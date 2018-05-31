 Если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, встречаемся с авторами, - Крищенко

Об этом глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Например, если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, то встречаемся с авторами, общаемся. Это не означает, что мы ведем тотальную слежку или нагнетаем ситуацию, заявляя о провокаторах. Мы не царская охранка. Но если есть основания, чтобы отреагировать, мы это будем делать, заботясь о безопасности людей", - сказал он.
Крищенко также подчеркнул, что информация из соцсетей важна, поэтому никто не пойдет на их блокирование, как в случае с Telegram в России.
""Вконтакте" и "Одноклассники" закрыли потому, что это были вражеские сети, используемые для пропаганды", - уточнил шеф столичной полиции
Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте здесь.
А я в мордокнижці написав що і відповідь на побиття пенсіонера на лісовій, необхідно спалити чурці точку - мабуть скоро прийдуть і до мене...
Такое мнение в эфире телеканала Zik выразил ставший сепаратистом первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я не боюсь автономии, если она построена на высоких принципах. Если в Конституции Украины указать, что любая региональная единица может поставить вопрос о выходе из Украины, но для этого должна голосовать вся страна, то в этом нет никаких угроз", - уверен он ( видно он сравнивает ситуацию с временно оккупированным кремлёвскими фашистами Крымом?).
Что же касается оговорок о том, что так мы потеряем территориальную целостность, то разве мы уже не потеряли? Мы территориально потеряли Крым, не имеем влияния на Донбассе, и сегодня в этих регионах не осталось ничего украинского. Поэтому нельзя сидеть и наблюдать за этим, нужно предлагать что-то новое заявил Иуда Крава ....Интересно это продажный спич он что продажный янычар согласовывал с таким же действующим и сбежавшим в проклятую паРашу ..резидентами фашистского кремля в Украине.
З Порошенком уже провели профілактичну бесіду з приводу його радикальної агітації?
Все, жду беседы.