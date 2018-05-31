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 Политика Украины, Происшествия
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 В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми, - Гройсман

В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП более двух недель назад украинскими детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час троих детей заберут домой", - сообщил Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дети из украинской команды по футболу попали в ДТП в Беларуси: один ребенок погиб, шестеро - травмированы. ФОТОрепортаж

В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми, - Гройсман 01

Напомним, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии). В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в трагическую ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/n3068985
 
 
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шкуряк катмадуйский с шалавой на борту?
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С опасными травмами и ожогами транспортировка иногда невозможна из Бяларуцкай Глухомани
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми, - Гройсман
 
 
 
 
 
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