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Все про:контрразведка (66) Одесса (4958) СБУ (12522) Россотрудничество (4)

 Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе. ФОТО

Контрразведкой Службы безопасности Украины раскрыта и прекращена деструктивная деятельность в южных регионах нашей страны представителей "Россотрудничества" (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству МИД РФ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ведомства.

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Установлены не единичные факты использования спецслужбами РФ представителей "Россотрудничества" в Генеральном консульстве РФ в г. Одессе для осуществления деятельности во вред Украине. В частности, под прикрытием реализации т.н. "гуманитарных и социальных программ РФ" при координации российской разведки в антиукраинскую деятельность вовлекались граждане нашего государства, в первую очередь – члены и лидеры пророссийских гражданских объединений и движений.

Кроме этого, контрразведкой задокументирована противоправная деятельность российского дипломата и гражданина Украины, которые в интересах "Россотрудничества" осуществляли поиск и отбор жителей приднестровского региона Республики Молдовы для их дальнейшей незаконной легализации на территории Украины и других стран путем изготовления поддельных документов о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД и так далее.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, согласно с Венской конвенцией о консульских сношениях в марте 2018 года оглашен "персоной нон-грата" представитель спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием Генконсулства РФ в г. Одессе. Его пособника – гражданина Украины, жителя Одесской области в мае этого года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность Россотрудничества и дипломата РФ в Одессе 01
Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность Россотрудничества и дипломата РФ в Одессе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069021
 
 
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это "любий друзь" порохла. какие к нему вопросы могут быть?
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Чист как стеклышко. Он жи папутчик ливарюции и друк Пети Первого, но не Романова.
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шановна СБУ! у вас там зовсім немає піар служби?
хіба ж можна вивалювати всі досягнення одночасно?
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что там с трухановым,гепой,допой,новинским,голубаном? ау!! СБУ !! чего языки в жопу засунули?
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правильно! приклади ще льодіку на підгорілі ануси фсбшників, патріоте!
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Помоги сбу фактами или думаешь Труханов лично по телефону звонит в посольство Рашки и получает задание?
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Ты д-л?
А его рашинский паспорт это ничего?
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Сам такой!
Ты его видел (паспорт) или только слышал? Может рашка подтвердила запрос о гражданстве трухи?
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Ты точно д-л....
Может тебе рашка и в сбитии Боинга признается?
А скандалы о его паспортах - ищи сам в инете.
Может ты еще скажешь, что и глава фискалов Насиров тоже не имеет паспорт Великобритании?
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носить почесний знак "Ветеран КГБ" та зберігає всі шифровки у матрьошці на письмовому столі у кабінеті
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Судя по тому как в ЧСЗ начали готовить "постели" на стапелях у новинского дела хорошо идут.
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Надо этому "россотруПничеству" офис выделить в "Одесском доме профсоюзов"...
Там к стати и посольство РыФы поместится!
И "Сбербанк"...
И "Интер"... Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 2679
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И руководство профсоюзов, кстати, тоже. - за проплаченные митинги гореть им в аду доме профсоюзов
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Остаётся только несколько инженерных деталей, чтобы с выдумкой было это всё:
а) огнеупорный интерьер (ну чтобы на другие помещения не перекинулось);
б) надёжные стальные двери (с дистанционной блокировкой с внешнего пульта);
в) вместо систем пожаротушения - струйные огнемёты, remote control с вышеупомянутого пульта.
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Через четыре года фак миллера вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой за всю историю
Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 4572
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а сколько еще таких мразей кацапских...ловить годами будем Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность "Россотрудничества" и дипломата РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 1767
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С такими темпами - то да.
Россотрудничество - на 5 году войны.
Рашинский патриархат - вообще еще никто не трогал.
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Хорошо, что начали. А вот в Киеве до сих пор работает
http://ukr.rs.gov.ru/ru
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Контррозвідка діє. В августе 44-го в травні 18-го.
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генконсульства РФ потрібно негайно закрити,так як це зробили в США.
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Всё нормально... Люди получили "свободу рук"... Недавно Украина официальным порядком прекратила своё участие во всех "СНГовских" структурах, дано указание отозвать отовсюду своих представителей... теперь "пошла "зачистка на местах"...
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Судя по тому как в ЧСЗ начали готовить "постели" на стапелях у новинского дела хорошо идут.
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"Здійснювали пошук і добір жителів придністровського регіону Республіки Молдови для їх подальшої незаконної легалізації на території України та інших країн "

Рекрутизація тітушок з невизнаних республік робиться з метою їх подальшого використання для розкачування ситуації на передодні виборів.
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