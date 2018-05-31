 Асад ответил Трампу на "животное" и пообещал, что американские военные уберутся из Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today.

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Асад также сказал, что его правительство "начало делать шаги к переговорам" с сирийским ополчением, которое контролирует части северной и восточной Сирии, где размещены силы США.

"Это первый вариант. Если нет, мы прибегнем к ... освобождению этих районов силой", - сказал он, добавив, что американцы должны убраться из страны.

Коментируя мнение президента США Дональда Трампа о нем как о "животном", Асад сказал: "То, что ты говоришь, это то, кем ты сам являешься".

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