 Директор службы связи "Киевпастранса" занял 70 тыс. грн у кооперативщиков и заставлял их погасить свой долг в двойном размере

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, информирует Цензор.Нет.

Прокурор Киевской местной прокуратуры подал ходатайство о том, чтобы продлить на месяц отстранения подозреваемого от должности директора и Дарницкий районный суд эту просьбу удовлетворил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гендиректор "Киевпастранса" Левченко, имея официальную зарплату в 16 тыс. грн, в 2016 году купил BMW за 1,15 млн грн, квартиру за 1,8 млн грн, а его жена - за 3,1 млн грн. ФОТО

В материалах дела говорится, что производственный кооператив "Контакт - 90" арендовал у службы связи помещения. Директор службы одолжил у них 70 тыс. грн. Не возвращал, поэтому кооперативщики подали на него в суд. Последний обязал должника вернуть одолженное с процентами - 164 720 грн 43 коп.

Затем договор об аренде был расторгнут и компания "Контакт - 90" хотела забрать свое имущество, но директор не позволял это сделать. Пообещал дать доступ к их же имуществу, если кооперативщики погасят за него обозначенный судом долг.

Директору службы вручили подозрение 20 марта - час после того, как на счет кооператива была перечислена сумма долга, утвержденная судом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Киевпастранс" планирует с 15 июля повысить цены на проезд в наземном транспорте до 8 гривен

Прокурор ходатайствовал об продлении отстранения чиновника с поста директора на месяц. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.