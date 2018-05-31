 Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма", - отметила она.

Супрун добавила, что в последние годы в Украине растет тенденция бросать курить, но миллионы людей продолжают сознательно разрушать свое здоровье. По последней статистике, в Украине курит каждый пятый гражданин – около 80% взрослых курильщиков начали курить в возрасте до 18 лет.

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И.о. министра напомнила, что курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти в мире. Курение также вызывает развитие хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

"В Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику Stopsmoking,"

- добавила чиновник.