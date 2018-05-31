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Все про:дети (3115) семья (190) заробитчане (203)

 Отъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, - аналитики

Из-за отъезда украинцев на заработки за границу страдают дети. Обычно, семья заробитчан остается в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщила аналитик Центра CEDOS Александра Слободян.

"Ослабляются семейные связи, очень часто семьи разрушаются. Есть дети, которые растут без родителей или с одним из родителей. Мы даже проводили исследования и показывали, что это влияет на успеваемость детей в школах. Один из родителей находится на заработках или оба - у них баллы по ВНО обычно ниже, чем у детей, живущих с обоими родителями в Украине ", - отмечает эксперт.

Кроме того, она отметила, что летом традиционно происходит всплеск сезонной трудовой миграции, ведь именно в это время популярные среди заробитчан страны нуждаются в дополнительной рабочей силы. При этом мигрантов, ожидающих "легких денег", нередко постигает разочарование.

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"Это часто работа сверхурочная, работа по 12 часов в день, например. И деньги, возможно, не такие уж большие, если сравнивать с тем, какие социальные потери понесут эти люди. То есть, они длительное время находятся за пределами своего дома, живут в другой культуре, которая не всегда охотно их принимает ", - добавляет Слободян.

Именно сезонные работы наиболее популярны среди отечественных работников. По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", за последние 5 лет на них было задействовано 77% мигрантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069018
 
   
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Наверно не от хорошей жизни вынуждены отъезжать на заработки
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Наверно у китайцев, которые подняли страну, была зарплата сразу по 1000 Долларов США...
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У китайцев воров расстреливают! А у нас в депутаты садят!
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Слава Богу, что всех расстреляли и с те пор никого не стреляют...

Зарплата тоже у китайцев была по 1000 Долларов США?
В чём тогда патриотизм?
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А у нас сразу таки таки была ну 1000 не тысяча а под 700 была. Правда до Порошенко. После него стала в три раза меньше.
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До оккупации или до Порошенко трава была зеленее?
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На сытость, а также рост, вес и наличие признаков жизни
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До жопы успеваемость, вчёный гнойсман показал что базарное быдло с купленным дипломом может показывать на публике как крайиною кэруваты.
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А, не отьезд вообще ставит под угрозу возможность самого обучения, ввиду отсутствия денег на него.
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Ну, у "можновладцев" те же проблемы - бабло они рубят здесь, а дети учатся за границей...)))
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вечно работающие родители (утром ушли-вечером пришли) - это классика
но не всем повезло работать в "нафтогазе" и получать иногда бонусы по 1 млн дол
приходиться как-то выживать
(сахар - белая смерть, когда сахар дефицит, а о вреде заробитчанства вспоминают тогда... когда намечается дефицит работающего (не руководящего) персонала... командовать не кем)
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Ваша инфа устарела. Последний бонус был 45,6 миллионов долларов США.
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Треба негайно скасовувати "безвізовий режим"?
Бо в Україні вже немає працездатного населення, яке бажає продовжувати жебракувати за накчемні зарплати. Той хто побачив краще життя не буде гнути спину на бариг.
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Європейські зарплати будуть тоді, коли будуть европейські витрати.
Все танцює від мінімальної зарплати. В усьому світі середня більша за мінімальну у 1,5-3рази, при чому, у бідніших країнах співвідношення наближається до 3 а у багатих до 1,5 (Швеція, зокрема).
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2, хтось у 3 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас воно мало не найдешевше у світі і точно найдешевше у Европі. Саме тому у нас можна проіснувати на 100 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 100 евро. А середня - 250 евро чистими.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш хочаб середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 250-100=150.
От і весь карамболь!
У нас вартість життя найнижча у Європі не тільки і не слітьки через дешеві харчі, а і через дешеві транспорт, комуналку, відсутність необхідності страхуватися (мед, пенс, майно, тощо)
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Європою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....
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Додам. уряд не "призначає" мінімалку, а лише фіксує її рівень, для того, щоб усякі хитруни, для ухилення від оподаткування, не показували, що у них на посаді головного інженера працює к.т.н. з 40 річним досвідом за 1500 гривень.
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Ну хорошо , что хоть дети гройсмана живут с родителями. Да порошенка. Хотя нет, подождите, они тоже не с родителями. Они ведь их в Англию , Америку , Германию отправляют учиться. А для того, что бы отдать первоклашки в школу, на ремонт - 1400, на учебники и тетради и прочую канцелярию- 800. Надо ещё парту покупать одинарную. А в августе одеть- обуть, и опять на подарки, на принтер, на компьютер, на кондиционер.... Праздники всякие. Где у нас в Украине такие зарплаты, что бы это осилить? А школа - вынь да положи . Буд то бы только у них маленькие зарплаты. А родители все американские зарплаты имеют.
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украинская барыжная професура при власти, прикладывает максимум усилий,чтобы родители-учителя своих детей искали пропитание и своим деткам и себе в чужих странах...
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Де конкретні цифри результатів досліджень? Якщо говорять про якесь дослідження, то надають інформацію щодо результатів дослідження у цифровому вигляді: на скільки саме відсотків нижче успішність, яка чисельність дітей досліджувалась, і т. д.
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Твари ... Сделайте зарплаты от 15000 и некоторые останутся или вернутся в стойло работать . А при планируемом повышении до конца 2018 года до 4200грн пасти прикройте ... наглухо .
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Якраз спецоперація з Бабченко і придумана для відволікання піпла від реальних проблем.
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Від'їзд батьків на заробітки збільшує не тільки бюджет України но і зарплатню вчителів, яка напряму залежить від "оцінки знань" учнів.
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а наличие детей влияет на срок который выносит судья
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Люди на заработки ездят уже десятки лет , кто в паРашу, кто в Евросоюз и только сейчас почему-то "аналитики" об этом стали говорить . Сцикотно шоколадным барыгам стало ? Уже не знают как запугать людей, чтоб от "покращення и жити по-новому" не убегали ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, - аналитики
 
 
 
 
 
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