 Антикоррупционный суд заработает в феврале-марте 2019 года, если ВР примет закон на следующей неделе, - Холодницкий

"Создать суд на бумаге и создать учреждение, которое будет рассматривать дела – это две разные вещи… Поэтому мой прогноз, что этот суд заработает в феврале-марте следующего года, если по плану закон будет принят на следующей неделе", - сказал Н.Холодницкий журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем глава САП выразил сомнение, что закон будет принят.
"Я бы очень хотел и был рад, если бы этот суд был создан до конца года, но более реалистично смотрю, что после принятия закона – а я сомневаюсь, что он будет принят – начинается рутина с помещениями, бюджетным финансированием, отбором судей, а мы должны отобрать лучших из лучших", - отметил Н.Холодницкий.
Отвечая на вопрос о роли международных экспертов в отборе судей для Антикоррупционного суда, глава САП выразил мнение, что такие эксперты должны иметь значение.
"Они должны иметь весомый голос при отборе судей … будут ли они назначать этих судей? Я думаю, этот вопрос должны решать Верховная Рада при принятии этого закона", - резюмировал Н.Холодницкий.
Как сообщалось, по состоянию на вечер 24 мая народные депутаты Украины прошли 1273 поправки из 1927 ко второму чтению проекта закона (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.
Дно - таке слово в українській мові не існує... є пізно!
или же после взлета последнего геликоптера на Хайфу.
а потом очередная влада будет руками разводить "Ну не шмоглааа"
А от з АКС поспішати порося не збирається, бо вибори.
PS. Холодницький виявився такою ж самою купою гівна, як і вся та печерська свинопіздота. Шкода...