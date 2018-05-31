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Все про:Крым (20118) Симферополь (563) скорая (191)

 В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи - украли телефонный кабель

В оккупированном Россией Симферополе недоступен номер телефона вызова скорой помощи "103" из-за кражи телефонного кабеля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт так называемого министерства здравоохранения Крыма.

Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра.

"31 мая 2018 года с 04:00 в Симферополе не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП РК "Крымтелеком"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на несколько дней оставили без воды ряд населенных пунктов в Крыму

Жителей просят пользоваться другими номерами, в том числе и на номер 112.

Источник: https://censor.net.ua/n3068999
 
   
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Для чего им скорые?
У них шо нет иконок ТуПина?
Болит? Приложил! Ходи здоровый!))))
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Было бы смешно, если бы у нас был идеальный порядок... а так, пох, что у них там кто-то что-то украл...
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"там у них" - Крым это Украина!
Та что делается это у нас оккупантами!
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Тогда пойди и наведи там порядки... можешь с собой генеталия взять, парадом пройдётесь по Севастополю... На счёт того, чей Крым, спроси у турчинова... он больше тебе расскажет...даже цену может назвать... патриот хренов...
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Бедненький, как же вас москалей коробит от фразы: Крым - это Украина!
Готовы на говно изойтись!
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Ніхто його не крав: Кабель-Патріот уповз на Батьківщину (зараз він десь під Генічеськом)! В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи - украли телефонный кабель - Цензор.НЕТ 2573
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завтра объявят шо не украли, а это была "спецоперацiя"

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В Києві теж крадуть і роками Укртелеком не відновлює, бо крадуть самі співробітники Укртелекому за вказівкою керівництва, оскільки телеком забрали у Ахметки.

Проводним телефоном, як правило, користуються лише пенсіонери тому вони не можуть добитися відновлення ліній зв"язку роками.
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Я теж не розумію, яка користь від таких статей? Це що, для сміху дибілам, які не бачать. що твориться навколо нього? Чим тоді вони відрізняються від тих же ватників, які сидячи по самий пояс в гівні сміються з інших?
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А нахрена ты эти статьи читаешь, да еще и коментируешь?
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Я, в отличии от тебя, за пэрэмогу эту статью не выдаю и от счастья не прыгаю... правда тебе этого не понять... свободен...
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И где это в Киеве нет связи годами? Можно адрес. Или Вы так, попи...ть вышли. В окупованому РФ Сімферополі припинив працювати номер швидкої допомоги - вкрали телефонний кабель - Цензор.НЕТ 9801
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Годами не годами, но когда пошёл третий месяц, я Укртелеком послал.
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Житєлей прохають не турбуватися,а просто помирати спокійно в радной гавані.Як і мріяли...
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Потому то и украли,что нафиг не нужен, толку от него никакого, скорая помощь не работала
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Держитесь там.Проводов нет.Хорошего настроения.
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и "скорая" в крыму радостно подключилась к акции - умереть на родине!
(камни с неба - приготовиться!)
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В близлежащих церквях его поищите!
Не, ну а вдруг он какой-то скрепный был...
Вдруг по нему ещё Николай 2й няше-х#йляше звонил, бюстик заказывал - "такой шоб я там мимимишный весь такой был и шоб мироточил по понедельникам"...
Шо ХА-ХА?!
Реально версия... В окупованому РФ Сімферополі припинив працювати номер швидкої допомоги - вкрали телефонний кабель - Цензор.НЕТ 492
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Ну, слава тебе, Господи.
Пришла, наконец, и в Крым цифровая Ик-ономика. В окупованому РФ Сімферополі припинив працювати номер швидкої допомоги - вкрали телефонний кабель - Цензор.НЕТ 182
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Корой дуба надо запасаться загодя,а не ждать когда скорая привезёт))))
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Кабель у крали? А не та ли это плешивая краля из кремля?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи - украли телефонный кабель
 
 
 
 
 
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