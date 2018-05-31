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 Асад ответил Трампу на "животное" и пообещал, что американские военные уберутся из Сирии

Президент Башар аль-Асад уверен, что вернет районы Сирии, удерживаемые Сирийскими демократическими силами (SDF) при поддержке американских военных, и что войска США должны извлечь урок из Ирака и покинуть страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today.

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Асад также сказал, что его правительство "начало делать шаги к переговорам" с сирийским ополчением, которое контролирует части северной и восточной Сирии, где размещены силы США.

"Это первый вариант. Если нет, мы прибегнем к ... освобождению этих районов силой", - сказал он, добавив, что американцы должны убраться из страны.

Коментируя мнение президента США Дональда Трампа о нем как о "животном", Асад сказал: "То, что ты говоришь, это то, кем ты сам являешься".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068993
 
 
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зачем еще так далеко везти? нет, его дома, в Дамаске повесят, как когда-то Хусейна
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Не, не доживет... скорее судьба кадафи. Вообще выглядит конечно как провакация мол США покажите свою силу, вагнеровцев как котят постреляли, хим объекты под прикрытием пво разнесли в песок. Думаю вв ставит задачу показать себя слабым в глазах всего мира с не до армией. А далее возвращение к прежним экономическим показателям с явно более сильной армией. При это США в глазах всего мира будут выглядеть как устрашающая сила. Конечно это все влажные мечты кремля😁
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Не на ту лошадь ты поставил осадушка...не на ту...хуйло подохнет и ты следом за ним....
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ким назвал трампа бешеной собакой и ничего
сейчас лепшие кореша
походу пожопу деревянный асад в политесе ваще не шарит
раз не смог разглядеть в этом посыле мирового лидера призыва к диалогу
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Ну конечно уберутся, вот дофигачат Асада и кацапов и сразу домой
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ми в садіку теж казали: "хто обзивається - сам так називається"
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А у нас казали: "Налякали їжака голою ср...ю!"
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То же самое в виде хокку (взято отсюда):

Строг этикет самурая:
Кто ругательным словом обзывается -
Тот сам называется так.
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зоосад слегка дибильное жывотное, оно как пигмейское хуйло пытается госдепу угрожать.
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Абіщалка не виросла...А що стосується американців,то вони підуть,коли забажають.І прийдуть,коли забажають.І ні в кого нічого питати не будуть.Тим більш у такого чмошника,як цей #уйловський ставленик...
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нагадує анекдота:
ведмідь грає біцухами перед зайцем
насуваючись на нього:
- ШО?
заєць тримтить та вжимається в землю
знову, насуваючись:
- ШО?
заєць ще більше вжавсь і тремтить
ведмідь задоволений пішов
заєць через деякий час хоробро:
- шо-шо... А НІЧОГО!
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Я бы на месте Асада промолчал. Трамп, самовлюбленный и туповатый нарцисс, может и доктора прислать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАсад ответил Трампу на "животное" и пообещал, что американские военные уберутся из Сирии
 
 
 
 
 
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