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 Политика Украины
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Все про:Киев (15929) Порошенко (14868) украинский язык (577) молитва (83)

 Порошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание указа о провозглашении 10-летия украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент заявил в ходе VII национального молитвенного завтрака в четверг в Киеве.

"Сегодня во время поездки на Ивано-Франковщину я подпишу Указ о провозглашении 10-летия украинского языка с абсолютно четкими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет", - сказал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3068990
 
   
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Сначала морская пехота, теперь язык... Идем к тому, что все создано при Пете?
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Ну, до этого же никто такого не предлагал. В чем проблема?
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цікаво що далі? невже замахнеться на земну твердь і небо з зірками
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10-летия? Порошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка - Цензор.НЕТ 914 Эй, в Будке! Что вы, собаки, вчера наливали Петру Алексеевичу?
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Он надеестя, что граждане Украины с русскоязычной челюстью за это время научатся хоть пару слов связать в предложение на украинском.
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Невже вам для цього десятиріччя потрібно? Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 5254
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Я думаю этого даже мало. Если они родились в Украине, прожили всю жизнь и не могут разговаривать на украинском или хотя бы понимать, то мало.
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Мадам, уверен Вы уже и на мальтийском лопочете, и на итальянском. А что с украинским?
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Гаразд. Як на Вашу думку, чому пану Офшорнику закортіло перейматись стратегічними планами "десятиріччя української мови" аж на останньому році своєї недолугої каденції? І як Ви вважаєте, чи має на це право людина, яка навіть на держслужбі розмовляє російською з російськомовними ж колегами (згадуємо славетну РНБО з Аваковим і Саакашвілі і його сакраментальне "Я закриваю засєданіє") і який є єдиним з гарантів, хто блюзнірськи поздоровляв країну з Новим роком кацапською?
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Я не з України і тому не маю морального права обговорювати вашого президента. Зараз я просто підтримала українську мову.
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А це що за херня? Порохоботи, поясніть: що мається на увазі?
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План Офшорника за 10 лет ухайдокать українську мову.
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Думаю, що через рік йому вже буде все одно, бо на другий термін він не пройде... Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 4601
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труднощі перекладу: "10-річчки української мови"
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Ну так зрозуміло. А то "Текст по-дебильному написан". (с)
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НА РАБссии надо Феньку Джугашвили узаконить ,всё ж 3 000 словечек бандитскага Лексикону РАБссии это почти уникальное наречие быдла,Книга рекордов Гиннесса плачет... Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 3883
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Только новость появляется с фамилией Кондитера,Быдло тут как тут...
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Це ганьба!!! Яке 10 річчя, кращого не міг вигадати аніж комуністичні тенденції. Треба все робити зараз, звільняти українську землю, виховувати патріотів, виключати з вжитку москальський суржик. Чекати ще 10-100 років, українці не можуть чекати так довго.
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Для дерусифікації України (влада ще й досі не спроможна вимовити це слово) достатньо одного місяця. Якби у Польщі, чи Фінляндії було би стільки російської мови, як в Україні, то й ситуація в них була та ж сама, що й в Україні.
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В украинском языке используется 350 000 слов,на РАБссийскам Наречии всего 130 000,на Феньке 3 000 Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 9948РАБссиянцы Чемпионы,Путлер всех пабедил еще в молодости,когда стал трудным подростском-гопником....
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хунта, жгі!
без цього ми приречені бути додатком московської імперії
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Пункт первый указа
Снять со своего сыночка футболку с надписью "Россия" и заставить этого оболтуса выучить украинский
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Не! Не снять, а патриотично исправить надпись на "росія". И обязательно сделать по вороту оторочку с вышиванки Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 2848
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пышаю шо живу в стране в которой каждый день праздник
неуспели еще от вчерашнего оготовтися как петр алексееич опять набросил
завтра 1 июня пятница, красивая дата, чем не
100 лет киевскому торту! Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 9698
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А, что, в российском языке 10-летие и 10-я годовщина - одно и тоже?
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Котра употребляется со словами, употребляющимися со словами с числительными категориями, козломорд. Например, котра година. Во всех остальных случаях следует употреблять "яка", "який"
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Носить майку с надписью рабSSiя и я бы солгасился...
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Чувствую что станем большим селом.Хотя уже аграрии.
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Странное у вас чувство. Западная Украина говорит на украинском и выглядин на много престижнее восточной части страны. Львов, например, вошел в десятку красивейших городов Европы. Городов, а не сел.
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то он по инерции. В сесесери принято было тех, кто говорит по-украински, обзывать селюками. Рузке - они ж все грамотные горожане Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 2744
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"селюками..."
Беларуский вариант - дяровня...
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При сересере даже в очках было страшно ходить, потому что могли обозвать (!) интеллигентом.
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НСДАП рабочая пария Германии Гитлера и РСДРП-кпSS чЛЕНИНА-Сралина братья - близнецы с 1921 года...,у обоих Кровавый красный флаг и идеология один к одному,...Весь мир мы захерячим, а затем мы наш Кровавый мир построим,кто был ГоффноШариковым тот станет ВСЕМ..
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В 1910 году на РАБссии было 93 % сельского населения...
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"что мы (!) должны сделать за эти 10 лет"

Диалог у врача:
- И как нас зовут?
- Петенька!
- Ух, какие мы молодцы! А сколько нам лет?
- Будет десять!
- Ух, какие мы оптимисты!
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Иметь свой дом всегда было престижно,хоть это Ранчо типа Хижина дяди Тома в США...Это РАБссиянцы придумали,если ты Питерский или Мацковский то крутой ПОЦ,то остальная РАБссия глухая зачуханная Богом провинция.Сталичные блин...,зато Хатынка в горах Швейцарии,или особняк во Французской глубинке Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 8542это круто,а старинные Замки старой Доброй Англии промолчу...,туда ездит только Игорь Шувалов и его Собачки.. Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 8542
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После 10 классов Дают Аттестат Зрелости в школе Порошенко має намір сьогодні підписати Указ про проголошення 10-річчя української мови - Цензор.НЕТ 2111
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко намерен сегодня подписать Указ о провозглашении 10-летия украинского языка
 
 
 
 
 
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