EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  347  24
Материалы по теме:
Все про:ВР (21999) судебная реформа (963) Холодницкий (503) Антикоррупционный суд (210)

 Антикоррупционный суд заработает в феврале-марте 2019 года, если ВР примет закон на следующей неделе, - Холодницкий

Если Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде уже на следующей неделе, такой суд приступит к работе не раньше февраля-марта 2019 года, прогнозирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокураторы Назар Холодницкий.

"Создать суд на бумаге и создать учреждение, которое будет рассматривать дела – это две разные вещи… Поэтому мой прогноз, что этот суд заработает в феврале-марте следующего года, если по плану закон будет принят на следующей неделе", - сказал Н.Холодницкий журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава САП выразил сомнение, что закон будет принят.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Специализированный суд - недостающее звено в антикоррупционной цепи в Украине, - глава МИД Дании Самуэльсен

"Я бы очень хотел и был рад, если бы этот суд был создан до конца года, но более реалистично смотрю, что после принятия закона – а я сомневаюсь, что он будет принят – начинается рутина с помещениями, бюджетным финансированием, отбором судей, а мы должны отобрать лучших из лучших", - отметил Н.Холодницкий.

Отвечая на вопрос о роли международных экспертов в отборе судей для Антикоррупционного суда, глава САП выразил мнение, что такие эксперты должны иметь значение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июне Рада должна проголосовать, а я - подписать закон об Антикоррупционном суде, - Порошенко

"Они должны иметь весомый голос при отборе судей … будут ли они назначать этих судей? Я думаю, этот вопрос должны решать Верховная Рада при принятии этого закона", - резюмировал Н.Холодницкий.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки из 1927 ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 

Источник: https://censor.net.ua/n3069014
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А пофиг . Потому что толку с него не будет ни в 2019 ни в 2020 , никогда . Как и с уже сформированными "антикорупционными " структурами .
 показать весь комментарий
 
пізДно - таке слово в українській мові не існує... є пізно!
 показать весь комментарий
 
Не факт, А ГБР, когда создали и что работают?
 показать весь комментарий
 
 
в том то и вопрос, создать суд не проблема, вопрос в его работе, а точнее кто будет работать в новом суде? В Украине не проводилась судебная система, не было "чистки" в судах, поэтому АКС будет просто неэффективен
 показать весь комментарий
 
не-не, куда спешить? После выборов.
или же после взлета последнего геликоптера на Хайфу.
а потом очередная влада будет руками разводить "Ну не шмоглааа"
 показать весь комментарий
 
 
Очередная влада просто подаст запрос в Конституционный Суд на рассмотрение законности принятия закона о Антикоррупционном суде...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте еще что то нибудь придумаем ну к примеру Госкомитет по надзору за коррупцией... Антикоррупционный суд заработает в феврале-марте 2019 года, если ВР примет закон на следующей неделе, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4625 держиморды все никак не нажрутся народных денег.
 показать весь комментарий
 
 
не правильно акценти розставляються. треба питати, не коли, а ЯК запрацює? ніхто ж не гарантує порядності цих суддів. а те, що на них тиснути будуть,це 100%.
 показать весь комментарий
 
Ну создадут, а дальше что? НАБУ вроде тоже три года назад создали, так они до сих пор не работают))) К тому же, кто будет в новом суде работать, старые коррумпированные судьи или судьи, который на "крючке" у Сытника?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки триває епопея із АКС? І кінця краю їй не видно. Це ж не юлка-кумця без профільної освіти можливо зробити генітальним плокулолом за добу, поставивши раком профільні комітети, регламентний комітет, купити 300 клоунів із верховного шапіто та згвалтувати редакцію "урядового кур'єра", шоб той маразм надрукувати.
А от з АКС поспішати порося не збирається, бо вибори.
PS. Холодницький виявився такою ж самою купою гівна, як і вся та печерська свинопіздота. Шкода...
 показать весь комментарий
 
 
если будет работать так же как новорожденные и реформированные ГПУ,НАБУ и САП,то лучше сделать аборт...
 показать весь комментарий
 
Назарцю, підрошенчик ти наш любий, бери із запасом. Спеціалізований суд (можливо, імовірно, скоріш за все - потрібне підкреслити) створять у 2109 році нащадки сучасних казнокрадів. А для переконливішої імітації рихворматори зліплять Антикорупційне міністерство, Антикорупційний кабінет при РНБО та Уповноваженого з прав корупціонерів при Верховній Раді.
 показать весь комментарий
 
в феврале марте 2019? а чьо так быстро? давайте лучше в марте 2059?!! пока то да се, туды-сюды, падготовка-шмадгатовка. трения-прения-согласования... раньше ну никак не успеть
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд заработает в феврале-марте 2019 года, если ВР примет закон на следующей неделе, - Холодницкий
 
 
 
 
 
 вверх