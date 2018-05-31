 Геническ нужно сделать городом базирования морской охраны и ВМС Украины, - Бабин об эскалации конфликта в Азовском море

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", – заключил постпред.

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По словам Бориса Бабина, в Геническом районе сложилась сложная ситуация, а различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Постпред считает, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе, прилегающем к административной границе с аннексированным Крымом.

Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.