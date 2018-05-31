 Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на седьмом национальном молитвенном завтраке в четверг в Киеве.
"Его святость патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должен наконец принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви большой европейской 45-миллионной нации, нации украинцев", - заявил Порошенко.
По словам Президента, когда в Украине будет поместная православная церковь, "у нас не будет любимой церкви государства, у нас все церкви будут равны перед законом, и церковь будет отделена от государства".
Он отметил, что конституционные права каждого гражданина – "выбирать свою дорогу к Богу" – будут сохранены.
"Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от соседнего государства, страны-агрессора", - подчеркнул также глава Украинского государства.
Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.
"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.
1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.
«Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора»
АЛЕЛУЯ!
У Пороха фахова освіта і знання п'яти іноземних мов.
Ще він к.м.с. по дзю-до
Наведи свої кандидатури.
це справжній тріумф твого інтелекту над моїм тваринним невіглаством
всьо по Фрейду
Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, свобода веры. И если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России - это их право. Никто не имеет права указывающим перстом запрещать посещать" , - сказал он (Порошенко)
Существование рулимой из Москвы организации на четвертом году войны, впрочем как и посольство РФ в Киеве - нонсенс. И к Конституции это никакого отношения не имеет.
С Конституцией дела посложнее. Ее вы нарушаете много и часто.
Как вы можете говорить об отделении церкви от государства, когда у вас половина государственных праздников религиозного происхождения, тем более, ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО направления - православия ?На каких основаниях вы передаете государственное имущество в руки религиозных организаций БЕСПЛАТНО ?