 Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.
"А самое интересное, какое гигантское количество человек, оказывается, сходу готово поверить, что вот сидят в воюющей стране взрослые, состоявшиеся, в общем-то, люди - один там журналист (ну, этот еще ладно, долбо#бом был, долбо#бом и помер), годами не вылезавшие с фронта и проводившие операции в тылу противника оперативники, бойцы "Альфы", руководители департаментов государственной службы безопасности, руководитель самой государственной службы безопасности воюющей страны, в конце концов Президент (!) воюющей страны, и такие - да, чота скушно. Делать ваще нефиг. ОБСЕ? Пох#й. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было? И все такие - бл#, ах#енно, давай! Делать-то реально больше нефиг - ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто херову тучу народу от работы - зато поржем же! Ну, ладно в России - там во что угодно уже поверить можно. Я сам там уже во что угодно верю. Но в странах с не искаженным мировосприятием... Именно так оно все и было, да", - написал он.
"Желаю всем высокоморальным недопустителям попасть в такую же ситуацию - пусть покажут приверженность приницпам высокой морали и умрут с гордо поднятой головой, недопустимо не вводя СМИ в заблуждения. Ну, чтоб дела со словами не расходились. Успехов, удачи, киллера вам под дверь - верю в вас, ребята, вы не посрамите!", - добавил он, комментируя высказывания о недопустимости подобных инсценировок.
""От инсценировки убийства Бабченко больше вреда, чем пользы" - дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, нахуй, а? А хотите пользы - дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасть свою семью", - отметил Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
В інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.
«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі».
За словами Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає - заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.
https://ukrainian.voanews.com/a/4416651.html
«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде».
это ж классика раскрытия заказного убийства.
не тупите.
P.S. Удивительно, как для многих в демократично-либеральной тусовке смерть Бабченко была желаема.