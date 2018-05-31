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 Киевские новости, Общество
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Все про:вымогательство (237) долг (1049) Киевпастранс (79) суд (20950)

 Директор службы связи "Киевпастранса" занял 70 тыс. грн у кооперативщиков и заставлял их погасить свой долг в двойном размере

Директор службы энергетического обеспечения и связи КП "Киевпастранс" занял 70 тыс. грн у кооперативщиков и заставлял их же погасить свой долг в двойном размере.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, информирует Цензор.Нет.

Прокурор Киевской местной прокуратуры подал ходатайство о том, чтобы продлить на месяц отстранения подозреваемого от должности директора и Дарницкий районный суд эту просьбу удовлетворил.

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В материалах дела говорится, что производственный кооператив "Контакт - 90" арендовал у службы связи помещения. Директор службы одолжил у них 70 тыс. грн. Не возвращал, поэтому кооперативщики подали на него в суд. Последний обязал должника вернуть одолженное с процентами - 164 720 грн 43 коп.

Затем договор об аренде был расторгнут и компания "Контакт - 90" хотела забрать свое имущество, но директор не позволял это сделать. Пообещал дать доступ к их же имуществу, если кооперативщики погасят за него обозначенный судом долг.

Директору службы вручили подозрение 20 марта - час после того, как на счет кооператива была перечислена сумма долга, утвержденная судом.

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Прокурор ходатайствовал об продлении отстранения чиновника с поста директора на месяц. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3068994
 
 
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классный директор. Явно щирый украинский реформатор.
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Этот директор не прощает долгов даже тем, кому должен...🙂
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДиректор службы связи "Киевпастранса" занял 70 тыс. грн у кооперативщиков и заставлял их погасить свой долг в двойном размере
 
 
 
 
 
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