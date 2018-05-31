 Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ведомства.

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Установлены не единичные факты использования спецслужбами РФ представителей "Россотрудничества" в Генеральном консульстве РФ в г. Одессе для осуществления деятельности во вред Украине. В частности, под прикрытием реализации т.н. "гуманитарных и социальных программ РФ" при координации российской разведки в антиукраинскую деятельность вовлекались граждане нашего государства, в первую очередь – члены и лидеры пророссийских гражданских объединений и движений.

Кроме этого, контрразведкой задокументирована противоправная деятельность российского дипломата и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" осуществляли поиск и отбор жителей приднестровского региона Республики Молдовы для их дальнейшей незаконной легализации на территории Украины и других стран путем изготовления поддельных документов о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД и так далее.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, согласно с Венской конвенцией о консульских сношениях в марте 2018 года оглашен "персоной нон-грата" представитель спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием Генконсулства РФ в г. Одессе. Его пособника – гражданина Украины, жителя Одесской области в мае этого года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).



