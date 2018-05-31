EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  197  0
Все про:налоги (2431) налоговая милиция (1236)

 Столичное предприятие возместило в бюджет более 5,4 млн. грн. неуплаченной платы за землю

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №3 направлено в суд уголовное производство по подозрению главного бухгалтера столичного предприятия-арендодателя недвижимости в неуплате 5,4 млн. грн. налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

Следствием установлено, что в течение 2016 года указанная компания получала значительные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на территории г. Киева, однако плата за землю его должностными лицами начислялась и выплачивалась в местный бюджет по умышленно заниженной процентной ставке, а в 2017 году указанный налог вообще не начислялся и не уплачивался в местный бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине налоговики добились возмещения 3,2 млн грн неуплаченного ЕСВ

Благодаря действиям налоговой милиции, фигурант возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме, в связи с чем уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3069016
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтоличное предприятие возместило в бюджет более 5,4 млн. грн. неуплаченной платы за землю
 
 
 
 
 
 вверх