 Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на седьмом национальном молитвенном завтраке в четверг в Киеве.

"Его святость патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должен наконец принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви большой европейской 45-миллионной нации, нации украинцев", - заявил Порошенко.

По словам Президента, когда в Украине будет поместная православная церковь, "у нас не будет любимой церкви государства, у нас все церкви будут равны перед законом, и церковь будет отделена от государства".

Он отметил, что конституционные права каждого гражданина – "выбирать свою дорогу к Богу" – будут сохранены.

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"Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от соседнего государства, страны-агрессора", - подчеркнул также глава Украинского государства.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.