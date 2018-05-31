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Все про:дети (3115) пляж (148) смерть (4972) Аброськин (395) вода (92)

 За минувшие сутки в Украине утонули 5 детей, - Аброськин

30 мая в разных регионах Украины утонули пятеро детей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая сегодня утром дежурство за минувшие сутки, был шокирован количеством смертей наших детей в результате трагических случаев на воде. Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий. На Волыни в двух районах в прудах утонули два мальчика 2009 г.р. и 2010 г.р. На Виннитчине утонул мальчик 2010 г.р., на Тернопольщине - мальчик 2011 г.р., и в Киеве - парень, 2004 г.р. Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет им сохранить жизнь", - рассказал он.

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За минувшие сутки в Украине утонули 5 детей, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068978
 
 
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Ну пока родители вынуждены скитаться по Миру в поисках заработка ,дети предоставлены сами себе ,лагерей бесплатных для детишек нет ,ну зато с детьми сейшельских и мальдивских упырей всё в порядке .....
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Особенно ответственен мальдивский упырь за то, что родители кидают своих детей и вообще ходят на работу круглый год, а вот в бесплатных лагерях, раньше, все украинские дети были под присмотром целое лето...
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Ты можешь не поверить ,но я по два месяца точно был в пионерских и спортивных лагерях летом а родители мои работали не в Польше или россии по году или больше а в десяти минутах хотьбы от дома и это чистая правда !!!
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А остальное время купального сезона, кроме двух месяцев, родители не ходили на работу или в бинокль за ребёнком непрерывно наблюдали в рабочее время?

Есть какая-то разница в том - ехать ли родителю до места трагедии одну остановку на автобусе, или пройти 2 минуты пешком с работы или 2 дня на поезде ехать?
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Горілка і ТВ-серіали роблять свою справу . Отупівший від телевізора і залитий горілкою мозок тєла - не здатен адекватно оцінювати ситуацію . Рішення просте : на дивитись говно-тв та не бухати , трохи щось читати .
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Пораджу . Заходьте хоч десь колись в книгарню і там гарантовано щось собі знайдете . Але потрібно буде читати . Інакше немає змісту тратитися .
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Детей плавать нужно учить - бассейны открывать в каждом квартале. Вот, что нужно украинскому народу. А мы с одержим власть-пидорасов на мерседессах, бентли, ройс-ройсах...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа минувшие сутки в Украине утонули 5 детей, - Аброськин
 
 
 
 
 
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