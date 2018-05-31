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 Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова

Осужденный по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Медиазоне" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин.

По словам Лепехина, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Россия должна освободить более 60 крымских политических пленников, в том числе Олега Сенцова, - Нойерт. ВИДЕО

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3069011
 
 
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Боже Милостивий. Та він і так худюсінький, як билинка. Швидше б кацапські нелюди своє лайно забрали й віддали нам наших хлопців.
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Да, устроили цирк и балаган уже с этими голодовками! Принял решение не быть РАБОМ, так умри с достоинством и честью СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА (свобода или смерь, к чёрту такое жалкое существование в неволе?) без всяких театральных представлений и требований или милостыни от паработителей!
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пусть рабовладельцы знают, что из свободного человека нельзя сделать раба, он предпочтёт смерть рабству и лучше не пассивную, а в драке за свободу, прихватив с собой еще хотя одного холуя (хоть зубами перегрызть ему глотку)!
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не хочу балагана. бандюг, что воюют на Донбасе нельзя брать в плен, а только уничтожать на месте. Никакого обмена и вообще никаких переговоров. Попал в плен к врагу, а не погиб в бою с товарищами по оружию, значит стусил - это позор, граничащий с предательством.
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"Ганнибал дал пленным позволение отправить в Рим послов относительно их участи: не захотят ли находившиеся в городе выкупить их за деньги. Выбранных пленными трех послов во главе с Гнеем Семпронием заставили поклясться в случае отказа римлян вернуться. Родственники взятых в плен, обступив здание сената, заявляли, что каждый из них выкупит родных за свои деньги, и умоляли сенат разрешить им это, и народ вместе с ними плакал и просил. Из сенаторов одни не считали правильным при столь больших несчастьях вредить государству потерей еще стольких граждан, освобождать рабов и пренебрегать возможностью освободить свободных; другие же полагали, что не следует такой жалостью приучать солдат к бегству... и сенат не разрешил родственникам выкупить пленных, полагая, что при многих предстоящих еще опасностях не принесет пользы на будущее проявленное в настоящее время человеколюбие. Жестокость же, пусть бы она казалась и печальной, будет полезна для будущего, а в настоящее время смелостью решения поразит Ганнибала. Итак, Семпроний и бывшие с ним двое пленных вернулись к Ганнибалу. Некоторых из пленных Ганнибал тогда продал, некоторых же, охваченный гневом, велел убить, запрудил их телами реку и по такому мосту перешел через нее". (Аппиан. Римская История. VII, 3, 28)
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и где эти еврообеспокоенные... почему молчат *америки-европы* и обнимаются с ху*лом... Ах, они ведь сейчас обеспокоены тем, что Бабченко остался жив.. А наши политики должны быть жестче, если нельзя отвечать оружием, должны воевать словами и делами...
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