 Отъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, - аналитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщила аналитик Центра CEDOS Александра Слободян.

"Ослабляются семейные связи, очень часто семьи разрушаются. Есть дети, которые растут без родителей или с одним из родителей. Мы даже проводили исследования и показывали, что это влияет на успеваемость детей в школах. Один из родителей находится на заработках или оба - у них баллы по ВНО обычно ниже, чем у детей, живущих с обоими родителями в Украине ", - отмечает эксперт.

Кроме того, она отметила, что летом традиционно происходит всплеск сезонной трудовой миграции, ведь именно в это время популярные среди заробитчан страны нуждаются в дополнительной рабочей силы. При этом мигрантов, ожидающих "легких денег", нередко постигает разочарование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только каждый 20-й украинец выезжает на заработки в Польшу легально, - президент ассоциации компаний по трудоустройству Воскобойник

"Это часто работа сверхурочная, работа по 12 часов в день, например. И деньги, возможно, не такие уж большие, если сравнивать с тем, какие социальные потери понесут эти люди. То есть, они длительное время находятся за пределами своего дома, живут в другой культуре, которая не всегда охотно их принимает ", - добавляет Слободян.

Именно сезонные работы наиболее популярны среди отечественных работников. По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", за последние 5 лет на них было задействовано 77% мигрантов.