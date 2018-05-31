 Путина провоцирует слабость: только решительной силой мы можем помочь Украине, - канадский депутат Безан

Об этом во время выступления в парламенте Канады заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путина провоцирует слабость. Именно поэтому Канада должна непоколебимо стоять рядом с Украиной, нашим другом и союзником. Только действиями и решительной силой мы можем помочь Украине защитить суверенитет, восстановить территориальную целостность и прекратить незаконную оккупацию путинскими прихвостнями", - сказал Безан.

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По его словам, Канада в прошлом была очень активной в поддержке Украины, однако нынешнее правительство делает в этом направлении недостаточно.

"Хотя Консервативная партия остается мировым лидером в поддержке Украины, позорно, что действующее правительство Канады не следует этому примеру", - отметил депутат.

Учитывая это, он призвал власть Канады обращать больше внимания на потребности Украины.

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"Путин и его кремлевские клептократы продолжают незаконно оккупировать Крым и вести войну на украинском Донбассе. РФ усилила военные действия на востоке Украины этой весной, убивая украинских военных, гражданских и диссидентов, которые выступают против путинского вторжения в Украину. Это должно прекратиться. Канада должна делать больше для помощи нашему союзнику Украине", - подытожил Безан.

Депутат также отметил, что его партия поддерживает передачу Украине летального оборонительного оружия.

Ранее Джеймс Безан призвал правительство Канады бесплатно отдать Украине оружие на почти 10 млн долл, которое сначала планировали передать курдам, но потом отказались от этой идеи. Из-за смены политики готовое к использованию военное оборудование уже около года хранится на складах в Канаде и Иордании.