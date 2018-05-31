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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (14868) УПЦ (644) автокефалия (52)

 Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Вселенский патриарх Варфоломей и священный синод утвердят томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на седьмом национальном молитвенном завтраке в четверг в Киеве.

"Его святость патриарх Константинопольский и синод Вселенского патриархата должен наконец принять решение о предоставлении томоса относительно поместной церкви большой европейской 45-миллионной нации, нации украинцев", - заявил Порошенко.

По словам Президента, когда в Украине будет поместная православная церковь, "у нас не будет любимой церкви государства, у нас все церкви будут равны перед законом, и церковь будет отделена от государства".

Он отметил, что конституционные права каждого гражданина – "выбирать свою дорогу к Богу" – будут сохранены.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Архимандрит УПЦ (МП) Кирилл (Говорун): Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. Его автор - профессор Афинского университета. ВИДЕО

"Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от соседнего государства, страны-агрессора", - подчеркнул также глава Украинского государства.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3068995
 
   
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якщо отримаєм томаса рашку може рознести від взрива
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думаю його до анфими представлять гундяєві
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а сам чего официально не отречется? боится?
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а сейчас что- не отделена? оно конституцию читало? гарант дебильный!
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Основной Закон, который Конституция, он - шо дышло. Як Петья на МПХ провернул - то и вышло.
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А ти уважно текст читало?
«Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора»
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она и так отделена по конституции. пороХЛО ее видно не читало, уродище жирнорожее!
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Речь о Московском патриархате страны агрессора.
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це твій вклад у захист гундяєвсько-путєнського паханату, лахта?
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Пороху надо торопиться. Что бы когда, не дай - то конечно Бог, кремлеботы вместе с зрадорфилами на выборах 2019 года протащат угодного россии президента, ему было не так просто пытаться снова втащить Украину в мокшанские болота.
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ага. пороХЛО- типа единственный в украине проукраинский политик? .ворье оно вонючее! и брехло-п..дабол!
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Давай, назови.
У Пороха фахова освіта і знання п'яти іноземних мов.
Ще він к.м.с. по дзю-до
Наведи свої кандидатури.
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Не простой вопрос, мы констатируем, что в паРаше 96% конченных полоумных, а свои, которые имею все возможности видеть и понимать, уподобляются кацапам.
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Агентам мп фсб гундяя свиноскрепного нечего делать в Украине.
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Все правильно, все по Фрейду. Офшорник отождествляет слова государство и Кацапия.
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бачив твій донос на мене
це справжній тріумф твого інтелекту над моїм тваринним невіглаством
всьо по Фрейду
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Церковь вообще должна исчезнуть, как явление.
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А хто ж дыбилам будэ життевый шлях вказуваты?
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Пэтя как всегда смешивает не смешиваемое Требования Конституции и простые требования гигиены.
Существование рулимой из Москвы организации на четвертом году войны, впрочем как и посольство РФ в Киеве - нонсенс. И к Конституции это никакого отношения не имеет.

С Конституцией дела посложнее. Ее вы нарушаете много и часто.
Как вы можете говорить об отделении церкви от государства, когда у вас половина государственных праздников религиозного происхождения, тем более, ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО направления - православия ?На каких основаниях вы передаете государственное имущество в руки религиозных организаций БЕСПЛАТНО ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦерковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию
 
 
 
 
 
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