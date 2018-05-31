 VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенный завтрак национального единства, который проходит в "Украинском доме" в Киеве, собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые болеют за судьбу Украины.

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Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Кроме того, во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот, за мир в Украине, за представителей всех ветвей власти, а также молитва за победу.

Поздравление от крупнейших фракций парламента выразили народные депутаты Оксана Продан и Виктор Еленский. Ведут мероприятие украинская певица и политический деятель Оксана Билозир и народный депутат Павел Унгурян.

Среди присутствующих также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, глава Минобразования Лилия Гриневич, министр культуры Украины Евгений Нищук, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Татьяна Острикова, Анна Гопко, Вадим Новинский, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, городской голова Львова Андрей Садовый, мэр Житомира Игорь Сухомлин, глава Сумской ОГА Николай Клочко, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, глава ФФУ Андрей Павелко, основательница инициативы "Стоп фейк" Ольга Юркова, журналист Наталья Соколенко, активист Василий Гацько.

Из иностранных гостей присутствуют посол США в Украине Мари Йованович, вице-спикер парламента Молдовы Валерий Гилецкий, член Конгресса США от штата Техас Луи Гомерт, голливудский актер Стивен Болдуин.

В 10:25 на молитвенный завтрак прибыл Президент Украины Петр Порошенко.



Фото: Цензор.НЕТ

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политический распри отходят в сторону.

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