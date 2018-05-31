 "Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко

Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lt.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - сказал Линкявичюс.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.