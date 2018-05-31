 Порошенко подписал Указ об объявлении с 2018 года 10-летия украинского языка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, усиление ее консолидирующей роли в украинском обществе как средства укрепления государственного единства, учитывая необходимость защиты национального языково-культурного и языково информационного пространства, поддержки развития национальной культуры, поощрения процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство.

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"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие - это украинский язык ", - сказал Глава государства, подписывая документ.

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Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.

Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.