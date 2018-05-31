 "Лотомаркеты" защищены массой заключений и лицензий, которые ограничивают действия полиции, - Крищенко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что следственно-оперативная группа обязательно прибывает по вызову о деятельности незаконного игорного бизнеса, однако часто оказывается, что заведение является лотереей и закрыть его полиция не имеет права.

""Лотомаркеты", которые вы видите на улицах, так они закрыты кучей экспертных заключений, что там не игорный бизнес, а лотерея, плюс у них есть лицензии. Возможности полиции в данном случае ограничены, - сказал Крищенко. - СОГ, возможно, приезжает – и на месте уже им предоставляют документы. Принять какое-то решение о закрытии заведения – не в компетенции полиции. Они обложены решениями судов, решениями экспертных комиссий, лицензиями, выданными государственными органами. Что может сделать полицейский, тот же следователь, какое принять решение, тот же прокурор – какое подписать подозрение?"

Полный текст интервью с Андреем Крищенко читайте здесь.