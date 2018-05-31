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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1482) порт (295) Степанов Максим (70)

 Глава Одесской ОГА Степанов передал в Кабмин законопроект о "реанимации" порта Рени

В порту Рени на юге Одесской области планируют снизить налоги на прибыль для крупных инвесторов.

Как сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, для этого в ОГА совместно с АМПУ разработали законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне "Рени", а также в Налоговый кодекс, сообщили в пресс-службе ОГА.

Максим Степанов передал эти документы Премьер-министру Владимиру Гройсману. "Порт Рени в Одесской области в начале 90-х перегружал 10 миллионов тонн в год, а в 2017-ом - только 200 тысяч тонн. Порт в долгах по заработной плате, перед городом. На его территории функционирует специальная экономическая зона, но только на бумаге. Порт находится в коме: либо умрет, либо мы его реанимируем. Одесская ОГА совместно с Администрацией морских портов Украины разработали законопроект, который касается внесения изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне "Рени", а также в Налоговый кодекс. Он предполагает введение льгот на налоги на прибыль для крупных инвесторов. Первые три года нулевая ставка, следующие три года - 50% от действующей ставки, через 6 лет - налогообложение по общим ставкам", - заявил во время форума Ukrainian Ports Forum-2018 глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Отметим также, что изменениями предлагается продлить срок функционирования в порту Рени специальной экономической зоны еще на 10 лет. Идею с внесением изменений поддержал и Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. "Вопрос, поднятый руководителем Одесской области Максимом Степановым по свободной экономической зоне для восстановления или реанимации порта Рени, абсолютно поддерживается Правительством. Потому что в наших непростых экономических условиях должны быть креативные подходы, чтобы обеспечить эффективность ведения работ, в том числе, в порту Рени, который к сожалению, по разным причинам, находится сейчас в плохом состоянии", - подчеркнул Владимир Кистион. Также Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что опыт создания свободных экономических зон не должен ограничиться только портом Рени.

Источник: https://censor.net.ua/n3069029
 
 
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Рени, это кишка между Молдавией и Румынией через Дунай, город, где огромное количество молдаван, болгар, гагаузов с высокой долей ватных настроений, достаточно много людей имеют румынские паспорта, с растоянием более 300 км до Одессы. Порт -это почти 80-90% бюджета города, при СССР он был вторым по величене речным портом. + ко всему в 90-х Пустовойтенко "обменял" участок моладвской територии Паланка, через которую пролегает трасса Одесса-Измаил-Рени (который так и остался в Молдове) на участок берега Дуная возле Рени, где Молдова успешно построила свой порт, до этого Молдова не имела выход к Дунаю. Таким образом, похерили свой порт, и дали построить порт конкурент. Город в упадке, с начала 90-х Румыния отправлял на учебу к себе молодеж и раздавала свои поспорта (в Румынии сильны настроения, что Бессарабия - это румынская территория и Ренийский район самая слабая часть Бессарабии), и если не спасти порт, то там будет полный развал.
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Опять для своих снижение налогов? При овоще уже было.
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Немного логики. Сейчас в этой дыре 0 инвесторов. Следовательно, 0 налогов, при абсолютно любой ставке. Ставим первые три годы нулевые налоги, ждем инвесторов, если они появляются, поднимается инфраструктура, люди получают работу, город оживает. (если нет, то нет, ничего не теряем, и так было 0 налогов) Через 3 года мы получаем уже какие то налоги, а через 6 на полную. Что не так?
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deaddreams все так. тільки пора зрозуміти. що ці уроди. нічого просто так не роблять.

тим більш для людей. будується нова дорога Одесса - Рені за наші кошти. а мудаки з
баблом чекають. як би на ній заробити на транзиті та щей неплатячи налоги три роки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Одесской ОГА Степанов передал в Кабмин законопроект о "реанимации" порта Рени
 
 
 
 
 
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