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 VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве. ФОТО (обновлено)

В Киеве начался VII молитвенный завтрак национального единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенный завтрак национального единства, который проходит в "Украинском доме" в Киеве, собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые болеют за судьбу Украины.

VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет в Европарламенте помолился за мир в Европе и создание в Украине единой поместной православной церкви

Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве 02

Кроме того, во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот, за мир в Украине, за представителей всех ветвей власти, а также молитва за победу.

Поздравление от крупнейших фракций парламента выразили народные депутаты Оксана Продан и Виктор Еленский. Ведут мероприятие украинская певица и политический деятель Оксана Билозир и народный депутат Павел Унгурян.

VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве 03

Среди присутствующих также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, глава Минобразования Лилия Гриневич, министр культуры Украины Евгений Нищук, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Татьяна Острикова, Анна Гопко, Вадим Новинский, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, городской голова Львова Андрей Садовый, мэр Житомира Игорь Сухомлин, глава Сумской ОГА Николай Клочко, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, глава ФФУ Андрей Павелко, основательница инициативы "Стоп фейк" Ольга Юркова, журналист Наталья Соколенко, активист Василий Гацько.

Из иностранных гостей присутствуют посол США в Украине Мари Йованович, вице-спикер парламента Молдовы Валерий Гилецкий, член Конгресса США от штата Техас Луи Гомерт, голливудский актер Стивен Болдуин.

В 10:25 на молитвенный завтрак прибыл Президент Украины Петр Порошенко.

VII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве 04
Фото: Цензор.НЕТ

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политический распри отходят в сторону.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068965
 
   
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За чей счет банкет, 700 дармоедов собралось на завтрак, охренеть.
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не-не, никакой зрады, ты шо. мы достигли уровня вашингтона, наконец-то! VII молитовний сніданок національної єдності розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 7832
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Як на мене - корисний захід.. Забагато єдності бути не може..
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А може досить цих *сніданків -піарів* ?
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Ну, хорошо, что "завтрак", а не "стояние", то бы мероприятие имело бы выраженный эротический подтекст, а не столовско-буфетный! Религия - РАБСТВО!
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ага, опиум... 70 лет жили без опиума, почти построили светлое будущее
очнись, умник
христианские страны и процветают, а не поклонники Ынов
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70 лет жили под коксом совковой ВЕРЫ (в "светлое будущее" для РАБОВ в империи РАБОВ)!
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не "христианские", "протестантские", в которых от "той изначальной веры" остались только проповеди (и "слава богу" )
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католики, что-то не очень сильно "оторвались" от православнутых и плетутся в заднице и протестантов!
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чем сильнее "скрепы веры", тем крепче "оковы разума" !
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"Заживем" - зарано сказано.

Это возможность рассказать иностранным гостям и депутатам или обратить внимание,

про проблемы в обществе, которые есть - но они их "не видят" или не знают, или не хотят знать.

Может быть жизнь страны и не изменить, а чуть-чуть будет лучше.
А может, даст Бог, и измениться коренным образом.
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ті шо смєєшся
поток триллионов долларов из стран бівшего СССР в страні Запада
еще бі они шото увидели
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у вас набрали несколько миллионов арабов не просто так а чтобі бога поменять
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описание похождений каких-то пенчухреев ближнего востока,2000+ летней давности, которые к славянам никаким боком - мне до лампочки.
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Молитва в бывшем музее Ленина... Символично!
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Значит Ленин проиграл. Бог выиграл.
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Вот когда в Москве на Красной площади, на месте Мавзолея кацапы возведут церковь... Хотя, - нет! Там будет мечеть.
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Бог ни с кем не играется. Он - Бог
и с Ним лучше примириться
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навіть) кацяпа-новинського взяли!
чи він голов-спонсор? VII молитовний сніданок національної єдності розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 2392
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если ртом молятся то чем поглощают пищу
Сатанисты ведущие Холокост украинцев
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...Ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе (с) "Формула любви"
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все там собравшиеся заслуживают участи каддафи
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...Только финальной её (участи) стадии
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в трубе темно біло
ті шо рядом з хуцлом путіним сидиш в Ольгіно так
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Павло Унгурян-----ще один держслужбовець---мільонер.На банківських рахунках копійки.Вдома в шухлядах---мільони.
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Туди б томахавком, і можна переходити у 21 століття
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Групповое культивирование опиума для народа
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очнись, авторы опуса про опиум - давно покойнички
и наверняка в аду, тебе туда?
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Рукописи не горят (с), в отличие от тебя VII молитовний сніданок національної єдності відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7554
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подавляющее большинство населения Земли не христиане
так что курчавіе отсосут вопрос не если а когда
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В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, черной зернистой икорки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и так далее, и тому подобное... (с) 12 стульев
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и тебе тоже на завтрак послал
только ты не благодарил
угадай слово...
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Чем больше тебе кто-то начинает говорить о боге, тем крепче надо держаться за свой кошелек.
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зачем держаться, если без Бога там постоянно не хватает?
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Только что прослушал псалмы в исполнении царедворцев. До акафистов не дошло, для них талант нужен. Аваков (если не ошибаюсь), как в своё время Мыкола Янович, «отреформировал» звучание некоторых украинских слов, мог бы и выучить, да видать, не барское дело. А вообще то между слов слышался поддекст: «Выбери меня, выбери меня»...
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шо таке "молитовний сніданок"?
це - жерти і молитись?
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як одне з одним співвідноситься?
чому б тоді не влаштувати молитовні потрахушки?
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Скопировано в США. Но там такие завтраки протестантские. Мы что, всей страной в протестантизм зануриемось? VII молитовний сніданок національної єдності відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 6783
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Пожрали от пуза и помолились за народ, чтоб он не сдох с голоду. Как достал уже этот показной патриотизм этой быдло-элиты казнокрадов.
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
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не греши, а лучше и ты помолись за народ
и за себя вспомни
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Лучше проводить ужин...
А то с утра как-то не того...
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Вот если бы тудЫ не припёрся наш Барыга, то можно было бы говорить очём-то хорошем.... А так барыжатник очередной!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиVII молитвенный завтрак национального единства проходит в Киеве. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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