 Оккупанты на Донбассе перебрасывают кадровых российских военных в тыл соединений и частей т.н. 1 и 2 АК , - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Сообщается, что командиры подразделений российско-оккупационных войск располагают личный состав на объектах социальной инфраструктуры (школах, пансионатах, больницах), а вооружение и технику, в т.ч. запрещенную минскими договоренностями, маскируют во дворах частных домов. Занятие такими подразделениями позиций в тылу вызывает возмущение местного населения. Наибольшую опасность для местных жителей составляют огневые позиции артиллерии и минометов.

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В то же время, в отдельных передовых подразделениях противника, укомплектованных преимущественно местными жителями, распространяется информация о подготовке к применению тыловых российских подразделений для предотвращения отступления этих передовых подразделений с первой линии обороны. С этой целью осуществляется доукомплектование таких тыловых подразделений кадровым офицерским и рядовым составом, который прибывает с территории России.