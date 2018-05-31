 Порошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент заявил в ходе VII национального молитвенного завтрака в четверг в Киеве.

"Сегодня во время поездки на Ивано-Франковщину я подпишу Указ о провозглашении 10-летия украинского языка с абсолютно четкими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет", - сказал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве. ФОТО (обновлено)