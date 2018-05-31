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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10494) Гройсман (4076) молитва (83)

 Украина обречена на успех. Все должны объединиться вокруг этой цели, - Гройсман

Все политики должны объединиться вокруг идеи созидания страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Седьмом молитвенном завтраке национального единства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Перед нами сегодня стоит задача быть едиными в вере в будущее нашего государства. В то, что именно в единстве кроется ключ к успеху. Мы проживаем трагические страницы нашей истории. На нашей родной земле проливается кровь… В это время мы должны понять, что никаких разногласий у нас не может быть. Могут быть разные флаги, могут быть разные идеологические взгляды, но должна быть единая настоящая любовь к своей стране", - сказал он, подчеркнув необходимость единства всех ветвей власти.

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"У нас должен быть единый интерес – интерес украинских граждан, которые за 26 лет независимости натерпелись столько, что мы должны начать отдавать долги. Огромная ответственность сегодня лежит на тех, кто при власти. Но при власти есть разные люди – исповедующие принципы созидать, а есть и другие. Есть те, кто создает а есть те, кто рушит. Неужели политические амбиции могут быть наивысшей ценностью в сравнении с благополучием украинских граждан?, - добавил Гройсман, выразив уверенность в том, что молитвенные завтраки должны побуждать к мыслям о своейм предназначении. - Мы должны смотреть только в будущее государства, которое обречено на успех".

Источник: https://censor.net.ua/n3069024
 
 
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Досить дивитися на політиканів, людям треба об"єднуватися за ідею звільнення України від російського окупанта та бариг, що співпрацюють з ним вже 4 роки.
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Циничная надпись на
воротах Освенцима гласила: «Труд делает свободным» над воротами
Бухенвальда было начертано: «Каждому свое». Украина обречена на
успех. Все должны объединиться вокруг этой цели, - Гройсман Мне кажется или все же есть сходство???!!

Слово обречена я бы взял в кавычки так
правильней и отвечает реальности Україна приречена на успіх. Усі мають об'єднатися навколо цієї мети, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7339
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А де там про Україну? Це Гройсман про свою країну "Ізраіль" каже, там також льється кров і люди втомились.
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Та не. Это он, таки, про Украину. Картинка от агентов Кремля трошки устарела, но смысл объединения вокруг Украины с тех пор ни на йоту не изменился:

Україна приречена на успіх. Усі мають об'єднатися навколо цієї мети, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3114
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Какой успех? Даже убийство не смогли нормально инсценировать. Все зарубежные СМИ в шоке. Может грося имел виду не Украину, а себя.
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так у цапов и будет шок - вот когда обнародуют все так и будет и не только шок))))))
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Вокруг ГОЙсмана что-ли? Он так разъелся, что поместятся вокруг него около 40 млн.?
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Что-то постарела бабка-Йуля, нет в ней уже той прыти и резвости!
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Ганьба Йулі з її зарплатою в 500 баксів)
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40 млн уже нету, максимум 24 осталось. Остальные помахали шоколадникам ручкой и интегрировались в ЕС.
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Видать партию трусов где то опять пристроил, раз запел про успех.
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После обречена, случайно, точку не пропустили?
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Цитати великих: "З нами Україна приречена! Крапка!" (Гройсман-Порошенко-Аваков)
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После торговли трусами на винницком рынке...так обнести бюджет страны это конечно УСПЕХ)))
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а поставить начальника почты командовать Одесским портом, это двойной успех!
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Щоб не було Йуль треба було робити щось для людей всі ці роки піднімати збройні сили. мобілізувати країну на захист. А вони сидять чекають хуйла, роздмухуючи лякачку, що він нападе. НЕ нападе він всрався в Донецькій області. А ви встались у своїх кріслах, боячись жирних царьків, що поприїдалися до людей на місцях.
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Ні, Йуля не пройде! Нам не потрібні шалені іноземні інвестиції та заможне життя зразка 2006-2007 року.
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Звучит - как догнать и причинить добро Украина обречена на успех. Все должны объединиться вокруг этой цели, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2053
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"..Так объединимся же под чутким руководством пэци..или гроси..." Не это ли хочет сказать панталонопродавец? Эти мантры воют уже 26 лет. Иди-броди,вова.
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Заберррите у поца микрррофон, мля!!!!
😛
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"Все" это кто? Новинский, Ахметов, Бойко, Фирташ и т.д.?
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опять Гройсман какую-то подляну задумал, бдительность присыпляет, граждане, будьте осторожны, противоположная сторона улицы интенсивно обстреливается!
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Сколько стоит наш украинский газ вода и электричество ? Живу в Днепре . Раз в месяц меняю фильтры на воду . Налил в бочку воду без фильтра , дна не видно . Зелёная муть .
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А чи не під твоєю егідою, торгаш базарний?
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В это время мы должны понять, что никаких разногласий у нас не может быть. Могут быть разные флаги, могут быть разные идеологические взгляды, но должна быть единая настоящая любовь к своей стране" Источник:https://censor.net.ua/n3069024

поміняв піарщика) - переставив майбутній час в теперішній))),
а все інше можна) об"єднати, але любов це поняття для окремих індивідумів)))
краще би про себе сказав - що він любить більш за все - оце)) був би приклад! Україна приречена на успіх. Усі мають об'єднатися навколо цієї мети, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3787
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Оптимизм терпения украинцев граничит с безумием...
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Ханыга и дебил убеждает,что с ним будет все хорошо. Поверьте ему.
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За кого будем голосовать , одноЦЕРНОЗники ? Я не могу определиться .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина обречена на успех. Все должны объединиться вокруг этой цели, - Гройсман
 
 
 
 
 
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