганый рот.
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Русскій язик - це Русскій Мір, чи Малоросія - Новоросія.
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а по теме ни гугу, очевище цо касап хце порозничь з украинцами.
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Більшість коментів на заліщанському діалекі. Тому що совєцке люмпени не здатні освоїти українську мову, сірість і вузьколобість не дозволяє
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На самом деле украинская версия русского языка намного чище и правильнее российского языка с его оканьями, аканьями, "тута", "здеся", "тама", "нетути" и прочим мусором.
Так что центральная/восточная Украина (не бамбас и не лугандон, само собой) может взять на себя миссию по сохранению языка Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Булгакова - и пусть параша сдохнет. Мы сбережём для мира наследие немногих достойных русских.

(Аналогия: если Франция окончательно столерастится и превратится во Франкостан, а язык - в афро-арабо-французское арго, то сохранение французского языка станет миссией Квебека и других франкофонных провинций Канады).
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как у вас все просто, то мокшанци уничтожали, а кто сейчас в современной Украине уничтожает или запрещает мову, навпаки.
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Однако . Порошенко підписав Указ про оголошення з 2018 року 10-ліття української мови - Цензор.НЕТ 5194 . Вот что Помпео животворящий делает . !!

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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто задоволений ініціативою Кабінету міністрів України щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту"..Про це міністр повідомив за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні,
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ВЕСЬ аудіо візуальний простір в Україні має бути україномовним. Зробити це можна за один місяць. Ніяких титрувань іноземних фільмів українською - лише повноцінна українська озвучка, бо бракує не самого знання мови, а його нормального голосового звучання. Витиснення українських слів англійськими теж недопустимо.
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Прибирання всіх російських версій сайтів коштує великих грошей?? Колись Голівуд пропонував поставляти в Україну українські версії своїх фільмів...коштує великих грошей перехід дикторів з російської мови на українську, яку він чудово знає?
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Гроши заберем в москалів через стокгольмський арбітраж .
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Єдиною вимогою російськомовного в Україні може бути зробити його україномовним. бо там, де русскій язик - там Росія. І приведіть мені приклад зворотнього.
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это конешно хорошо но как выжить оставшихся принц мальдийский
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...Угорщина захищає угорську мову на чужій території...Росія, захищаючи російську мову, вбиває українців в Україні вже 300 років...Україна втратила величезні території та мільйони українців лише тому, що вони стали російськомовними...ми ще довго будемо під кацапським гіпнозом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Указ об объявлении с 2018 года 10-летия украинского языка
 
 
 
 
 
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