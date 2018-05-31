 Оккупанты на Донбассе перебрасывают кадровых российских военных в тыл соединений и частей т.н. 1 и 2 АК , - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Сообщается, что командиры подразделений российско-оккупационных войск располагают личный состав на объектах социальной инфраструктуры (школах, пансионатах, больницах), а вооружение и технику, в т.ч. запрещенную минскими договоренностями, маскируют во дворах частных домов. Занятие такими подразделениями позиций в тылу вызывает возмущение местного населения. Наибольшую опасность для местных жителей составляют огневые позиции артиллерии и минометов.
В то же время, в отдельных передовых подразделениях противника, укомплектованных преимущественно местными жителями, распространяется информация о подготовке к применению тыловых российских подразделений для предотвращения отступления этих передовых подразделений с первой линии обороны. С этой целью осуществляется доукомплектование таких тыловых подразделений кадровым офицерским и рядовым составом, который прибывает с территории России.
а що тут дивного - гопота вона така!