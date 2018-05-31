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 VII молитвенный завтрак национального единства начался в Киеве. ФОТО (обновлено)

В Киеве начался VII молитвенный завтрак национального единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молитвенный завтрак национального единства, который проходит в "Украинском доме" в Киеве, собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые болеют за судьбу Украины.

VII молитвенный завтрак национального единства начался в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет в Европарламенте помолился за мир в Европе и создание в Украине единой поместной православной церкви

Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

VII молитвенный завтрак национального единства начался в Киеве 02

Кроме того, во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот и за мир в Украине.

Поздравление от крупнейших фракций парламента выразили народные депутаты Оксана Продан и Виктор Еленский. 

Среди присутствующих также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, нардеп Андрей Тетерук, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, городской голова Львова Андрей Садовый и мэр Житомира Игорь Сухомлин, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, народный депутат Татьяна Острикова, народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Из иностранных гостей присутствуют посол США в Украине Мари Йованович и вице-спикер парламента Молдовы Валерий Гилецкий.

Ожидается приезд Президента Украины Петра Порошенко.

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политический распри отходят в сторону.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068965
 
 
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За чей счет банкет, 700 дармоедов собралось на завтрак, охренеть.
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не-не, никакой зрады, ты шо. мы достигли уровня вашингтона, наконец-то! VII молитовний сніданок національної єдності розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 7832
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Як на мене - корисний захід.. Забагато єдності бути не може..
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А може досить цих *сніданків -піарів* ?
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Ну, хорошо, что "завтрак", а не "стояние", то бы мероприятие имело бы выраженный эротический подтекст, а не столовско-буфетный! Религия - РАБСТВО!
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"Заживем" - зарано сказано.

Это возможность рассказать иностранным гостям и депутатам или обратить внимание,

про проблемы в обществе, которые есть - но они их "не видят" или не знают, или не хотят знать.

Может быть жизнь страны и не изменить, а чуть-чуть будет лучше.
А может, даст Бог, и измениться коренным образом.
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Молитва в бывшем музее Ленина... Символично!
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Значит Ленин проиграл. Бог выиграл.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиVII молитвенный завтрак национального единства начался в Киеве. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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