 Асад ответил Трампу на "животное" и пообещал, что американские военные уберутся из Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today.
Асад также сказал, что его правительство "начало делать шаги к переговорам" с сирийским ополчением, которое контролирует части северной и восточной Сирии, где размещены силы США.
"Это первый вариант. Если нет, мы прибегнем к ... освобождению этих районов силой", - сказал он, добавив, что американцы должны убраться из страны.
Коментируя мнение президента США Дональда Трампа о нем как о "животном", Асад сказал: "То, что ты говоришь, это то, кем ты сам являешься".
сейчас лепшие кореша
походу пожопу деревянный асад в политесе ваще не шарит
раз не смог разглядеть в этом посыле мирового лидера призыва к диалогу
бараныбарабаны и бубны?
Строг этикет самурая:
Кто ругательным словом обзывается -
Тот сам называется так.
ведмідь грає біцухами перед зайцем
насуваючись на нього:
- ШО?
заєць тримтить та вжимається в землю
знову, насуваючись:
- ШО?
заєць ще більше вжавсь і тремтить
ведмідь задоволений пішов
заєць через деякий час хоробро:
- шо-шо... А НІЧОГО!