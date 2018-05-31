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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 34 танка (неустановленного типа) находились возле населенного пункта Круглик, что 31 километрах к юго-западу от Луганска, 19 танков (неустановленного типа), восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков (неустановленного типа) неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), восемь танков (неустановленного типа) и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле патруля спецмиссии ОБСЕ неподалеку от Петровского произошел взрыв

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия также обнаружил семь РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) примерно в шести километрах к юго-востоку от Миусинска и семь РСЗО (БM-21) в Мирном, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

12 апреля 2018 года наблюдатели задокументировали почти 40 единиц бронетехники на аэродроме временно оккупированного Луганска.

Источник: https://censor.net.ua/n3068977
 
 
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А Джавеліни в серванті пилюкою припадають
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Американский ПТРК FGM-148 «Джавелин» на сегодня является одним из немногих ... об использовании этого комплекса в реальных боевых действиях нет. .... Дальность стрельбы, м, 50-2500.
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... об использовании этого комплекса в реальных боевых действиях нет. ....




Битва за перевал Дебека, яка сталась 6 квітня 2003 року належить до числа найвідоміших випадків бойового застосування FGM-148 Javelin.[59]
Під час операції «Північне Сафарі» (англ. Northern Safari) перевал Дебека на шляху між містами Ербіль та Махмур був зайнятий підрозділами 4-ї піхотної дивізії. Аби взяти цей перевал під свій контроль командування відправило три чоти (в сумі 31 чоловік) «зелених беретів»-десантників за підтримки підрозділів пешмерга. Американські спецпризначенці пересувались на легких всюдиходах та мали лише легке озброєння, в тому числі, ПТРК Javelin.
Під час першого зіткнення ракетою Javelin була знищена одна вантажівка, яка знаходилась на відстані близько 3 км від стрільця. Невдовзі в бій вступили іракські МТ-ЛБ, танки Т-55 та військові на вантажівках. За декілька хвилин американським спецпризначенцям вдалось знищити три МТ-ЛБ та дві вантажівки. Після того, як ракетою Javelin був знищений Т-55 інші чотири танки повернулись на підготовлені позиції де сховались у бруствери. Під захистом земляних валів вони стали недосяжними для системи наведення ракет. Тому американці перенесли вогонь на бронетранспортери й знищили іще два МТ-ЛБ. Коли по американських позиціях стала вести вогонь іракська артилерія, десантники були вимушені їх полишити й піти в атаку, в якій вдалось знищити іще один танк (з відстані 3700 м) та вантажівку. Завдяки підтримці з повітря американцям вдалось відтіснити іракських військових та взяти перевал.
Таким чином 19 випущених ракет знищили два танка, вісім бронетранспортерів та чотири військових вантажівки. Таким чином було доведено, що мотопіхотний підрозділ, що має лише легке, але ефективне озброєння, здатен протистояти важко озброєному ворогові

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Джавелины на 2,5 км стреляют, а не на 25.
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Невже ви думаєте що ті танки там для краси кучкуються і ближче не під"їдуть? Ви школу вже закінчили?
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А вы думаешь что Джавелины для красоты в Украину поставили..и их ближе не подвезут..?? вы школу уже окончили..??
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Кацапські танки там постійно стріляють, але щось не чути, скільки їх вже Джавелінами підбили. От коли підіб"ють Джавеліном хоча б один танк, тоді і квакати будеш, дурік.
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Танки если и стреляют то с расстояния большего чем 2,5 километра.....
Кроме того применение Джавелинов оговорене в договоре поставки...их применение возможно только при попытке наступления со стороны лугандона.....
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А ты..?? в МО паРаши работаешь..или просто кацапский холуй..??
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а хто ти?! те що ти вилизуєш владі - це чотко позиціонує тебе кацяпом! Безпілотник ОБСЄ зафіксував майже 100 танків терористів неподалік тимчасово окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 766 Безпілотник ОБСЄ зафіксував майже 100 танків терористів неподалік тимчасово окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 9412 Безпілотник ОБСЄ зафіксував майже 100 танків терористів неподалік тимчасово окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 5994
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тю, так то вони їх із шахти дістали, то совєтські
прі чьом тут Расіюшка?
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Талантлив народ Донбасса
в гаражах и мастерских наладили производство танков
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що там з випробуваннями нової ракетної техніки по реальним цілям?
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При этой антиукраинской потрошиной власти временно оккупированным Луганск будет всегда.
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А "що це в лісі таке велике здохло...", що ОБСЄ почало бронетехніку російську у забороненій зоні помічать? Окуліста в ОБСЄ поміняли? Чи режим харчування змінився? Мабуть, і те, і інше... Американці прописали новий курс лікування і профілактики короткозорості, і порекомендували вживання моркви і чорниці...
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"Окуляри" оділи......Або отримали так від "партнерів" з за океану по самі "помідори".....
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Це Ви в сенсі - "вдули "по самі помідори", та так, що очі на лоб полізли? Тоді все правильно - коли очі на лоб полізли, то кут зору дещо змістився, тиск всередині ока піднявся, кришталик притисло і чіткість зору збільшилась...
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неужели их нельзя уничтожить пока они на "стоянке" стоят?
ждать пока задействуют надо обязательно?
понимаю что вопрос идиотский но все же
раз изменился формат операции и перешел к военным
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1000%, хай випробують нові ракети....Так пані рібентроп "жалітись" почне......Хоча послати на "три" букви її....
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Педофил,2016 год.Ютьюб.
Это из серии ...а мы впереди себя детей и женщин пустимм...

на все что способны.
воевать только с мирным населением. и из за угла в спину.
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...зафиксировал около 100 танков террористов..
Какие еще танки террористов?
Они уже открыли свой танковый завод и производят танки?
А может все таки это росийские танки?
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"Сначала это было всего несколько танков, захваченных у ВСУ. А теперь это могучие и многочисленные бронетанковые войска"
В.Плотниций, выступление на "Дне танкиста" в 2016м году.
Но Рашка, кааааанеешнааа, совсем ни причем!
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зафиксировали ??? и бл..ть не могут понять откуда же они, и даже не знают, чьи *вежливые человечки* спрятаны под формой обдроченцев...? В армии Дании танков 69, Бельгии 106, , Финляндии 124 и т.д.., а тут задрыпаное лыныры более 100, а есть еще такое же дыныры не с меньшим количеством... Нам важны результаты ваших наблюдений и ваши действия, а статистов у нас своих хватает...
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Розпродаж,мабудь,в ваенторгє...сезонні та оптові знижки знову таки...
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Ого, це які такі спорттовари мають бути, щоби купити стільки військової техніки. Так це їм Санта-Путлер приніс у подарунок... Щоб тебе потворо кремлівся вже шляк ясний трафив...
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100 Джевелинов туда,99 железных гробов будет для передастов,остальные в собственном дерьмецце утопятся.
Пора власовам показать,что их место возле Параши,у зловонючей Раше!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска
 
 
 
 
 
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