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Все про:курение (204) сигареты (511) Супрун Ульяна (288)

 Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих

31 мая в мире отмечают День без табака. На Земле проживает более 7 миллиардов человек, и из них 1,1 миллиарда – курят.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма", - отметила она.

Супрун добавила, что в последние годы в Украине растет тенденция бросать курить, но миллионы людей продолжают сознательно разрушать свое здоровье. По последней статистике, в Украине курит каждый пятый гражданин – около 80% взрослых курильщиков начали курить в возрасте до 18 лет.

Читайте также: Более 7 млн человек ежегодно умирают в мире из-за заболеваний, связанных с употреблением табака, - ВОЗ

И.о. министра напомнила, что курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти в мире. Курение также вызывает развитие хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

"В Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику Stopsmoking,"
- добавила чиновник.

Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069036
 
   
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поднять акциз раз в 10,пускай домашний табачок выращивают.
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Вангую, сейчас в комментариях вопрос о вреде курения "плавно" переведут в политическую плоскость.
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Ванга, пора бы знать, что политика - есть сконцентрированное выражение экономики.
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Ну, есть такой резон. Курильщики преднамеренно убивают своё здоровье; почему они должны иметь право на бесплатную медицину ? Пусть сами за всё и платят.
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1. Курильщики намного больше пополняют бюджет.
2. Это где есть бесплатная медицина?
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Намного больше? Это сколько? Все платят НДС, многие еще кучу налогов.. а курильщики в 10 раз больше пополняют бюджет , чем обычные люди?
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За 2017 год курильщики пополнили бюджет на 50 млрд грн, это чуть меньше, чем за добычу газа.
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Швеция самая некурящая страна ЕС с высоким уровнем медицины. Греция- самая курящая страна ЕС с низким уровнем медицины. Казалось бы, по логике борцунов с курением, все должно быть ясно. Но, упрямые факты ( ах эти мерзкие факты) , сравнивая продолжительность жизни в этих странах, мы видим, что в Швеции живут 82,5, а в Греции- 81,5, почти ровно.
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"Пусть сами за всё и платят": (список плательщиков)
врачи насчитывают больше ста болезней, связанных с чрезмерным употреблением сахара.

Вещества, испаряющиеся из асфальтного покрытия, могут вызывать раковые заболевания.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Следуя Вашей логике - все должны платить за медицину. Или Вы не употребляете соль, сахар, трансжиры и не пользуетесь асфальтм и пластиковыми предметами?
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Конечно. Как не вспомнить бездеятельность "новой полиции" в отношении курящих в общественных местах?
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тётя супрунчиха,приезжай в Запорожье и понюхай тот дым который
по ночам выбрасывают трубы "родных"заводов
вот тогда ты поймёшь от какого дыма мрут люди... Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 1362
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Так вы, любезнейший, и пишите ей.
https://ru-ru.facebook.com/ulanasuprun/
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А сколько людей умирает от выхлопных газов автомобилей, даже не являясь водителями?
Вы, падлы, вроде о людях заботитесь, но и бюджет не забываете наполнять за счет курильщиков. Если бы действительно заботились о людях, наверное нужно было экономически стимулировать переходить на альтернативные виды куреня, например, парение или нагревание табака. Но вы и там дерете три шкуры!
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"А сколько людей умирает от выхлопных газов автомобилей, " - очень немного, если только в стране нет доисторических моделей типа советских "Жигулей" и проч. Современные автомобили "дымят" почти никак.
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Сигареты тоже бывают лёгкие и супер лёгкие, но вреда от них одинаково по сравнению с обычными... Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих - Цензор.НЕТ 4080
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У нас евробляхи вместо жигулей есть.. так что проблема серьезная. Однако, когда поднимается вопрос о вреде пассивного курения, сразу вылазят дурачки, доказывающие вред от авто, а когда поднимается тема вреда от авто - вылазят такие же дурачки, критикующие только курильщиков, но не владельцев авто.
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Тебя Черчиль бы не понял) Самая старая тетка на планете( 122г) была заядлой курильщицей . Среди должгожителей вообще, к неудовольствию секты борцунов с куренинем, неприлично большое количество людей курильщиков.
Видимо, что-то не так?
Кстати, я как-то прикольнулся над врачами, когда сказал, что я курю. Ну все, эти придурки сразу нашли причину. Это потому, что вы куритие!!! Правда? Но я пошутил, я не курю. Может, теперь , наконец, начнете думать, а не штампы ваши глупые нести?
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А сколько людей умирает от оксида свинца Который автомобили выбрасывают тоннами ежеминутно ? Лечить голову надо этой санитарке--реформаторше Они идиоты поднимают волну борьбы с курением тысяча курильщиков за пять минут курения выбросят в воздух ноль целых хер десятых вредного вещества А скажем всраный жигуль за это время выбросит в атмосферу столько ядовитых веществ Что ими всободно можно задушить эту тыщу курцов в закрытом оъбеме
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Еще одно вылезло поучать своей тупостью, мля!!!
😛
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А супрун не рассказала, как выхлопные газы убивают окружающих? А супрун не рассказала, как нынешняя пищевая промышленность убивает окружающих? А супрун не рассказала, как не модернизированная химическая и металлургическая промышленность убивает окружающих? И, на конец, сколько её медреформа заберёт жизней у населения?
Да на этом фоне, табачный дым - просто детская забава!!!
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"выхлопные газы"

давай в село! там дома пустуют и воздух чище
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Вот видишь, тебе правда не нравится... Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 1621
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От курения умирает ежегодно 7 млн. человек - это данные ВОЗ. А ТЫ кто такой, что бы говорить, что курение почти и не вредно?
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А я и не говорю, что курение не вредно, просто на фоне других отрав - это самое меньшее зло... Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 8710
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Не согласен. Вред от авто, проехавшего в 10 метрах от меня - вряд ли больше, чем вред от курильщика в 50 см. от меня.
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У вас целый день курильщик за 50 см от лица?
Да, на счёт статистики... что там по данным МОЗ о гибели людей с участием автотранспорта?
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ты еще потребуй статистику гибели от крокодилов.. хорошо ты заболтал тему Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 7571
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Ну, я не знаю... если за руль сел какой-нибудь обкуренный "шофёр", то участь крокодилов в ДТП будет однозначно... они на свет фар очень любят выбегать... ага...
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7 млн от 1,1 млрд это сколько процентов?
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Кто такой ВОЗ? Это просто пустые заявления не подкрепленные ничем. Сколько свидетельств о смерти выписано с диагнозом "умер от курения"? Где статистика, факты и исследования?
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кто такой ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Тебе копии справок на сайте ВОЗ надо увидеть, что бы поверить им? Сомневаюсь - ты бы сказал, что копии поддельны и нужны справки о том, что копии верны..
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"ты бы сказал" - все понятно, еще один нострадамус.
Нет у ВОЗа статистики смертей от курения. Вот совсем нет:
"В 2015 г. более половины (52%) случаев смерти в странах с низким уровнем дохода были вызваны так называемыми состояниями "группы I", включающими инфекционные болезни, материнскую смертность, патологии, возникающие при беременности и родах, и недостаточность питания. В странах с высоким уровнем дохода на такие причины приходятся менее 7% случаев смерти. Среди всех групп доходов ведущими причинами смерти являются инфекции нижних дыхательных путей.
Во всем мире на неинфекционные заболевания (НИЗ) пришлись 70% случаев смерти, которые составили от 37% в странах с низким уровнем дохода до 88% в странах с высоким уровнем дохода. В странах с высоким уровнем дохода все 10 ведущих причин смерти кроме одной являются НИЗ. Однако в абсолютном выражении 78% случаев смерти от НИЗ в мире имели место в странах с низким и средним уровнями доходов.
В 2015 г. от травм умерли почти 5 миллионов человек. Более четверти (27%) этих случаев смерти были связаны с ДТП. В странах с низким уровнем дохода показатель смертности от травм в результате ДТП был самым высоким − 28,5 случаев смерти на 100 000 населения при мировом показателе в 18,3. Дорожный травматизм относится к числу 10 ведущих причин смерти и в странах со средне-низким и средне-высокими уровнями дохода."
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Есть разница - выхлопные газы - из транспортных средств, ТС приносят существенную пользу, кроме вреда.
От табака же пользы нет никакой - а вреда столько же.
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Ну пусть запретят табак.
К чему это лицемерие.
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А кто будет наполнять бюджет? Курильщики на втором месте после добычи газа. Пока. Скоро будут на первом.
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Что за бред? Какие места - где, как - в твоей прокуренной голове?
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Тебе путь указать, грамотей? Иди статистику почитай.
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Так ты ссылки, давай, а то пишешь бред, а того, кто это замечает посылаешь "статистику читать".
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тебе уже конкретно показали, что ты обосрался. Теперь успокойся и просто обтекай.
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что с наркоманом никотиновым спорить? 14 млрд. из около 900 - это "курильщики на 2 месте, после добычи газа, а скоро на 1 будут"
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Так постой, дурик.. ты писал, что курильщики, по сути, содержат Украину (раньше это были шахтеры, а потом IT-шники). А теперь ты скинул ссылку, что ПРАТ ..... "Прилуки" заплатила столько то там налогов.. 14 млрд.? А доходы бюджета около 900 млрд. грн. в год. Считай, математик, кого содержат курильщики Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 1308
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Не оскорбляй меня и я не вспомню твою маму.
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А по сути есть что ответить? .. Напугал ежа голой задницей
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Где то читал статью, что убытки из-за побочных эффектов от курения (медицина, эффективность работы и т.д.) очень сильно превышает отчисления в бюджет. Проще говоря из-за самого явления курения государство теряет намного больше, чем получает налогами на сигареты. Лично я (да и любой некурящий) бы к курильщикам относился равнодушно, если бы их жизнедеятельность никак не задевала окружающих. Но увы, в моём городе полностью скрыться от табачной вони можно только в закрытом наглухо помещении. И то не факт т.к. какой-нибудь колированный мудак может курить в туалете и его вонь будет нюхать весь стояк вентиляции.
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Согласен. Но я бы начал считать потери от курения начиная с БЕСКОНЕЧНЫХ ПЕРЕКУРОВ, которые занимают минимум 1 час в день РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ у большинства курильщиков.
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Вообще-то бюджет Украины наполняет в основном налог на доходы физ.лиц.
Все табачные компании из твоего списка суммарно наполняют бюджет аж на 35 млрд, в то время как бюджет - около 900 млрд.
Итого табачные компании наполняют бюджет аж на 4%.
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Да, я джей ти интернейшнл не посчитал.

Кстати, что характерно, в списке крупнейших плательщиков нет ни одной компании Ахметова или Порошенко...умеют жулики от уплаты налогов уходить...
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!!
И спиртное!
А еще заставят убирать за своими питомцами какули на улице.
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Я не курю, но ради объективности скажу, что СТАТИСТИКА настолько продажная и брехливая "девка", что довольно часто безбожно брешет и её выводы можно игнорировать, или не воспринимать всерьёз, на самом деле поди разберись от чего (какие причины оказались существенными в том или ином случае) помер человек.
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все правильно!
у меня сосед, с нижнего этажа, как курит - мы задраиваем все люки!!!
(а человек он классный! хоть и курилка с детства!) Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала как курильщики убивают окружающих - Цензор.НЕТ 9093
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классный отравитель соседей, будем так сказать
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отакое п*дло!
моя раньше на него стакан воды выливала...
бесполезно!
в год по два раза бросает курить... слабак!
обещает своей на ее днюху (июль) опять бросить...
а пока.. летом... гоняем на двор
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он соседям добро несет- поставляет крайне дифицитную никотинувую кислоту-ницин. Очччень полезную для организма. Гуглим.
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Никотиновая кислота продается в аптеках, кому нужно.
А этот г-н соседей травит всякой гадостью.
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Какой же это классный человек, если ему плевать, что любимый сосед постоянно должен сидеть в духоте с закрытыми окнами?
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самый классный! с зеленых соплей вместе...
ну... вот такой у него недостаток...
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Менделеев курил до последнего вздоха А последний вздох его наступил в 99 с хвостиком лет Так вот некого поборника борьбы с курением он урезонивал так \В хрене батенька более 150 вредных веществ и соеденений а в табаке я насчитал не более 20 вредных веществ и соиденений Более того табачный дым убивает большинство бактерий \ Вот так то поборники с курцами
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ну, я сегодня жену вычехвостю - на хера моего кореша-куряку водой поливает... Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 8849
(я же не знал о таком счастье)
блин, я так люблю холодец... с хреном!!! (получается, как пол пачки выкурил?) Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 8849
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він курив трошки іншу субстанцію - чистий табак.
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Вообще-то хрен как раз бактерий убивает намного лучше табака.
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Як і передбачалося... Спочатку Міністриня фейсбучно агітувала за боротьбу із зайвою вагою серед офісних працівників. А тепер - за боротьбу з тютюнопалінням. Видно уже всі стратегічні завдання із впровадження державної політики в галузі Охорони Здоров"я пані Улляна втілила в життя, реХФФорми МОЗ успішно здійснені. Залишилася санпросвітробота рівня стінгазети сільської амбулаторії... Наступним фейсбучним відкриттям Міністрині буде, ймовірніше рівня "про шкоду алкоголю", чи "мийте руки перед їдою!". А далі - о-о-о... непочатий край для "відбування номера".
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вайпінг - кращий метод швидко позбутись яйок!)) ну, і легенів, печінки, мізків, заробти лейкемію, і тп.
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ВАЖНО! ГЕНОЦИД - это то, чем занимается Супрун!

В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...

НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь, наши местные гражданско-активные СОРОСЯТА (привет Пинчуку и ВИдродженню)... Шо там с выдвижением Вакарчука?

http://ua24ua.net/genotsid-nazvanie-togo-chem-zanimaetsya-suprun/

😛
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От чего хотим - от того и умираем.
Испереживалась она, бедная...
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Если бы курящие убивали только себя их бы критиковали намного меньше. Лично мне, пока до работы доеду, приходится каждые пару минут шарахаться от очередного вонючего прохожего с папиросой. Это помимо того, что в моем конченном городе из-за большого процента люмпенов (и соответственно большого процента курящих) прокурено вокруг почти всё.
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Конкретно от курения никто не умирает.
Грамотно говорить, что курение табака повышает риск возникновения и развития заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.
Но так это звучит не так страшно.
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А сколько умирают от автомобильных выхлопов?
Один автомобиль, проехав 100 км. выбрасывает столько-же вредных веществ, как курильщик за всю свою жизнь!
Сравните две статистики: Количество автомобилей в стране и количество заболевших раком. И всё станет понятно.
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Чем бы Супрун не тешилась, а бабки закалачивает. Сколько там корью заболело за неделю? АВИЦЕНА ху........ ва.
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"От вторичного дыма", сказочники хреновы, да "от вторичного дыма", чтобы здохнуть надо не один день просидеть в курилке с сотней-другой курящих!
Лучше бы посчитали, сколько аллергиков страдает в общественном транспорте от всяких дезодорантов и духов, вот где муки нечеловечные!
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А сколько страдает людей в общественном транспорте летом! Когда половина жителей вообще не знает о существовании дезодорантов! И воняют.
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Всегда смешили сигаретники. Ещё со школы. У меня зависимости вообще нет! Да хоть сейчас брошу ! Щас докурю и брошу. Всё с завтрашнего дня не курю больше! На следующий день идёшь - возле киоска сигареты покупают))).

Люблю Гонконг! Штрафы за курение - космос.
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В Дании почти никто не курит, и по онкологическим диагнозам первое место в мире. Майже 900 тис. осіб помирають щороку від вживання вторинного диму, - Супрун розповіла, як курці вбивають навколишніх - Цензор.НЕТ 4008
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))) Это возможно потому, что у них диагнозы ставят правильно? Магия статистики: В США больше всего людей страдают ожирением. В США высокая продолжительность жизни - Итог от Супрун: ожирение полезно для здоровья.)))
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ТЫПИЛКА! Откуда цифры? Кто это доказал?
Прекрасно знаю моду всех врачей и статистов:
"Ах вы курите? Значит руку сломали от курения!"
"Мозоль на пятке натерли? Это все курение виновато!"
"Вы 20 лет работаете на фабрике удобрений? на пенициллиновом заводе? на цементном заводе? живете возле свалки? .... Все это ФИГНЯ! Во всех бедах виновато КУРЕНИЕ!!! Ах, вы не курите? Значит родственник/сосед/знаком курит и он во всем виноват!!!"
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А как насчет выхлопных газов, госпожа Супрун? Одна минута работы двигателя и в воздухе больше пачки сигарет, причем этот "аромат" намного вреднее табачного дыма. А ночью он перерабатывается в смог, который вообще смертелен и для курящих, и не курящих. Что-то вы вообще не были замечены в пропаганде ликвидации вредных автомобильных выбросов. И электромобили - не панацея, выброс вредных газов при выработке электроэнергии еще больше, чем при работе двигателя внутреннего сгорания.
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Выхлопные газы очевидно из двигателей внутреннего сгорания, которые крайне полезны человечеству, не так ли?
А табачные выхлопы от курева, которое никакой пользы не имеет - исключительно дозу для табачных наркоманов.
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Чего разорались? Официальная речь по поводу официальной даты....
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Если сам не куришь, то чего в курилке сидеть и чужой дым глотать....
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Не всегда есть выбор.
Часто вижу родителей, которые идут с коляской...и курят.
А если сосед на балконе курит - а несет все к тебе в окно?
А мудаки, которые перед заходом в общественный транспорт делают последнюю затяжку и разок выдыхают, а потом все пассажиры вынуждены минут 5 дышать выхлопами?
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а от майонеза, а от кетчупа, а от колбасы с сосисками, госпожа супрун вообще левая, сейчас свою позицию изложу, прогресс он такой, свинъям хвосты крутить желающих мало, а жрать и нихуя не делать много, но пищу употреблять надо, по этому к выращиванию жратвы привлекают химию и гмо, и идет естественный отбор, чей то организм перестраивается на новые химические элементы чей то нет, по поводу курения, то что видел, то как курят арабы, греки и испанцы, надо поискаить, как бухают греки и испанцы тоже, только живут намного счастливей и дольше, может госпоже супрун занятся качеством продуктов чтоб в колбасе не 100 процентов хуйзнает что было а украинский майонез нельзя было использовать как катализатор при ядерном синтезе, доебалась до курева овца, качество еды улучшай дура, мы состоим из того что едим, щас обвинят в совкодрочерстве но совдеповскую соляру пить полезней чем мастерфруткакой нибудь, 900 тысяч сдохло говорит от того что кто то курит рядом, соревнование концентрированого бреда супрун савченко и петя но вперед вырвалась темная лошадка невинно убиенный бабченко, козлы если мозгов нет сидите на жопе ровно за вас умные дяди решают на западе, если вы мрази своим лютым долбоебизмом наламаете майдан и ато и запад нас пошлет нах вам непростят
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а так звані е-сигареті - взагалі токсична аерозоль. колись деякі деклассовані елементи нюхали дихлофос, а тепер цивілізованно його нюхають, і назву гарну придумали - і-сигарети))
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Не более токсичный, чем табачный дым. По сути тоже самое.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПочти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих
 
 
 
 
 
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