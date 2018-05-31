 "Лотомаркеты" защищены массой заключений и лицензий, которые ограничивают действия полиции, - Крищенко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Он отметил, что следственно-оперативная группа обязательно прибывает по вызову о деятельности незаконного игорного бизнеса, однако часто оказывается, что заведение является лотереей и закрыть его полиция не имеет права.
""Лотомаркеты", которые вы видите на улицах, так они закрыты кучей экспертных заключений, что там не игорный бизнес, а лотерея, плюс у них есть лицензии. Возможности полиции в данном случае ограничены, - сказал Крищенко. - СОГ, возможно, приезжает – и на месте уже им предоставляют документы. Принять какое-то решение о закрытии заведения – не в компетенции полиции. Они обложены решениями судов, решениями экспертных комиссий, лицензиями, выданными государственными органами. Что может сделать полицейский, тот же следователь, какое принять решение, тот же прокурор – какое подписать подозрение?"
Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте здесь.
Если б не было высокого покровителя - закрыли как два пальца. И лицензии с экспертами не помогли.
Создавайте рабочие места, чтоб люди имели стабильный доход, тогда мало кто полезет в авантюру рисковать остатками денег чтоб поймать удачу за хвост и расплатиться с прогрессирующими долгами.
Немає в Україні поліції є показушники та брехуни, що працюють за доходи від незаконних "лотерей".
Несколько месяцев после заявления Авакова игровые салоны действительно не работали официально, и некоторые даже съехали из арендованных помещений. Однако двери большинства были закрыты недолго: впускали внутрь только своих и после телефонного звонка на номер администратора.
Сегодня же игровые салоны - правда, под другим названием - работают по всей Украине и называются «Государственные лотереи».
Посетитель: "Они изменили название, забрали жетоны, сами автоматы заменили на мониторы. Но принцип игры остался тот же. Это сверхприбыльный бизнес. Какой придурок его закроет? За годы, с тех пор как играю, я заметил, что все эти автоматы запрограммированы так, что выиграть может только процентов 4-5 всех посетителей. Как только приходит новичок, он после двух-трех проигрышей обязательно выиграет. Втягивается, начинает ходить чаще, а затем проигрывает все, вплоть до квартиры и машины"
Кто «крышует» этот сверхприбыльный, но незаконный бизнес? Звоню в главный офис «государственных лотерей». Там мне отказываются объяснить, на основании каких документов они работают и почему называются государственными. Тогда звоню в полицию, где мне отвечают, что деятельность «государственных лотерей» они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА проверять.
- Деятельность этих учреждений проверяет Управление защиты экономики Национальной полиции, - говорят в полиции. К слову, мне даже не смогли сказать, обращались ли в полицию люди с жалобами на такие салоны. А в Управлении защиты экономики ответили коротко: «Легче нам дать по шапке, чем доказать, что эти "лотереи" незаконные».
Самое интересное, что «государственные лотереи» - отнюдь не государственные. Они используют слово «государственный», потому что руководствуются законом Украины о государственной лотерее. А по открытым данным, владельцем компании, оператором всех этих салонов, является кипрское предприятие.
Но и это еще не все. Большинство заведений работает с 2014 года вообще без лицензий, предусмотренных законом. Почему? Дескать, «срок лицензии у них закончился, но они имеют право работать до принятия нового законодательного акта». Это слова, которые принадлежат Михаилу Тесле, заместителю начальника Управления защиты экономики ГУ ЧП Львовской области. Один из тех подчиненных министра Авакова, кто должен позаботиться, чтобы такие учреждения давно не работали.
Расшифровываю: сегодня в стране работают только те салоны и казино, которые платят полиции за «крышу», - наличными, без уплаты налогов. Всех иных полиция «разоблачает» и время от времени торжественно об этом докладывает.