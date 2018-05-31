 В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи - украли телефонный кабель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт так называемого министерства здравоохранения Крыма.

Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра.

"31 мая 2018 года с 04:00 в Симферополе не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП РК "Крымтелеком"", - сказано в сообщении.

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Жителей просят пользоваться другими номерами, в том числе и на номер 112.



