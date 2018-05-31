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 Политика Украины
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Все про:валюта (2990) инфляция (769) МВФ (2533) НБУ (4355) Смолий (31)

 Нацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий

Национальный банк предупредил, что может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения, если пятый транш Международного валютного фонда не поступит в Украину.

"Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала", - сказал журналистам в четверг глава НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

При этом он выразил надежду, что такой сценарий не наступит и Украина выполнит свои обязательства перед МВФ.

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"Мы ожидаем, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Тогда начнется процесс приезда миссии, пересмотра программы", - сказал он.

По словам Я.Смолия, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ, пишет Интерфакс-Украина.

Также Национальный банк Украины (НБУ) считает возможным размещение Министерством финансов еврооблигаций в случае дальнейшего промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

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"Это будут немного более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем будет меньше, чем заявлен (Минфином. - Ред.). Но, безусловно, это возможно", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине на сегодня является создание Антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069002
 
   
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Готовьтесь, будет еще хуже. Это так можно трактовать.
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НБУ хоче підтримувати високий курс долара і тому буде вводити обмеження тільки щоб викупати всю валюту по високим цінам, не допускаючи масової продажі доларів по заниженій ціні, яка ближче до реальної ціни долара 15-17грн!
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Це натяк західним партнерам, що закон про АКС наші мародери приймати не збираються.
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так им же и будет куево народ не будет им подносить Майдан 3 как было с Майдауном 2 когда все обмылки пролезли в астральное место у власти.. будет вполне даже кровавая революция передел переделанного и украденного.. пугать нес не надо наступит дефолт и слава Богу он есть и давно с 2008 года только искуственно реанимируемый властью есть физическое состояние дефолта ( в ручном режиме у нас рулиться валютный рыногк курс валют завышен на 10-15 гривен от рыночного которые оседают в карманх НБУ неуворишей и Порошенко и Гройси это скажет вам любой адекватный экономист и подтвердит истрия как в Италии коммунисты сбужали в СССР в 1924 году-1925 оставив экономику Италии с инфлцией в 10 млрд!!!лир!!! а через 4 года страна дала прирост ВВП 18% когда Пиночет совершил переворот убив Альенде и выгнав советников СССР и коммуняк то экономика Чили была на послещднем месте в Южной Америке и каком там 178 в мире- а сегодня после ХУНТЫ-- она первая или вторая в Южном Америке и в 40 местах в мире.. "черные полковники в Греции" также после социалистов и комунистов правили 12 лет и ничего возможно их хунта и спасла Грецию... в Украине нет юридического определения деффолт и от этого страдает народ.. вот Пеця сказки сказывал -мол если введем военное чрезвычайное положение заморозим усе и цены и наличку и тарифы в ЖКХ...ах да Петя забыл добавить что согласно Закона о ЧП и военном положении экономика для народа становиться безоплатной по минимуму с 3 часовыми веерными отключениями света -но свет даром вода холодная даром отопление даром о посмотрите как газ с станет стоит 44 копейки кубик и сразу его поделят это Украина -а это Россия через Евгопу..транспорт- коммунальный и ж.д. бесплатно.. как в любой войне есть свои прелести и прибыль...как там говорят-- кому война- а кому мать родна..
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ввести валютные ограничения
Нацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 8824
Конфисковать у Народа всю валюту в пользу ...
Как в совке?
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Введут облигации с выкупом через 10 лет.
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В переводе с реформаторского на человеческий это значит гаплык гривне?
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это значит, что своё наворованное бабло они уже отмыли, конвертировали и вывели в офшоры, а остальные перебьются!
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Поскребите у Вальки, Пети и их дружбанов по сусекам (особенно офшорным), там столько валюты, что хватит и Европе транш выделить!
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не понятно только, где 18 лярдов ЗВР накопленые рэформами. Брехня, шоле？
Та не, рэформаторы не брешут же.
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ті 18 ярдов мабуть роздали на премії потрібним працівникам АП та КМУ.
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как где? в нужном месте. В тумбочке у рэбэ в винницкой синагоге.
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А може все ж таки приймете закон про АКС та запустите його в роботу, мародери мерзенні?
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В общем потужнисть и ришучисть рехформ прямо зависят от очередного транша, а при отсутствии такового гривну уже можно отпевать.
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Так возьмите деньги из премии нафтогазавского кобелева и витренка,45 лямов доларов, ой как нелишним окажутся))
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Читаю вот тут комменты ватных идиотов и прочей цапской подзалурной перхоти и думаю: а для кого они тут стараются и на что рассчитывают, общаясь между собой и лайкая друг друга?
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А якого шоколадні проститутки почувають себе на "Цензорі", як вдома?! Давайте їх дружно спамити!
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Это лопающееся от жира НБУ уже достало

2016-09-14 Хотите настоящих реформ? Выкиньте вон всех прокуроров, судей и налоговиков - АслундВ Украине 19 тысяч прокуроров и 9 тысяч судей, практически все они коррумпированы. Просто выкиньте их всех! Нет смысла люстрировать 10-20% из них!
...В Центробанке Украины работало в начале прошлого года 11 тысяч человек, в Швеции - 400. Зачем вам "азаровская" налоговая система?
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Есть лучший выход из ситуации, объявить банкротство, отказаться от всех долгов и будьте уверены кредиторы быстро найдут припрятанное Петей, Валькой и всей бандой наворованное и выведенное с Украины бабло, а также всё их движимое и недвижимое будет арестовано и конфисковано в счёт погашения долгов. Только ВОРЫ У ВЛАСТИ НИКОГДА себя под удар не поставят, расплачиваться будут глупые и невежественные РАБЫ И ХОЛОПЫ, которые "выбрали" себе таких ушлых, наглых и ненасытных ПАНОВ, к тому же до сих пор терпят их вранье и безбожную чушь!
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Значит антикоррупционного суда не будет!
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Любые такие ограничения лишь наращивают объёмы теневой экономики, таможенники потирают руки!
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В переводе это значит, что недоданные ВФ деньги будкари собираются изъять из и так дырявых карманов лохотуров. Не будут офшоры пустовать!
Соевые шарики и швондеры без пропитания не могут.
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До сих пор не пойму, за какие заслуги перед Вальцманом сынуля совершенно неадекватной коммунистки Витренко оказался в правлении НАК Нафтогаз? Украиной до сих пор правит расейский ПартКом, чуть разбавленный молодыми "дарованиями", рожденными в нулевых в Украине.
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"умный", аж страшно. Воровать не нужно, врать не нужно, иметь совесть и болеть за свою страну, и бюджет Украины можно удвоить в течении одного квартала только за счет контрабанды и налоговых ям и ямочек, которые крышует высшая власть. Далее перечислять можно почти до бесконечности, где и за счет чего можно наращивать поступления в бюджет, которые сейчас рассовываются по карманам чинуш всех мастей и всех уровней, начиная с шоколадно-вафельного.
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дело с журналистом закрыло сейф с деньгами МВФ для Украины
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Це типу як кацапи бомблять варонєж у відповідь на санкції?
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Заробітчанам потрібно не валюту пересилати в Україну , а перетягувати до себе дітей , внуків і рятувати стариків , поки ще не пізно .
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Заробітчани можуть зробити жорсткішою монетарну політику стосовно НБУ .😎👌
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий
 
 
 
 
 
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