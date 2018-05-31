 Почти 900 тыс. человек умирают ежегодно от употребления вторичного дыма, - Супрун рассказала, как курильщики убивают окружающих

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма", - отметила она.
Супрун добавила, что в последние годы в Украине растет тенденция бросать курить, но миллионы людей продолжают сознательно разрушать свое здоровье. По последней статистике, в Украине курит каждый пятый гражданин – около 80% взрослых курильщиков начали курить в возрасте до 18 лет.
И.о. министра напомнила, что курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти в мире. Курение также вызывает развитие хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.
"В Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику Stopsmoking,"
- добавила чиновник.
2. Это где есть бесплатная медицина?
врачи насчитывают больше ста болезней, связанных с чрезмерным употреблением сахара.
Вещества, испаряющиеся из асфальтного покрытия, могут вызывать раковые заболевания.
Этот список можно продолжать до бесконечности. Следуя Вашей логике - все должны платить за медицину. Или Вы не употребляете соль, сахар, трансжиры и не пользуетесь асфальтм и пластиковыми предметами?
по ночам выбрасывают трубы "родных"заводов
вот тогда ты поймёшь от какого дыма мрут люди...
https://ru-ru.facebook.com/ulanasuprun/
Вы, падлы, вроде о людях заботитесь, но и бюджет не забываете наполнять за счет курильщиков. Если бы действительно заботились о людях, наверное нужно было экономически стимулировать переходить на альтернативные виды куреня, например, парение или нагревание табака. Но вы и там дерете три шкуры!
Видимо, что-то не так?
Кстати, я как-то прикольнулся над врачами, когда сказал, что я курю. Ну все, эти придурки сразу нашли причину. Это потому, что вы куритие!!! Правда? Но я пошутил, я не курю. Может, теперь , наконец, начнете думать, а не штампы ваши глупые нести?
😛
Да на этом фоне, табачный дым - просто детская забава!!!
давай в село! там дома пустуют и воздух чище
Да, на счёт статистики... что там по данным МОЗ о гибели людей с участием автотранспорта?
Тебе копии справок на сайте ВОЗ надо увидеть, что бы поверить им? Сомневаюсь - ты бы сказал, что копии поддельны и нужны справки о том, что копии верны..
Нет у ВОЗа статистики смертей от курения. Вот совсем нет:
"В 2015 г. более половины (52%) случаев смерти в странах с низким уровнем дохода были вызваны так называемыми состояниями "группы I", включающими инфекционные болезни, материнскую смертность, патологии, возникающие при беременности и родах, и недостаточность питания. В странах с высоким уровнем дохода на такие причины приходятся менее 7% случаев смерти. Среди всех групп доходов ведущими причинами смерти являются инфекции нижних дыхательных путей.
Во всем мире на неинфекционные заболевания (НИЗ) пришлись 70% случаев смерти, которые составили от 37% в странах с низким уровнем дохода до 88% в странах с высоким уровнем дохода. В странах с высоким уровнем дохода все 10 ведущих причин смерти кроме одной являются НИЗ. Однако в абсолютном выражении 78% случаев смерти от НИЗ в мире имели место в странах с низким и средним уровнями доходов.
В 2015 г. от травм умерли почти 5 миллионов человек. Более четверти (27%) этих случаев смерти были связаны с ДТП. В странах с низким уровнем дохода показатель смертности от травм в результате ДТП был самым высоким − 28,5 случаев смерти на 100 000 населения при мировом показателе в 18,3. Дорожный травматизм относится к числу 10 ведущих причин смерти и в странах со средне-низким и средне-высокими уровнями дохода."
От табака же пользы нет никакой - а вреда столько же.
К чему это лицемерие.
Все табачные компании из твоего списка суммарно наполняют бюджет аж на 35 млрд, в то время как бюджет - около 900 млрд.
Итого табачные компании наполняют бюджет аж на 4%.
Кстати, что характерно, в списке крупнейших плательщиков нет ни одной компании Ахметова или Порошенко...умеют жулики от уплаты налогов уходить...
И спиртное!
А еще заставят убирать за своими питомцами какули на улице.
у меня сосед, с нижнего этажа, как курит - мы задраиваем все люки!!!
(а человек он классный! хоть и курилка с детства!)
моя раньше на него стакан воды выливала...
бесполезно!
в год по два раза бросает курить... слабак!
обещает своей на ее днюху (июль) опять бросить...
а пока.. летом... гоняем на двор
А этот г-н соседей травит всякой гадостью.
ну... вот такой у него недостаток...
(я же не знал о таком счастье)
блин, я так люблю холодец... с хреном!!! (получается, как пол пачки выкурил?)
В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...
НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь, наши местные гражданско-активные СОРОСЯТА (привет Пинчуку и ВИдродженню)... Шо там с выдвижением Вакарчука?
http://ua24ua.net/genotsid-nazvanie-togo-chem-zanimaetsya-suprun/
😛
Испереживалась она, бедная...
Грамотно говорить, что курение табака повышает риск возникновения и развития заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.
Но так это звучит не так страшно.
Один автомобиль, проехав 100 км. выбрасывает столько-же вредных веществ, как курильщик за всю свою жизнь!
Сравните две статистики: Количество автомобилей в стране и количество заболевших раком. И всё станет понятно.
Лучше бы посчитали, сколько аллергиков страдает в общественном транспорте от всяких дезодорантов и духов, вот где муки нечеловечные!
Люблю Гонконг! Штрафы за курение - космос.
Прекрасно знаю моду всех врачей и статистов:
"Ах вы курите? Значит руку сломали от курения!"
"Мозоль на пятке натерли? Это все курение виновато!"
"Вы 20 лет работаете на фабрике удобрений? на пенициллиновом заводе? на цементном заводе? живете возле свалки? .... Все это ФИГНЯ! Во всех бедах виновато КУРЕНИЕ!!! Ах, вы не курите? Значит родственник/сосед/знаком курит и он во всем виноват!!!"
А табачные выхлопы от курева, которое никакой пользы не имеет - исключительно дозу для табачных наркоманов.
Часто вижу родителей, которые идут с коляской...и курят.
А если сосед на балконе курит - а несет все к тебе в окно?
А мудаки, которые перед заходом в общественный транспорт делают последнюю затяжку и разок выдыхают, а потом все пассажиры вынуждены минут 5 дышать выхлопами?