EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  8313  133
Материалы по теме:
Все про:покушение (718) Бабченко Аркадий (81)

 Сейчас у них будет шок, потом их будут драть во все щели за проваленную операцию, - Бабченко о реакции заказчиков его убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко счастлив, что после неудачной попытки его убить у него есть пару месяцев спокойствия, пока заказчики не возобновят попытки устранить его.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

"Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали. А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет. По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни. Хожу. Улыбаюсь. Хорошо, бля. Довооольный... Поспать бы еще. Устал я чота )", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Сейчас у них будет шок, потом их будут драть во все щели за проваленную операцию, - Бабченко о реакции заказчиков его убийства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069010
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
в Аргентине не было СБУ как у нас, поэтому убили Троцкого.
 показать весь комментарий
 
Троцкого убили в Мексике... Постоянные теракты в Кабуле и Багдаде говорят лишь об одном: там не работает служба безопасности. Это же касается по большей части и спецслужб Пакистана , которые вместо того , чтобы заниматься безопасностью своей страны , делают как хуйло: нагнетают напряжённость на другие страны.
 показать весь комментарий
 
 
С фотографией из паспортного стола получился сюрреализм похлеще, чем у Савченко.
 показать весь комментарий
 
 
таквы традиции ГПУ-НКВД-КГБ! Нужно соблюдать...
 показать весь комментарий
 
 
Вот Рамон Меркадер и Павел Судоплатов Вам бы возразили, а я не буду, просто скажу - верю, как самому себе.
 показать весь комментарий
 
Все не читал, огласите весь список взорванных консерв на западе, для которых некролог о журналисте дороже жизни этого же журналиста.
Ох попалились зачетно, как куры на гриле
С Пороха полководец хоть и не вышел, но зато вышел мегатролль-генералисимус 800 левела
 показать весь комментарий
 
 
Очень рад за Бабченко.
Сначала пришло отчаяние,
Потом отчаянная радость.
Ныне - разочарование.
Неужели Аркадий не видит, что хитрожопые развели его вместе со всей страной?

31.05.2018 13:31
Відповісти
Мені подобається 2
 показать весь комментарий
 
Мало кто знал эту Бабченко-Савченко... и лучше бы не узнали... как выясняется...
 показать весь комментарий
 
Журналист и участник проекта «Сноб» Аркадий Бабченко воевал на двух чеченских войнах - на первой срочником, на второй по контракту. Свой военный опыт он описывал в рассказах - за что получил в 2001 году премию «Дебют», две награды журнала «Новый мир» и премию английского ПЕН-центра. С любезного разрешения «Нового мира» «Сноб» публикует рассказ «Розовые пряники», напечатанный в первом номере журнала за 2009 го
 показать весь комментарий
 
Сначала планировали "убить и воскресить" порошенко. Но потом вспомнили,что он не ходит вечером за хлебом.
 показать весь комментарий
 
 
"Сначала намечались торжества, а потом аресты..." (с).
 показать весь комментарий
 
Не-а, просто не нашли столько памперсов.
Бо он очень волнительный...
 показать весь комментарий
 
порхоботы спамят всю критику в адрес их шефа.Трудятся, не покладая рук. Рукоблудники подкроватные.
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот це звучить гордо.
Якщо ти порохобот, отже,ти не ідіот!
 показать весь комментарий
 
 
вам, нитикам, вже і Бабченко не догодив?
 показать весь комментарий
 
 
Спектакль для лектората.Наняли киллера каторый пришел в СБУ.Самим не смешно?
 показать весь комментарий
 
 
Югик много бухает.
Мозги уже отключились...
 показать весь комментарий
 
Журналисты пописывают, депутаты поворовывают, солдаты постреливают, олигархам покапывает, СБУ полавливает, и только народ постанывает…а все отчего? не умеют радоваться жизни, циничные бiндеры!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас у них будет шок, потом их будут драть во все щели за проваленную операцию, - Бабченко о реакции заказчиков его убийства
 
 
 
 
 
 вверх