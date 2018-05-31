 Столичное предприятие возместило в бюджет более 5,4 млн. грн. неуплаченной платы за землю

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Следствием установлено, что в течение 2016 года указанная компания получала значительные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на территории г. Киева, однако плата за землю его должностными лицами начислялась и выплачивалась в местный бюджет по умышленно заниженной процентной ставке, а в 2017 году указанный налог вообще не начислялся и не уплачивался в местный бюджет.

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Благодаря действиям налоговой милиции, фигурант возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме, в связи с чем уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.