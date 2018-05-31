 С начала суток украинские воины дважды подавляли огневую активность врага на Донбассе, потерь нет, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ООС.

Так, по данным штаба, в течение ночи произошло 5 обстрелов опорных пунктов украинских сил с применением гранатометов и стрелкового оружия в районах Катериновки и Луганского на луганском направлении, а также Красногоровки, Марьинки и Павлополя – на донецком направлении.

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"Наши защитники дважды подавляли вражескую огневую активность из штатного пехотного вооружения, соблюдая Минские соглашения.

По состоянию на 09:00 потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.