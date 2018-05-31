 За минувшие сутки в Украине утонули 5 детей, - Аброськин

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая сегодня утром дежурство за минувшие сутки, был шокирован количеством смертей наших детей в результате трагических случаев на воде. Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий. На Волыни в двух районах в прудах утонули два мальчика 2009 г.р. и 2010 г.р. На Виннитчине утонул мальчик 2010 г.р., на Тернопольщине - мальчик 2011 г.р., и в Киеве - парень, 2004 г.р. Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь", - рассказал он.

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