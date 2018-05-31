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 Оккупанты на Донбассе перебрасывают кадровых российских военных в тыл соединений и частей т.н. 1 и 2 АК , - ГУР

Командование российских оккупационных войск осуществляет перераспределение подчинения отдельных передовых подразделений, укомплектованных преимущественно российскими кадровыми военнослужащими, и перемещения этих подразделений на позиции в тылу соединений и частей т.н. 1 и 2 АК оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Сообщается, что командиры подразделений российско-оккупационных войск располагают личный состав на объектах социальной инфраструктуры (школах, пансионатах, больницах), а вооружение и технику, в т.ч. запрещенную минскими договоренностями, маскируют во дворах частных домов. Занятие такими подразделениями позиций в тылу вызывает возмущение местного населения. Наибольшую опасность для местных жителей составляют огневые позиции артиллерии и минометов.

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В то же время, в отдельных передовых подразделениях противника, укомплектованных преимущественно местными жителями, распространяется информация о подготовке к применению тыловых российских подразделений для предотвращения отступления этих передовых подразделений с первой линии обороны. С этой целью осуществляется доукомплектование таких тыловых подразделений кадровым офицерским и рядовым составом, который прибывает с территории России.

Источник: https://censor.net.ua/n3069032
 
 
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гопоту на передовій треба підтримувати кацапами з кулеметами в їхньому тилу!
а що тут дивного - гопота вона така! Оккупанты на Донбассе перебрасывают кадровых российских военных в тыл соединений и частей т.н. 1 и 2 АК , - ГУР - Цензор.НЕТ 568
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Касаби так наступали під Дебальцево
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А прикиньте нафантазировал, касабы с тыла атакуют все сепарские позиции, уничтожают полностью попочленцев и уходят в засРашку. Письков с лавриком начинают ржать на весь свет, что раися принесла мир в Украину....
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Нє , але нам все одно треба буде провести зачистку . Мало лі шо . Вдруг когось не добили чи заканало .
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