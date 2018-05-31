 Директор службы связи "Киевпастранса" занял 70 тыс. грн у кооперативщиков и заставлял их погасить свой долг в двойном размере

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, информирует Цензор.Нет.
Прокурор Киевской местной прокуратуры подал ходатайство о том, чтобы продлить на месяц отстранения подозреваемого от должности директора и Дарницкий районный суд эту просьбу удовлетворил.
В материалах дела говорится, что производственный кооператив "Контакт - 90" арендовал у службы связи помещения. Директор службы одолжил у них 70 тыс. грн. Не возвращал, поэтому кооперативщики подали на него в суд. Последний обязал должника вернуть одолженное с процентами - 164 720 грн 43 коп.
Затем договор об аренде был расторгнут и компания "Контакт - 90" хотела забрать свое имущество, но директор не позволял это сделать. Пообещал дать доступ к их же имуществу, если кооперативщики погасят за него обозначенный судом долг.
Директору службы вручили подозрение 20 марта - час после того, как на счет кооператива была перечислена сумма долга, утвержденная судом.
Прокурор ходатайствовал об продлении отстранения чиновника с поста директора на месяц. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.