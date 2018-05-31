 В бюджет Киева в этом году поступит более 1,2 млн грн от аренды двух парковок, - Белоцерковец

Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства, народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

Он указал, что на торги было выставлено два лота: парковка возле НСК "Олимпийский" и на улице Курской.

"Первый – на Спортивной площади около касс НСК "Олимпийский". Продавалось право обустройства парковки на 92 автомобиля, в том числе и право бесплатной парковки для людей с ограниченными возможностями на 9 автомобилей. Стартовая цена была 57 902 грн. Фиксированный ежемесячный платеж – 69 720 грн в месяц. Победу одержали за 250 100 гривен. Совокупно с этой парковки город получит 1 миллион 86 тысяч гривен в год. Второй – на улице Курской, 13-Б, В, Е, продавалось право на размещение 26 автомобилей, в том числе и право бесплатной парковки для людей с ограниченными возможностями на 3 автомобиля. Стартовая цена была 37 260 гривен. Фиксированный платеж – 5347 грн в месяц. Победу одержали за 112 000 гривен. Совокупно с этой парковки город получит 176 тысяч гривен", – написал депутат.

По его словам, продажа прав на обустройство вышеуказанных парковок позволит избежать коррупции в парковочной сфере и принесет дополнительный доход бюджету.

"Принцип справедливой конкуренции и чистой монетизации позволит уйти от известной коррупции в парковочной сфере города, а также обеспечить дополнительный доход бюджету. Уверен, многие действующие операторы со страхом смотрят на такую инициативу, ведь теперь "порешать" не выйдет", – отметил Белоцерковец.

Он также поблагодарил Киевскую администрацию за реализацию этой инициативы, и отдельно выразил благодарность профильному заместителю главы Киева Дмитрию Давтяну.

"Еще раз хочу поблагодарить городскую команду за реализацию инициативы, которую мы начали готовить с 2017 года. Теперь в городе с торгов продается право на размещение передвижной торговли, сезонной торговли, парковок, на очереди право на размещение аттракционов в парках. Благодарю профильного зама мэра Дмитрия Давтяна, это должно служить прецедентом!" – подытожил парламентарий.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что новый закон о реформировании сферы парковки транспортных средств поможет упорядочить трафик на улицах города.

"Сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения. От этого – пробки на дорогах. От этого – проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу сказать только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого", – заявил Кличко.