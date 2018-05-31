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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (135) ВМС (500) корабль (945) Россия (69452) Национальная гвардия (1066) Бабин (13)

 Геническ нужно сделать городом базирования морской охраны и ВМС Украины, - Бабин об эскалации конфликта в Азовском море

В Геническе необходимо разместить базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур, чтобы страна-агрессор не могла дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", – заключил постпред.

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По словам Бориса Бабина, в Геническом районе сложилась сложная ситуация, а различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Постпред считает, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе, прилегающем к административной границе с аннексированным Крымом.

Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.

Источник: https://censor.net.ua/n3068991
 
   
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" а различные местные группировки проводят" -а почему эти группировки до сих пор не за решёткой ????
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И что он думает на этой базе разместить, там всего несколько катеров береговой охраны.
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А, что делать. Рано или поздно. Мариуполь надо прикрыть и с моря.
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Ну базой с 2 катерами Вы его точно не прикроете. Береговые ракетные комплексы-да, а лодки "рошен" для отмывки бабла только.
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Лучше построить Азовско-Черноморский канал. На строительство отправлять пленных сепаров(без права на амнистию), и всех кто хочет попасть под программу "тебе чекають вдома"(с правом амнистии по окончании строительства). В 30-х годах Беломорканал длинной 227 км построили за полтора года. Тут же нужно построить около 150 км, и технические возможности с 30 годами не сравнить. При желании за год а то и меньше можно построить.
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Владелец Мариупольского меткомбината будет очень благодарен за столь щедрый подарок. Кроме него там плавать будет некому.
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А кто же тогда там сейчас плавает и чьи суда задержали? Только одного владельца ММК? Кроме того этот канал пригодится для ВМС Украины.
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І засадить "Вербою" та "Вільхою" узбережжя... А між заростями прибережної шелюги поселить "Скіфи"... Тоді катери берегової охорони будуть тільки "іхтамнєтів" з води підбирать...
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к базе и корали нужны...настоящих и много...а на все это нужно очень много денег... Генічеськ потрібно зробити містом базування морської охорони і ВМС України, - Бабін про ескалацію конфлікту в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5163
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеническ нужно сделать городом базирования морской охраны и ВМС Украины, - Бабин об эскалации конфликта в Азовском море
 
 
 
 
 
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