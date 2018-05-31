 Глава Одесской ОГА Степанов передал в Кабмин законопроект о "реанимации" порта Рени

Как сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, для этого в ОГА совместно с АМПУ разработали законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне "Рени", а также в Налоговый кодекс, сообщили в пресс-службе ОГА.

Максим Степанов передал эти документы Премьер-министру Владимиру Гройсману. "Порт Рени в Одесской области в начале 90-х перегружал 10 миллионов тонн в год, а в 2017-ом - только 200 тысяч тонн. Порт в долгах по заработной плате, перед городом. На его территории функционирует специальная экономическая зона, но только на бумаге. Порт находится в коме: либо умрет, либо мы его реанимируем. Одесская ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины разработали законопроект, который касается внесения изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне "Рени", а также в Налоговый кодекс. Он предполагает введение льгот на налоги на прибыль для крупных инвесторов. Первые три года нулевая ставка, следующие три года - 50% от действующей ставки, через 6 лет - налогообложение по общим ставкам", - заявил во время форума Ukrainian Ports Forum-2018 глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Отметим также, что изменениями предлагается продлить срок функционирования в порту Рени специальной экономической зоны еще на 10 лет. Идею с внесением изменений поддержал и Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. "Вопрос, поднятый руководителем Одесской области Максимом Степановым по свободной экономической зоне для восстановления или реанимации порта Рени, абсолютно поддерживается Правительством. Потому что в наших непростых экономических условиях должны быть креативные подходы, чтобы обеспечить эффективность ведения работ, в том числе, в порту Рени, который к сожалению, по разным причинам, находится сейчас в плохом состоянии", - подчеркнул Владимир Кистион. Также Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что опыт создания свободных экономических зон не должен ограничиться только портом Рени.