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 В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который зарезал на остановке в Киеве шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко.

Прокуратура Дарницкого гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении офицера ВСУ, который в феврале этого года на станции метро "Черниговская" на глазах у жены убил мужчину.

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко 01
В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко 02

Как писал ранее "Цензор.НЕТ", жертвой стал шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко. Подозреваемый после ссоры с ним пошел в магазин, купил нож и вернулся, чтобы убить мужчину, сделавшему ему замечание.

В Прокуратуре Дарницкого гарнизона Военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили, что сторона защиты настаивала на проведении психолого-психиатрической экспертизы, ссылаясь на то, что у подозреваемого черепно-мозговая травма и он вернулся из района проведения АТО. Из-за сложности такой экспертизы и необходимости проведения ее в условиях стационара были продлены сроки досудебного расследования. Эта экспертиза, в частности, продолжалась месяц.

"Сторона защиты настаивала на том, чтобы была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна показать, подсуден он или нет, и могла ли травма повлиять на совершение им преступления, – рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ" военный прокурор Дарницкого гарнизона Николай Петришин. – Такая процедура является достаточно длительной, провести ее амбулаторно, по мнению эксперта, невозможно, поэтому мы сначала обращались с ходатайством в суд о ее назначении и истребовании из медицинских учреждений, где подозреваемый лечился после травмы, всех документов.

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко 03

По заключению этой экспертизы, на момент совершения уголовного преступления подозреваемый ни временным, ни устойчивым хроническим психическим расстройством не страдал. У него были обнаружены признаки органического поражения головного мозга травматического генеза, закрытая черепно-мозговая травма. Также указывается на то, что на момент совершения преступления по своему психическому состоянию он мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. Он не нуждается в каком-либо принудительном лечении и может предстать перед судом".

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко 04
В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко 05

На время проведения экспертизы подозреваемый пребывал в специальном закрытом медицинском учреждении, круглосуточно находясь под охраной. Еще ряд экспертиз по делу тоже закончено, среди них молекулярно-генетические экспертизы вещественных доказательств. После получения заключения дело направили в суд с обвинительным актом.

Комментируя возможное содержание на момент преступления в крови подозреваемого алкоголя, в прокуратуре отмечают, что его задержали полицейские на пути, когда он бежал с места убийства. При этом было проведено исследование на драгер, и в его крови обнаружено небольшое количество алкоголя. Давая первые показания, задержанный рассказывал, что употреблял пиво. Но когда было вынесено постановление об отобрании образцов крови на анализ, сдавать кровь он отказался. Чтобы решить этот вопрос в судебном порядке, пришлось бы ждать до понедельника. Учитывая, что убийство произошло в субботу, через несколько дней анализ уже не имел бы смысла.

После открытия материалов досудебного расследования и изучения их, подозреваемый, по словам Николая Петришина, свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Ему предъявлено обвинение по ч.1 статьи 115 УК Украины. По решению суда арест продлен до 5 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3069019
 
 
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Жалко дурака-атошника. Ватного петуха-повара не жалко. Туда ему и дорога.
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А які підстави вважати, що повар ватник?
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Жаль парня, по глупости сядет. Все понятно - война, стресс, нервишки слабые... Так набей харю пи*ару, зачем на уголовку нарываться...?
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комментаторы 100% из раисюшки, да? И не читали, что и как произошло, в той новости, когда это все случилось, и теперь в разрезе текущей методички пишут жалюгидную бредятину.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, зарезавшего в Киеве шеф-повара одесского ресторана Юрченко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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