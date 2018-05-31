 Отъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, - аналитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщила аналитик Центра CEDOS Александра Слободян.
"Ослабляются семейные связи, очень часто семьи разрушаются. Есть дети, которые растут без родителей или с одним из родителей. Мы даже проводили исследования и показывали, что это влияет на успеваемость детей в школах. Один из родителей находится на заработках или оба - у них баллы по ВНО обычно ниже, чем у детей, живущих с обоими родителями в Украине ", - отмечает эксперт.
Кроме того, она отметила, что летом традиционно происходит всплеск сезонной трудовой миграции, ведь именно в это время популярные среди заробитчан страны нуждаются в дополнительной рабочей силы. При этом мигрантов, ожидающих "легких денег", нередко постигает разочарование.
"Это часто работа сверхурочная, работа по 12 часов в день, например. И деньги, возможно, не такие уж большие, если сравнивать с тем, какие социальные потери понесут эти люди. То есть, они длительное время находятся за пределами своего дома, живут в другой культуре, которая не всегда охотно их принимает ", - добавляет Слободян.
Именно сезонные работы наиболее популярны среди отечественных работников. По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", за последние 5 лет на них было задействовано 77% мигрантов.
Зарплата тоже у китайцев была по 1000 Долларов США?
В чём тогда патриотизм?
но не всем повезло работать в "нафтогазе" и получать иногда бонусы по 1 млн дол
приходиться как-то выживать
(сахар - белая смерть, когда сахар дефицит, а о вреде заробитчанства вспоминают тогда... когда намечается дефицит работающего (не руководящего) персонала... командовать не кем)
Бо в Україні вже немає працездатного населення, яке бажає продовжувати жебракувати за накчемні зарплати. Той хто побачив краще життя не буде гнути спину на бариг.
Все танцює від мінімальної зарплати. В усьому світі середня більша за мінімальну у 1,5-3рази, при чому, у бідніших країнах співвідношення наближається до 3 а у багатих до 1,5 (Швеція, зокрема).
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2, хтось у 3 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас воно мало не найдешевше у світі і точно найдешевше у Европі. Саме тому у нас можна проіснувати на 100 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 100 евро. А середня - 250 евро чистими.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш хочаб середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 250-100=150.
От і весь карамболь!
У нас вартість життя найнижча у Європі не тільки і не слітьки через дешеві харчі, а і через дешеві транспорт, комуналку, відсутність необхідності страхуватися (мед, пенс, майно, тощо)
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Європою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....