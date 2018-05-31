 Сейчас у них будет шок, потом их будут драть во все щели за проваленную операцию, - Бабченко о реакции заказчиков его убийства

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

"Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят. Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали. А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет. По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни. Хожу. Улыбаюсь. Хорошо, бля. Довооольный... Поспать бы еще. Устал я чота )", - рассказал он.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.