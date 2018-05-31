 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 34 танка (неустановленного типа) находились возле населенного пункта Круглик, что 31 километрах к юго-западу от Луганска, 19 танков (неустановленного типа), восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков (неустановленного типа) неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), восемь танков (неустановленного типа) и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).

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Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия также обнаружил семь РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) примерно в шести километрах к юго-востоку от Миусинска и семь РСЗО (БM-21) в Мирном, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

12 апреля 2018 года наблюдатели задокументировали почти 40 единиц бронетехники на аэродроме временно оккупированного Луганска.