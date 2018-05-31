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 Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко удивлен тем, что многие верят в то, что спецоперация с инсценировкой его смерти была проведена якобы беспричинно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

"А самое интересное, какое гигантское количество человек, оказывается, сходу готово поверить, что вот сидят в воюющей стране взрослые, состоявшиеся, в общем-то, люди - один там журналист (ну, этот еще ладно, долбо#бом был, долбо#бом и помер), годами не вылезавшие с фронта и проводившие операции в тылу противника оперативники, бойцы "Альфы", руководители департаментов государственной службы безопасности, руководитель самой государственной службы безопасности воюющей страны, в конце концов Президент (!) воюющей страны, и такие - да, чота скушно. Делать ваще нефиг. ОБСЕ? Пох#й. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было? И все такие - бл#, ах#енно, давай! Делать-то реально больше нефиг - ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто херову тучу народу от работы - зато поржем же! Ну, ладно в России - там во что угодно уже поверить можно. Я сам там уже во что угодно верю. Но в странах с не искаженным мировосприятием... Именно так оно все и было, да", - написал он.

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"Желаю всем высокоморальным недопустителям попасть в такую же ситуацию - пусть покажут приверженность приницпам высокой морали и умрут с гордо поднятой головой, недопустимо не вводя СМИ в заблуждения. Ну, чтоб дела со словами не расходились. Успехов, удачи, киллера вам под дверь - верю в вас, ребята, вы не посрамите!", - добавил он, комментируя высказывания о недопустимости подобных инсценировок.

""От инсценировки убийства Бабченко больше вреда, чем пользы" - дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, нахуй, а? А хотите пользы - дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасть свою семью", - отметил Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко 01
Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко 02
Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3068980
 
   
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тема Липецка плохо раскырта, добавь кретива в свою гебнявую методичку.
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А зачем мне "раскрывать тему Липецка", если ты и сам неплохо с этим справляешься?)) Никому забыть не даешь!))))
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Игореша, когда в следующий раз на заявление Украины в Совбезе ООН, на очередное заявление премьер-министра Украины, а также официальные заявления Национальной полиции Украины потребуют доказательств, что это не очередная спэцоперация, ты тоже приведи аргумент: "вы все гэбнявые боты". Ты действительно не понимаешь в какое дерьмо попала Украина благодаря этой инсценировке? Найцікавіше, яка гігантська кількість осіб відразу готова повірити, що інсценування смерті провели, бо нєфіг робити, - Бабченко - Цензор.НЕТ 4964

В інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.
«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі».
За словами Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає - заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.
https://ukrainian.voanews.com/a/4416651.html

«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде».
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100 процентов! Меня тоже покоробило.... Ответ в быдло стиле
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не удивительно, у вас один начальник, майор с Лубянки
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Молодец Аркадий, либеральные европейскме дурачки и прочие деганы пусть закроют свои пасти
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конечно молодец-тупо сказал,мне НА не НА Украина, вот если бы Британия....
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я чот не понял - Бабченка недоволен пригревшей его в трудный час Украиной, чи што...в Британии хочет жить, видите ли... вот прям как в душу этими словами насрал...
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История с Бабченко открывает щекотливый ворос для европцев - хоят ли они действительно доказателсва что хуйло убийца!? Или им проще варажть озабоченность и выражать соболезнования занимась распилом бабла разными потоками.
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Хотят ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Ибо фейками про "аХента Саакашвили" они уже сыты по горло.))
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если сбу и юггик кричат о пэрэмоге, шире раскрой глаза и оглядись вокруг себя, не ипет ли кто тебя...............хорошая ширма для отвлечения внимания от делишек жадной мальдивской свиньи.............................
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рейтинг нужно поднимать. вот и весь сказ.
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Плохо, Аркаша, что на этом попиарились всякие Луцыки-Грицаки, ну и ПОПа-перерезатель ленточек. Плохо.
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я хз как это "беспричинно"?
это ж классика раскрытия заказного убийства.
не тупите.
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лепят супергероя из этой журнашлюшки...
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да ты шо - возьми и попробуй - а для начала, стань тем, кем он есть,ну шоб был смысл попробовать)))))
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Ну, не везуха,а? Только впали в транс, только пенка на губках появилась, воздуха в грудь набрали, вот-вот истерить начнут не по детски: изобличая, вскрывая, осуждать - и бац! Бабченко жив! Ну, не гадство! Первая мысль у Генсека "Репортёры без границ" - "Бл@дь! Деньги придется возвращать!" Но на то он и Генсек, устрица та еще - тогда возмутимся, что Бабченко жив, ведь это какая подлость со стороны СБУ! В России уже и шампанское с оливье заказали, кутю с пирожками, а получился облом, как с Трампом - деньги на ветер. Все "прогрессивное человечество" с работниками второй древнейшей в гневе - такие заготовки были: так сознание расширили, а какие заказы на методички-статьи получили! и все впустую. А гонорары-то надо возвращать. У "сбободно-словоблудных" ломка началась, как у наркомана, поэтому не удивляйтесь, люди, вещь (ломка) очень не приятная и для не подготовленного страшноватая.

P.S. Удивительно, как для многих в демократично-либеральной тусовке смерть Бабченко была желаема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко
 
 
 
 
 
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