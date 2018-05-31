 Если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, встречаемся с авторами, - Крищенко

Об этом глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Например, если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, то встречаемся с авторами, общаемся. Это не означает, что мы ведем тотальную слежку или нагнетаем ситуацию, заявляя о провокаторах. Мы не царская охранка. Но если есть основания, чтобы отреагировать, мы это будем делать, заботясь о безопасности людей", - сказал он.

Крищенко также подчеркнул, что информация из соцсетей важна, поэтому никто не пойдет на их блокирование, как в случае с Telegram в России.

""Вконтакте" и "Одноклассники" закрыли потому, что это были вражеские сети, используемые для пропаганды", - уточнил шеф столичной полиции

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