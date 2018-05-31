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Все про:радикалы (43) социальные сети (432) Крищенко (207)

 Если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, встречаемся с авторами, - Крищенко

Сотрудники Нацполиции реагирую на радикальную агитацию в социальных сетях, отслеживая ее авторов и проводя с ними профилактические беседы.

Об этом глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Например, если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, то встречаемся с авторами, общаемся. Это не означает, что мы ведем тотальную слежку или нагнетаем ситуацию, заявляя о провокаторах. Мы не царская охранка. Но если есть основания, чтобы отреагировать, мы это будем делать, заботясь о безопасности людей", - сказал он.

Крищенко также подчеркнул, что информация из соцсетей важна, поэтому никто не пойдет на их блокирование, как в случае с Telegram в России.

""Вконтакте" и "Одноклассники" закрыли потому, что это были вражеские сети, используемые для пропаганды", - уточнил шеф столичной полиции

Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3068988
 
   
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Не нужно гнать на царскую охранку...она по сравнению с чк-нквд-кгб-фсб была очень правовым институтом....
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А зустричаєтесь з тими хто з боку поліції здійснює злочини? Особливо недоумки з патрульної поліції. )))
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А что вы подразумеваете под радикальными призывами?Типа хорош воровать мародерам от власти,или когда вы с...ки уже нажретесь.
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приходять до тих, хто пише що досить красти і обіжає та обзиває петраліксеїча.

А я в мордокнижці написав що і відповідь на побиття пенсіонера на лісовій, необхідно спалити чурці точку - мабуть скоро прийдуть і до мене...
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Так Кравчук 31 мая 2018."Крым и Донбасс мы уже потеряли". Это ярый продажный коммуняка Кравчук уже начал активно лоббировать автономию всех регионов ! Украина не должна бояться автономии своих регионов, если она будет основана на "высоких принципах", прописанных в Конституции.
Такое мнение в эфире телеканала Zik выразил ставший сепаратистом первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я не боюсь автономии, если она построена на высоких принципах. Если в Конституции Украины указать, что любая региональная единица может поставить вопрос о выходе из Украины, но для этого должна голосовать вся страна, то в этом нет никаких угроз", - уверен он ( видно он сравнивает ситуацию с временно оккупированным кремлёвскими фашистами Крымом?).
Что же касается оговорок о том, что так мы потеряем территориальную целостность, то разве мы уже не потеряли? Мы территориально потеряли Крым, не имеем влияния на Донбассе, и сегодня в этих регионах не осталось ничего украинского. Поэтому нельзя сидеть и наблюдать за этим, нужно предлагать что-то новое заявил Иуда Крава ....Интересно это продажный спич он что продажный янычар согласовывал с таким же действующим и сбежавшим в проклятую паРашу ..резидентами фашистского кремля в Украине.
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зрадофилы задумались))) не ну если не поняли то все у вас впереди - ст.110 кк Украины)))))))
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ви задумайтеся на тим, що попереду у powderботів
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"Жити по новому!" - це ж радикальний заклик на зміну державного ладу.
З Порошенком уже провели профілактичну бесіду з приводу його радикальної агітації? Якщо бачимо у "Фейсбуці" якісь радикальні заклики, зустрічаємося з авторами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9543
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З Довбой....кіним поспілкуйтеся, ця гнида в ФБ писала нещодавно, що йому українська мова не подобається.
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ну , ёпт, не полиция , а "институт благородных девиц"..
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на новых вертолетах доставлять будут блохеров для беседы?
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хочу, чтобы рухнул купол рады, когда там соберутся все дупутаны, грося со своим км и придет пэтя！
Все, жду беседы.
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Казнокрадов и коррупционеров на фонарные столбы! Если так произойдёт то правящей элиты-пидорасов в Украине не останется. Радикально? Да. Но другого пути привести страну к процветанию элита-пидорасов Украине уже не оставила. Крищенко пытается диктаторские законы януковича привести в действие, а значит он такой же враг народа Украины, как и пшонка, захарченко, колесниченко...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, встречаемся с авторами, - Крищенко
 
 
 
 
 
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