 "Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко

Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lt.
"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - сказал Линкявичюс.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
(2) Отложение пресечения преступного деяния с целью контроля не допускается, если невозможно полностью предотвратить:
1) угрозу жизни и здоровью людей;
2) распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
3) побег опасных преступников;
4) экологическую катастрофу или безвозвратную утрату имущества.
(3) Если с целью контроля преступной деятельности необходимо проведение других специальных следственных действий, разрешение на их производство должно быть получено в общем порядке.
(4) Осуществляющие контроль лица представляют направляющему процесс лицу отчеты в соответствии с ходом специального следственного действия, но не реже чем указано в постановлении.
Генпрокуратура и ФСБ возбудили против СБУ дело по статье «Злостное на,,,балово».
То все фігня, що кацапи розсилють убивць по всьому світу, що займаються державним тероризмом, СБУ винні, виявляються!
Браво панове, добре кацапське бабло відпрацьовуєте!
чтобы запад сказал ну вот другое дело.. исправились ...
да ?
У НАС ВОЙНА !!!
ЗАКАЗ БЫЛ СО СТОРОНЫЙ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРТСВА !!!!
ЦЕЛ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОВОКАЦИЯ ГОСУДАРСТВА_ЗАКАЗЧИКА !!
КТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВТЬ ГОСУДАРСТВО ?
любое частное лицо или другое государство ?
Или Вы имели ввиду что-то другое?
Достатньо про оце прочитати - United States Federal Witness Protection Program
когда парашка начнет вас мочить, поймешь.
- Первый:
Александр Невзоров.Ютьюб.
[30.05.2018 - 15:11 Источник: http://rusvesna.su/news/1527682296]
Бывший украинский разведчик рассказал, кто убил Аркадия Бабченко
Со стороны кацапов все только начинается ….
И пусть защищают их приемлимыми для них методами от покушений пуйла.
Теперь вот Литва. Ранее было из США.
Всё это было спланировано и осуществлено не без политического руководства нашей страны, и не без заранее запланированной критики со стороны "партнёров". А негатив был нужен для того, о чём мы ещё не догадываемся.
Впечатление, что все эти политики разных стран, включая Украину, имеют общее руководство.
То, что у єтих людей отсутствует мораль, єто понятно давно. Огорчает другое. Что проблемьі с моралью у многих наших сограждан, хоторьіе даже не понимают где граница между злом и добром.
Во-первых, заказчика можно было взять без инсценировки и воя в ООН.
Во-вторых, инсценировка не требовалась от слова совсем. Она ничего не дала и дать не могла, так как Россия пошла в отказ от всего + сама изъявила желание участвовать в расследовании, так как понимали что это разводилово.
В третьих, и самое главное, Климкин и команда даунов Порошенко фактически подставила запад фейковой информацией. Стоило только дипломатам ЕС обвинить Россию в убийстве и через сутки Кремль бы ржал с них как с даунов. Но вы не понимаете всей это системы и последствий. Вам кажется что вы такие вяликие с экономикой уровня Конго и все вам всё должны. А никто вам ничего не должен. По факту такой подставы ЕС может смело послать и вас и всю Украину на три буквы, бо мозгов у вас не больше чем у кацапов.
_Ты и в квантовой физике ничего не понимаешь. В матане, биологии, медицине, в... практически ни в чём, если взять соотношение к общему объему знаний, накопленных человечеством. Это нормально, у всех так же. Так что тот факт, что лично ты чего-то там не понимаешь, это вообще нихуя не аргумент. Объективно. Разбирайся, вникай. А не хочешь рабираться - помолчи.
Естественно. Украина прикрыла собой вашу спокойную сытую Европу...
Когда по твоему городу врежут из Градов - ты нас поймешь
СБУ показало ВСЬОМУ світу як воювати з рашкою у гібридній війні.
Вчіться і не кажіть дурниць, за які потім буде соромно- це я звертаюся до друзів України. А ворогам одне- СМЕРТЬ!
По-херу, что там лепит кто-то "забугорный". Украина должна делать так как ей выгодно. Единственная проблемка - сумеет ли власть достичь той цели, которую она перед собой ставила? Если доказательства будут, мягко говоря, не убедительны, то тогда это будет действительно очередная, большая имиджевая проблема. Надеюсь власть осознавала последствия того, на что она решилась.
Когда в Литве будет война, тогда поймут.