Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Седьмом молитвенном завтраке национального единства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Перед нами сегодня стоит задача быть едиными в вере в будущее нашего государства. В то, что именно в единстве кроется ключ к успеху. Мы проживаем трагические страницы нашей истории. На нашей родной земле проливается кровь… В это время мы должны понять, что никаких разногласий у нас не может быть. Могут быть разные флаги, могут быть разные идеологические взгляды, но должна быть единая настоящая любовь к своей стране", - сказал он, подчеркнув необходимость единства всех ветвей власти.
"У нас должен быть единый интерес – интерес украинских граждан, которые за 26 лет независимости натерпелись столько, что мы должны начать отдавать долги. Огромная ответственность сегодня лежит на тех, кто при власти. Но при власти есть разные люди – исповедующие принципы созидать, а есть и другие. Есть те, кто создает а есть те, кто рушит. Неужели политические амбиции могут быть наивысшей ценностью в сравнении с благополучием украинских граждан?, - добавил Гройсман, выразив уверенность в том, что молитвенные завтраки должны побуждать к мыслям о своейм предназначении. - Мы должны смотреть только в будущее государства, которое обречено на успех".
воротах Освенцима гласила: «Труд делает свободным» над воротами
Бухенвальда было начертано: «Каждому свое». Украина обречена на
успех. Все должны объединиться вокруг этой цели, - Гройсман Мне кажется или все же есть сходство???!!
Слово обречена я бы взял в кавычки так
правильней и отвечает реальности
😛
поміняв піарщика) - переставив майбутній час в теперішній))),
а все інше можна) об"єднати, але любов це поняття для окремих індивідумів)))
краще би про себе сказав - що він любить більш за все - оце)) був би приклад!