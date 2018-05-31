 Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.

"Относительно кризиса в Азовском море. Сегодня, 31 мая 2018 г. в интервале между 4:40 и 5:30 береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению... Я уже устал говорить одно и то же, но придется: никаких дипломатических нот и заявлений от офиса Президента Украины - нет", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА







Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.