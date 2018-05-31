 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.
По данным ОБСЕ, 34 танка (неустановленного типа) находились возле населенного пункта Круглик, что 31 километрах к юго-западу от Луганска, 19 танков (неустановленного типа), восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков (неустановленного типа) неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), восемь танков (неустановленного типа) и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска).
Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия также обнаружил семь РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) примерно в шести километрах к юго-востоку от Миусинска и семь РСЗО (БM-21) в Мирном, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.
12 апреля 2018 года наблюдатели задокументировали почти 40 единиц бронетехники на аэродроме временно оккупированного Луганска.
Битва за перевал Дебека, яка сталась 6 квітня 2003 року належить до числа найвідоміших випадків бойового застосування FGM-148 Javelin.[59]
Під час операції «Північне Сафарі» (англ. Northern Safari) перевал Дебека на шляху між містами Ербіль та Махмур був зайнятий підрозділами 4-ї піхотної дивізії. Аби взяти цей перевал під свій контроль командування відправило три чоти (в сумі 31 чоловік) «зелених беретів»-десантників за підтримки підрозділів пешмерга. Американські спецпризначенці пересувались на легких всюдиходах та мали лише легке озброєння, в тому числі, ПТРК Javelin.
Під час першого зіткнення ракетою Javelin була знищена одна вантажівка, яка знаходилась на відстані близько 3 км від стрільця. Невдовзі в бій вступили іракські МТ-ЛБ, танки Т-55 та військові на вантажівках. За декілька хвилин американським спецпризначенцям вдалось знищити три МТ-ЛБ та дві вантажівки. Після того, як ракетою Javelin був знищений Т-55 інші чотири танки повернулись на підготовлені позиції де сховались у бруствери. Під захистом земляних валів вони стали недосяжними для системи наведення ракет. Тому американці перенесли вогонь на бронетранспортери й знищили іще два МТ-ЛБ. Коли по американських позиціях стала вести вогонь іракська артилерія, десантники були вимушені їх полишити й піти в атаку, в якій вдалось знищити іще один танк (з відстані 3700 м) та вантажівку. Завдяки підтримці з повітря американцям вдалось відтіснити іракських військових та взяти перевал.
Таким чином 19 випущених ракет знищили два танка, вісім бронетранспортерів та чотири військових вантажівки. Таким чином було доведено, що мотопіхотний підрозділ, що має лише легке, але ефективне озброєння, здатен протистояти важко озброєному ворогові
Кроме того применение Джавелинов оговорене в договоре поставки...их применение возможно только при попытке наступления со стороны лугандона.....
прі чьом тут Расіюшка?
в гаражах и мастерских наладили производство танков
ждать пока задействуют надо обязательно?
понимаю что вопрос идиотский но все же
раз изменился формат операции и перешел к военным
Это из серии ...а мы впереди себя детей и женщин пустимм...
на все что способны.
воевать только с мирным населением. и из за угла в спину.
Какие еще танки террористов?
Они уже открыли свой танковый завод и производят танки?
А может все таки это росийские танки?
В.Плотниций, выступление на "Дне танкиста" в 2016м году.
Но Рашка, кааааанеешнааа, совсем ни причем!
Пора власовам показать,что их место возле Параши,у зловонючей Раше!