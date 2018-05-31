 Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

"А самое интересное, какое гигантское количество человек, оказывается, сходу готово поверить, что вот сидят в воюющей стране взрослые, состоявшиеся, в общем-то, люди - один там журналист (ну, этот еще ладно, долбо#бом был, долбо#бом и помер), годами не вылезавшие с фронта и проводившие операции в тылу противника оперативники, бойцы "Альфы", руководители департаментов государственной службы безопасности, руководитель самой государственной службы безопасности воюющей страны, в конце концов Президент (!) воюющей страны, и такие - да, чота скушно. Делать ваще нефиг. ОБСЕ? Пох#й. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было? И все такие - бл#, ах#енно, давай! Делать-то реально больше нефиг - ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто херову тучу народу от работы - зато поржем же! Ну, ладно в России - там во что угодно уже поверить можно. Я сам там уже во что угодно верю. Но в странах с не искаженным мировосприятием... Именно так оно все и было, да", - написал он.

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"Желаю всем высокоморальным недопустителям попасть в такую же ситуацию - пусть покажут приверженность приницпам высокой морали и умрут с гордо поднятой головой, недопустимо не вводя СМИ в заблуждения. Ну, чтоб дела со словами не расходились. Успехов, удачи, киллера вам под дверь - верю в вас, ребята, вы не посрамите!", - добавил он, комментируя высказывания о недопустимости подобных инсценировок.

""От инсценировки убийства Бабченко больше вреда, чем пользы" - дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, нахуй, а? А хотите пользы - дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасть свою семью", - отметил Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.





