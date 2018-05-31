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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (135) блокада (1507) Керченский пролив (202) корабль (945) Россия (69452) ФСБ (1221) Керченский мост (95) Клименко Андрей журналист (1)

 Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Российская Федерация продолжает задержания морских судов в Азовском море. Сегодня с утра оккупанты задержали в Керченском проливе 5 судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.

"Относительно кризиса в Азовском море. Сегодня, 31 мая 2018 г. в интервале между 4:40 и 5:30 береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению... Я уже устал говорить одно и то же, но придется: никаких дипломатических нот и заявлений от офиса Президента Украины - нет", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 01
Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 02
Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 03

Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.

Источник: https://censor.net.ua/n3068972
 
 
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В ответ пороху предлагаю-открыть еще пару пунктов пропуска для лугандонов,а крысчанам-запустить воду в канал!!
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Зато в плену есть "Норд" Кто это делает, ИДИОТЫ??????
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сомалийские пираты один в один и снаружи и внутри
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Cлужбе Балагана Украины некогда,они очередное представление для лохтората готовят, теперь наверное на Гросю пора покушение раскрыть а перед выборами на самого пеццю!
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Нихрена наши там не смогут сделать, россия доминирует в Азовском и Черном море, на ее силу нет противодействия силой, да будь даже у Украины армия сравнимая по мощи с армией Германии,мы не в силах протвостоять одни армии РФ, единственный способ это судебные тяжбы, за каждый бздык путина - РФ должна платить, лучше арестовывать имущество РФ в Европе, США, вобщем там где они ответить не могут, надо апеллировать к соответствующим мировым инстанциям и требовать рассмотрения множественных нарушений в внеочередном, ускоренном порядке, что бы ответ был быстрым, арестовывать можно все, даже ГТС котрорые они строят. Гарантии все с стороны РФ нарушены, если не работает будапештский меморандум, пусть гаранты охраняют арестованные российские активы, это будет лучший ответ РФ, пока та не заплатит штрафы.
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В Черном море доминирует Турция, а вот Азовское просрал Данилыч, подписав договор о признании Азова внутренним морем Украины и России и соответственно решение всех споров только между этими субъектами.
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Делать с Крыма остров - делать проход между Азовским и Черным морем.
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треба прорахувати що дешевше ~ прорити канал між Азовським та Чорним морем чи побудувати ще один порт у Одесі та переоріентувати туди експорт з Маріуполю.
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А на строительство Азовско-Черноморского канала отправлять пленных сепаров. В 30-х годах Беломорканал длинной 227 км построили за полтора года. Тут же нужно построить около 150 км, и технические возможности с 30 годами не сравнить. При желании за год а то и меньше можно построить.
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Конечно молчит АП. Это же не рак. Может рассосется....
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а какую реакцию от порошенко мы ждем? Первое, что он сделал , при приближении линии фронта к Мариуполю - полностью закрыл мариупольскую фабрику Рошен, всех сотрудников выкинул на улицу и вывез все оборудование в Винницу. И всё, фабрика с более чем вековой историей стоит пустая и сегодня. Главное свой карман сохранить
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ШО такого везуть ті судна, чого не можна перевезти залізницею? Адже у маріупольський порт той вантаж не на тачках привезли, отже він був у вагонах чи на автомобілях, а до херсонського порту не так вже й далеко. Чергова "спецоперация, не спугните".Можна постійно стрільби проводити й закривати для них морскі ділянки. Було-б бажання дбати про державу...
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Морем наамного дешевле, чем по железке. Кроме того, пропускная способность ЖД участка Волноваха - Камыш-Заря и так на пределе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБереговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
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