 VII молитвенный завтрак национального единства начался в Киеве. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенный завтрак национального единства, который проходит в "Украинском доме" в Киеве, собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые болеют за судьбу Украины.

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Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Кроме того, во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот и за мир в Украине.

Поздравление от крупнейших фракций парламента выразили народные депутаты Оксана Продан и Виктор Еленский.

Среди присутствующих также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, нардеп Андрей Тетерук, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, городской голова Львова Андрей Садовый и мэр Житомира Игорь Сухомлин, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, народный депутат Татьяна Острикова, народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Из иностранных гостей присутствуют посол США в Украине Мари Йованович и вице-спикер парламента Молдовы Валерий Гилецкий.

Ожидается приезд Президента Украины Петра Порошенко.

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политический распри отходят в сторону.

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