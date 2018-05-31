 Антикоррупционный суд заработает в феврале-марте 2019 года, если ВР примет закон на следующей неделе, - Холодницкий

"Создать суд на бумаге и создать учреждение, которое будет рассматривать дела – это две разные вещи… Поэтому мой прогноз, что этот суд заработает в феврале-марте следующего года, если по плану закон будет принят на следующей неделе", - сказал Н.Холодницкий журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава САП выразил сомнение, что закон будет принят.

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"Я бы очень хотел и был рад, если бы этот суд был создан до конца года, но более реалистично смотрю, что после принятия закона – а я сомневаюсь, что он будет принят – начинается рутина с помещениями, бюджетным финансированием, отбором судей, а мы должны отобрать лучших из лучших", - отметил Н.Холодницкий.

Отвечая на вопрос о роли международных экспертов в отборе судей для Антикоррупционного суда, глава САП выразил мнение, что такие эксперты должны иметь значение.

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"Они должны иметь весомый голос при отборе судей … будут ли они назначать этих судей? Я думаю, этот вопрос должны решать Верховная Рада при принятии этого закона", - резюмировал Н.Холодницкий.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки из 1927 ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.