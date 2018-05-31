 Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлены не единичные факты использования спецслужбами РФ представителей "Россотрудничества" в Генеральном консульстве РФ в г. Одессе для осуществления деятельности во вред Украине. В частности, под прикрытием реализации т.н. "гуманитарных и социальных программ РФ" при координации российской разведки в антиукраинскую деятельность вовлекались граждане нашего государства, в первую очередь – члены и лидеры пророссийских гражданских объединений и движений.
Кроме этого, контрразведкой задокументирована противоправная деятельность российского дипломата и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" осуществляли поиск и отбор жителей приднестровского региона Республики Молдовы для их дальнейшей незаконной легализации на территории Украины и других стран путем изготовления поддельных документов о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД и так далее.
За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, согласно с Венской конвенцией о консульских сношениях в марте 2018 года оглашен "персоной нон-грата" представитель спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием Генконсулства РФ в г. Одессе. Его пособника – гражданина Украины, жителя Одесской области в мае этого года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
хіба ж можна вивалювати всі досягнення одночасно?
А его рашинский паспорт это ничего?
Ты его видел (паспорт) или только слышал? Может рашка подтвердила запрос о гражданстве трухи?
Может тебе рашка и в сбитии Боинга признается?
А скандалы о его паспортах - ищи сам в инете.
Может ты еще скажешь, что и глава фискалов Насиров тоже не имеет паспорт Великобритании?
Там к стати и посольство РыФы поместится!
И "Сбербанк"...
И "Интер"...
адудоме профсоюзов
а) огнеупорный интерьер (ну чтобы на другие помещения не перекинулось);
б) надёжные стальные двери (с дистанционной блокировкой с внешнего пульта);
в) вместо систем пожаротушения - струйные огнемёты, remote control с вышеупомянутого пульта.
Россотрудничество - на 5 году войны.
Рашинский патриархат - вообще еще никто не трогал.
http://ukr.rs.gov.ru/ru
В августе 44-гов травні 18-го.
Рекрутизація тітушок з невизнаних республік робиться з метою їх подальшого використання для розкачування ситуації на передодні виборів.