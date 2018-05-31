 В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи - украли телефонный кабель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт так называемого министерства здравоохранения Крыма.
Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра.
"31 мая 2018 года с 04:00 в Симферополе не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП РК "Крымтелеком"", - сказано в сообщении.
Жителей просят пользоваться другими номерами, в том числе и на номер 112.
У них шо нет иконок ТуПина?
Болит? Приложил! Ходи здоровый!))))
Та что делается это у нас оккупантами!
Готовы на говно изойтись!
Проводним телефоном, як правило, користуються лише пенсіонери тому вони не можуть добитися відновлення ліній зв"язку роками.
(камни с неба - приготовиться!)
Не, ну а вдруг он какой-то скрепный был...
Вдруг по нему ещё Николай 2й няше-х#йляше звонил, бюстик заказывал - "такой шоб я там мимимишный весь такой был и шоб мироточил по понедельникам"...
Шо ХА-ХА?!
Реально версия...
Пришла, наконец, и в Крым цифровая Ик-ономика.
Сногсшибательная новость! .Если убрать "В оккупированном РФ Симферополе".......ну сами понимаете......