 Порошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент заявил в ходе VII национального молитвенного завтрака в четверг в Киеве.
"Сегодня во время поездки на Ивано-Франковщину я подпишу Указ о провозглашении 10-летия украинского языка с абсолютно четкими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет", - сказал Порошенко.
серед них повно продуманої лахти
без цього ми приречені бути додатком московської імперії
Снять со своего сыночка футболку с надписью "Россия" и заставить этого оболтуса выучить украинский
неуспели еще от вчерашнего оготовтися как петр алексееич опять набросил
завтра 1 июня пятница, красивая дата, чем не
100 лет киевскому торту!
Их есть у меня...
Беларуский вариант - дяровня...
Диалог у врача:
- И как нас зовут?
- Петенька!
- Ух, какие мы молодцы! А сколько нам лет?
- Будет десять!
- Ух, какие мы оптимисты!