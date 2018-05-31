 Дошкольное образование должно софинансироваться из государственной субвенции: необходимо выровнять возможности детей по всей стране, - Минобразования

Сегодня дошкольное образование полностью финансируется из местных бюджетов и является заложником доходов громад - чтобы это исправить нужна субвенция из государственного бюджета. Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей на Карпатском форуме регионального развития сегодня, 31 мая 2018, в городе Яремче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Мы живем в мире, где передовые страны сейчас делают упор на раннее развитие ребенка. И раннее развитие - это уже не с 3 лет, когда у нас начинается массовое дошкольное образование, а чуть ли не с утробы матери. У нас обязательства по дошкольному образованию не прописаны в Конституции так, как по школьному. Это дает основания Минфину говорить о том, что дошкольное образование - вопрос местных органов самоуправления, которое уже годами полностью финансируется из местного бюджета. Здесь есть объективная составляющая - после реформы децентрализации государственный бюджет потерял значительные ресурсы. Однако нам нужно искать решение, потому что наша страна потеряет позиции в развитии человеческих ресурсов. Дошкольное образование не должно быть заложником доходов громад, нужна государственная субвенция, чтобы выровнять возможности детей по всей стране. И в принятии этого решения нам нужна поддержка народных депутатов", - отметил он.

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Он также отметил, что сейчас основная тактическая задача Министерства в сфере дошкольного образования - договориться с местными органами самоуправления в крупных городах по ликвидации очереди детей в детсады.

"Нужно понимать, что очередь в детсады - проблема больших, богатых и развитых городов. Это как раз те органы самоуправления, которые больше всего выиграли от децентрализации и получили самые большие ресурсы. Сейчас по поручению премьера мы совместно с органами местного самоуправления создали план преодоления очереди до 2020 года и должны выполнить его в срок", - подчеркнул замминистра.