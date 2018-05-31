 Нацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий

"Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала", - сказал журналистам в четверг глава НБУ Яков Смолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

При этом он выразил надежду, что такой сценарий не наступит и Украина выполнит свои обязательства перед МВФ.

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"Мы ожидаем, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Тогда начнется процесс приезда миссии, пересмотра программы", - сказал он.

По словам Я.Смолия, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ, пишет Интерфакс-Украина.

Также Национальный банк Украины (НБУ) считает возможным размещение Министерством финансов еврооблигаций в случае дальнейшего промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

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"Это будут немного более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем будет меньше, чем заявлен (Минфином. - Ред.). Но, безусловно, это возможно", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине на сегодня является создание Антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.