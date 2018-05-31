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Все про:Литва (1224) Бабченко Аркадий (43) Линкявичюс (108)

 "Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что не понимает устроенную Службой безопасности Украины инсценизацию убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lt.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - сказал Линкявичюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Источник: https://censor.net.ua/n3068969
 
   
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В УПК Литвы такие действия педусмотрены в с.т.227-230.... Статья 227. Контроль преступной деятельности......(1) Если установлен отдельный эпизод единого преступного деяния или взаимосвязанных преступных деяний, но при его немедленном пресечении будет утрачена возможность предотвратить другое преступное деяние или установить всех вовлеченных лиц, в особенности его организаторов и заказчиков, или все цели преступного деяния, на основании постановления следственного судьи может быть осуществлен контроль преступной деятельности.
(2) Отложение пресечения преступного деяния с целью контроля не допускается, если невозможно полностью предотвратить:
1) угрозу жизни и здоровью людей;
2) распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
3) побег опасных преступников;
4) экологическую катастрофу или безвозвратную утрату имущества.
(3) Если с целью контроля преступной деятельности необходимо проведение других специальных следственных действий, разрешение на их производство должно быть получено в общем порядке.
(4) Осуществляющие контроль лица представляют направляющему процесс лицу отчеты в соответствии с ходом специального следственного действия, но не реже чем указано в постановлении.
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Всё дело в том, что для спецслужб Украины это была "спецоперация по задержанию заказчика с поличным", а для вас всего лишь "новости"...
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Ето клоунада , а не спец операция. Етого никто не понимает.Клоун Луценко и кучка дегенератов с СБУ ни на что не способних....Какое руководство - такие и "спец апперации".
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Бєслан, Будьоновськ, "Норд=Ост", будинок на Каширці, Буйнакск, Волгодонськ... От там керівництво на рівні, і "спец аппєраціі" гідні керівництва! Ти про це хотів сказати, мокша?!
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Теперь Бабченко нужно валить на Запад иначе закончит как Окуева, если заказчик реально Россия, он до конца года у нас не доживет...
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 15 ч.15 часов назад
Генпрокуратура и ФСБ возбудили против СБУ дело по статье «Злостное на,,,балово».
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Как сказал один деятель " хотели как всегда , а получили еще хуже..." Цирк устроенный этой жидовско-бесталанной власти по своей дурости не имеет границ, это же какой идиот им это все насоветовал, И как взбеленился жирный советник авакяна - антошка, прямо звезда экрана и ошень бальшой патгигот ( сам об этом заявил) Люди, включайте мозги и все это спокойно анализируйте!!!!!!!!!!!
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спокойно и анализируем. явный провал операции фсб, пухлый агент в сизо, факт передачи денег зафиксирован, звонки кураторам из россии есть. все четко и профессионально сделали. фсб провалились но будут мстить. если бы раньше раскрыли операцию то агент бы ушел и сбу не узнала кто куратор. теперь знают.
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А что, после того как исполнитель САМ пришел в СБУ надо было городить такую чушь???????????????
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А Шо тебе не нравится кац? То Шо не дали кончить еще одного журналиста сбежавшего от кацарылов и говоривший о них правду?
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"СБУ - дно та кончені мерзоти!" Треба вчитись на спеціальних операціях ФСБ: Беслан (334 загиблих, з них - 186 діти), Будьоновськ (129 загиблих, 415 - важкопоранених), Норд-Ост (174, 10 - діти)... Оце - розмах! Оце - рівень!!! "Я не розумію таких "спецоперацій", це для мене незбагненно", - глава МЗС Литви Лінкявічюс про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7902
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На самом деле, Вы абсолютно правы, понять многое со стороны невозможно. Просто в таком случае появляется вероятность списывания на войну всего чего угодно, это и смущает некоторых, даже союзников, а от их отношения зависит не мало.
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У него вопрос к США нету за повод для начала "Бури в пустыне". Нет вопрос к Израилю, за ихтамнетов, которые десятилетием гонялись за мюнхенскими террористами. А к Украине есть.
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Подивыться як майстерно Цензор, підбираючи та дозуючи повідомлення, відводить удар від "уйла та кацапів!!!
То все фігня, що кацапи розсилють убивць по всьому світу, що займаються державним тероризмом, СБУ винні, виявляються!
Браво панове, добре кацапське бабло відпрацьовуєте!
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Такое ощущенте что СБУ придбали яйки не только ФСБ, но и европейская холуям Газпрому.
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я так понял что еси СБУ сказало что он убит, значит его надо баки завалить ?
чтобы запад сказал ну вот другое дело.. исправились ...
да ?
У НАС ВОЙНА !!!
ЗАКАЗ БЫЛ СО СТОРОНЫЙ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРТСВА !!!!
ЦЕЛ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОВОКАЦИЯ ГОСУДАРСТВА_ЗАКАЗЧИКА !!
КТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВТЬ ГОСУДАРСТВО ?
любое частное лицо или другое государство ?
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Минус тут один - все поняли, что СБУ может изготавливать качественные фейки, из этого теперь и будут исходить....
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работа под прикртием используется ВСЕМИ серетными службами мира.
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До политического скандала умудрилась довести только СБУ...
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это уже не скагдал, когда твое хуйло ловят на горяем, все привыкли.
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Вот именно секретными. А когда об этом говорят при все людно, это уже спектакль, который чем то попахивает.
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Зульфия, "привселюдно" это одно слово.
Или Вы имели ввиду что-то другое?
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Европа даже не знает и не хочет знать что у нас гибнут каждый день люди от кроваого хуйла и мы готовы на ВСЕ методы и срдсва чтобы защитить хотя бы одного человека. Им важней строить потоки, чем знать что рядом умираютлюди сиз молчаливого согласия, ЛИЦЕМЕРЫ!
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Поток еще не построили, за право перекачивать газ идет отдельная война.
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має зрозуміти що Україна не тільки висококорумпована країни, а й ще спроможна провести такі спецопераційні шоу , якщо брати зловмисника то так щоб увесь світ це побачив
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У нас вся жизнь здесь сплошное шоу, и к сожалению большинству это нравится настолько, что они напроч не хотят возвращаться в реальный мир. Им лучше 1500 пенсии но зато вечером будет новая серия о том как задержали очередного взяточника с 100000000, да его послезавтра отпустили но главное show must go on
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>Я не понимаю таких "спецопераций"
когда парашка начнет вас мочить, поймешь.
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Не понимает, потому что никогда Литва не была в шкуре Украины, если бы все эти критиканы знали, хоть на половину, что такое быть ближайшим соседом Мордора, то просто бы заткнулись!
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Той Лінкявічус проецує це "вбивство" на себе - то коли це станеться, дійсно що ніхто з журналістів про його вбивство не напише: закопають та й годі. Але "замочити", без розголосу, Бабченко ну ніяк не вдалося б. Не потрібно ніяких заяв від влади чи некрологів. Достатньо повідомити найближчого до місця події писаку - і про це тільки лінивий не розповідав би за 10 хвилин. Гадаю що прояви щирих почуттів лише на користь суспільству. Навіть затримані на московії за протест проти його вбивства не сидять марно. Вони протестували не дарма. Замовником є саме довбаний московський цар.
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Какой тупой министр. Консерва не понимает, что выссказаться в подобном ключе - это все равно, что сделать каминг-аут - открыто обьявить себя подхуйловником.
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Ось через таких політиків ми постійно змушені бути в маневруванні. Коли зовнішній ворог намагається розхитатати нашу безпеку та стабільніть то внутрішні вороги як Тимошенко та інші сприяють цим діям. Багато в Україні є зрадників та таких що не мають бажання бути патріотами держави.Ганьба тим хто не вірить нашому президенту та його команді !
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Аркадий Бабченко перевернул картину Мира.
Александр Невзоров.Ютьюб.

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Нада пасатреть, шо там питерски конееб отмочил.
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Сама операция - это большой вопрос, а выступление Луценко - ваще полный отпад. А список оппозиционеров, с угрозами в их адрес, от Сарган, - это апофеоз предвыборной мудрости!
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Nenado po odnomu celoveku Linkevicius sudit pro drugix.On sam za Nadiu Savcenko krycial bolse vsex,Litve ejio priniali kak prezidenta.On byl samy glavny tut, a kogda vylezla pravda propal iz etera.Povtorius byvsy sekretar komsomola,kak poniali ne iz samyx umnix liudej "Я не розумію таких "спецоперацій", це для мене незбагненно", - глава МЗС Литви Лінкявічюс про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 113Odin on jest takoj ministr necastjiu dlia nas
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Им не понять, потому что они живут в мире. А у нас идет война с российским агрессором и как по мне здесь любые методы и средства допускаются.
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Хорошая ж спецоперация! Многие повскрывались:

[30.05.2018 - 15:11 Источник: http://rusvesna.su/news/1527682296]
Бывший украинский разведчик рассказал, кто убил Аркадия Бабченко
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да пидор это а не украинский разведчик.....
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Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
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Евгений Солодко - глава адвокатской фирмы, которая занимается защитой предполагаемого преступника……. "Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал он на своей странице в Facebook.
Со стороны кацапов все только начинается ….
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Пора посилать подальше всякого роду таких політиків як цей литовський зрадофіл. Єднаємось навколо нашого президента України та його команди бо ворогів стає все більше і більше.
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Да, насмешили в очередной раз. Особенно был смешон Луценко, который всем своим видом так красноречиво и настойчиво: все говорят мы не работаем, а мы вона как ... ух какие мы...да мы ещё не такое умеем... Детский сад, ей богу.
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Вали з моєї України тварюка прокремлівська в свю Кацапію та там смійся та регочи аж до колік від яких здохнеш.
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Значит, Украине стоит отказаться от приема на свою территорию российских оппозиционеров, пусть их принимает Европа и другие "не понимащие".
И пусть защищают их приемлимыми для них методами от покушений пуйла.
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Генпрокуратура и ФСБ возбудили против СБУ дело по статье «Злостное нае@алово». ©
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Поймать с поличнвм заказчика заказного убийства практичеси невозможно! Особенно если их готовит КГБ. Без полной уверенности, что зказ выполнен, а это в данном случае публикация смерти, никто не зплатит деньги. Подобная пртика существует во всех правохрантельных органах мира.
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Когда у тебя дома будут шастать парашные киллеры--тогда и поймёшь.Вобще весь ор непонятно с чего--это обычная ментовская практика,подставляют киллера,инсценируют исполнение,киллер идёт за бабками-и цапают заказчика.Причём так делают все,даже эти вдруг озабоченные.
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Українцям потрібна перемога у війні та тріумф а зрадофілам поразка то позорний принижуючий мир .
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Тебе ще тут не вистачало. Геть до спаму!
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А когда с Россией воюешь - и при этом вроде их нигде нет - это понимаешь!!!! Или мы должны что сделать, мы не в НАТО - мы сами как можем!!!! Умники!!!
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Такие у СБУ мозги. Слава Богу, что хоть так.
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Я уже написал своё мнение на новости о высказывании Рейндерса.
Теперь вот Литва. Ранее было из США.
Всё это было спланировано и осуществлено не без политического руководства нашей страны, и не без заранее запланированной критики со стороны "партнёров". А негатив был нужен для того, о чём мы ещё не догадываемся.
Впечатление, что все эти политики разных стран, включая Украину, имеют общее руководство.
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Учитесь,учитесь,учитесь сами.Не научитесь сами,кацапы помогут.
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если действия украинских властей не понимают друзья Украины,следовательно эти действия разработанны и воплощены в Украине ее врагами...
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Заслуги СБУ в єтой операции -НОЛЬ! Если бьі нанятьій атошник не пришел и не рассказал все, Аркадий бьіл бьі мертв. О чем свидетельствуют все смерти до єтого случая. Но СБУ решило тупо пропиариться. И вместо того, чтобьі арестовать заказчика и записать разговорьі о ходе вьіполнения задания, они затеяли грязньій спектакль. Им якобьі понадобился разговор об отчете о вьіполнении работьі. Чем он отличается от разговора о постановке задачи?

То, что у єтих людей отсутствует мораль, єто понятно давно. Огорчает другое. Что проблемьі с моралью у многих наших сограждан, хоторьіе даже не понимают где граница между злом и добром.
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если быз аслуга СБУ была НОЛЬ, то не один киллер не пошел к ним сдаваться.
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Зрадофіл заткни пельку а то знайдуться патріоти які таких як ти поставлять на своє місце та заставлять поважати нашу українську владу .
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да молодцы сбу. отличная работа. фсб запустила компанию дискредетации чтобы прикрыть свой провал.
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Як багато з"явилось невідомих ніків! Совпадєніє? Не думаю.
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народ - только сильная Украина ,со своим ядерным оружием и средствами его доставки - станет по настоящему сильной и независимой страной - ну может я и индеец ,но судя по всему только так
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Только вот доказательств особо у прокуратуры нет(как мне показалось)Видео передачи денег?адвокаты могут сказать что это деньги на "рабочий инструмент" на стройку и т.д.Посмотрим ещё что примас луценко.,но если это все ...И кстати,я думаю что такие дела связанные с агрессией РФ,связанные нац.безопасностью нужно переживать СБУ ,а у "шестерок"ФСБ должно быть меньше прав чем у узников Гуантанамо.Ни наших пленных,ни политических заключённых ФСБ не жалели и не жалеет.А мы им адвокатов,пидозры,допросы без пристрастия?У нас точно война?у нас точно нет угрозы национальной безопасности?Или мнение "европейских портретов"для Порошенко и Ко@ важнее?
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Вышиватники, вы вообще понимаете, почему дипломаты ЕС высказывают недовольство или ваш мозг залило шоколадом до краёв ?
Во-первых, заказчика можно было взять без инсценировки и воя в ООН.
Во-вторых, инсценировка не требовалась от слова совсем. Она ничего не дала и дать не могла, так как Россия пошла в отказ от всего + сама изъявила желание участвовать в расследовании, так как понимали что это разводилово.
В третьих, и самое главное, Климкин и команда даунов Порошенко фактически подставила запад фейковой информацией. Стоило только дипломатам ЕС обвинить Россию в убийстве и через сутки Кремль бы ржал с них как с даунов. Но вы не понимаете всей это системы и последствий. Вам кажется что вы такие вяликие с экономикой уровня Конго и все вам всё должны. А никто вам ничего не должен. По факту такой подставы ЕС может смело послать и вас и всю Украину на три буквы, бо мозгов у вас не больше чем у кацапов.
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"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко


_Ты и в квантовой физике ничего не понимаешь. В матане, биологии, медицине, в... практически ни в чём, если взять соотношение к общему объему знаний, накопленных человечеством. Это нормально, у всех так же. Так что тот факт, что лично ты чего-то там не понимаешь, это вообще нихуя не аргумент. Объективно. Разбирайся, вникай. А не хочешь рабираться - помолчи.
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"Я не понимаю таких "спецопераций"

Естественно. Украина прикрыла собой вашу спокойную сытую Европу...
Когда по твоему городу врежут из Градов - ты нас поймешь
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Правильно говорят. В погоне за пиаром и поисков врагов-зрадофилов влада перешла красную черту. И Бабченко просто добавился в список непонятных покушений на Геращенко и Гончаренко. В погоне за дешевым пиаром подставили Климкина с этой новостью на заседании Совбеза ООН., где рассматривался вопрос агрессии в Украине. Перед всеми представителями других стран мира наш представитель МИДа сообщил, как оказалось, фейковую новость. И теперь любая новость с Украины может поддаваться сомнению. В итоге задержаны исполнитель и организатор, и не факт, что мы узнаем заказчика. Плюс тупейший пиар луценко и список его секретаря врагов народа - это просто попахивает тупой российской пропагандой. Как теперь доказывать, что новость с Украины достоверная? Нужно думать!!!! даже при нормально проведеноперации про последствия. Это перестало быть внутренним делом Украины когда это вышло на мировой уровень.
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"Багато галасу даремно!"
СБУ показало ВСЬОМУ світу як воювати з рашкою у гібридній війні.
Вчіться і не кажіть дурниць, за які потім буде соромно- це я звертаюся до друзів України. А ворогам одне- СМЕРТЬ!
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Сомнения всегда будут, много БРЄШУТЬ. Доверять сейчас сложно, правду найти тоже. Обман на всех уровнях.Так что, кто его знает.
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Господа комментаторы, убили - хреново, остался жив - еще хреновее. А где хоть какой-то позитив?
По-херу, что там лепит кто-то "забугорный". Украина должна делать так как ей выгодно. Единственная проблемка - сумеет ли власть достичь той цели, которую она перед собой ставила? Если доказательства будут, мягко говоря, не убедительны, то тогда это будет действительно очередная, большая имиджевая проблема. Надеюсь власть осознавала последствия того, на что она решилась.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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можно понять шок рафинированого Запада "в белом смокинге", что "чернорабочая" Украина дурно запахла, вычищая кацапское дерьмо у входа в Европу.. се ля ви..
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"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко

Когда в Литве будет война, тогда поймут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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