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Все про:детсад (154) финансирование (1258) Минобразования (945) децентрализация (368) Хобзей (7)

 Дошкольное образование должно софинансироваться из государственной субвенции: необходимо выровнять возможности детей по всей стране, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины считает, что дошкольное образование должно софинансироваться из государственной субвенции.

Сегодня дошкольное образование полностью финансируется из местных бюджетов и является заложником доходов громад - чтобы это исправить нужна субвенция из государственного бюджета. Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей на Карпатском форуме регионального развития сегодня, 31 мая 2018, в городе Яремче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Мы живем в мире, где передовые страны сейчас делают упор на раннее развитие ребенка. И раннее развитие - это уже не с 3 лет, когда у нас начинается массовое дошкольное образование, а чуть ли не с утробы матери. У нас обязательства по дошкольному образованию не прописаны в Конституции так, как по школьному. Это дает основания Минфину говорить о том, что дошкольное образование - вопрос местных органов самоуправления, которое уже годами полностью финансируется из местного бюджета. Здесь есть объективная составляющая - после реформы децентрализации государственный бюджет потерял значительные ресурсы. Однако нам нужно искать решение, потому что наша страна потеряет позиции в развитии человеческих ресурсов. Дошкольное образование не должно быть заложником доходов громад, нужна государственная субвенция, чтобы выровнять возможности детей по всей стране. И в принятии этого решения нам нужна поддержка народных депутатов", - отметил он.

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Он также отметил, что сейчас основная тактическая задача Министерства в сфере дошкольного образования - договориться с местными органами самоуправления в крупных городах по ликвидации очереди детей в детсады.

"Нужно понимать, что очередь в детсады - проблема больших, богатых и развитых городов. Это как раз те органы самоуправления, которые больше всего выиграли от децентрализации и получили самые большие ресурсы. Сейчас по поручению премьера мы совместно с органами местного самоуправления создали план преодоления очереди до 2020 года и должны выполнить его в срок", - подчеркнул замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3069034
 
 
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Начинать нужно с зарплат воспитателей, которая у нас в Днепре в районе минимальной. Садики не доукомплектованы персоналом, т.к. старые кадры увольняются из-за такой смешной зарплаты в сочетании с высоким уровнем ответственности. А молодые воспитатели, увольняются через несколько лет - как только перестают выплачивать надбавку 2000 грн как молодым специалистам. В то же время заведующим запретили пополнять персонал детсадов - в результате многие воспитатели работают в 2 смены и бегают с группы на группу.

Параллельно идет оптимизация - сокращение технического персонала, вторых музруков и т.п.
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Гнать надо в шею таких замминистра. Бюджет определён - живи по средствам и не попрошайничай! Чего это я должна своими налогами спонсировать винницкие детсады?
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