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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1087) Путин (23866) Россия (69452)

 Путина провоцирует слабость: только решительной силой мы можем помочь Украине, - канадский депутат Безан

Канада должна решительно поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, чтобы не провоцировать Путина на дальнейшие посягательства.

Об этом во время выступления в парламенте Канады заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путина провоцирует слабость. Именно поэтому Канада должна непоколебимо стоять рядом с Украиной, нашим другом и союзником. Только действиями и решительной силой мы можем помочь Украине защитить суверенитет, восстановить территориальную целостность и прекратить незаконную оккупацию путинскими прихвостнями", - сказал Безан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канадские консерваторы предлагают правительству передать Украине военное оборудование на $9,5 млн, изначально предназначенное для курдов

По его словам, Канада в прошлом была очень активной в поддержке Украины, однако нынешнее правительство делает в этом направлении недостаточно.

"Хотя Консервативная партия остается мировым лидером в поддержке Украины, позорно, что действующее правительство Канады не следует этому примеру", - отметил депутат.

Учитывая это, он призвал власть Канады обращать больше внимания на потребности Украины.

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"Путин и его кремлевские клептократы продолжают незаконно оккупировать Крым и вести войну на украинском Донбассе. РФ усилила военные действия на востоке Украины этой весной, убивая украинских военных, гражданских и диссидентов, которые выступают против путинского вторжения в Украину. Это должно прекратиться. Канада должна делать больше для помощи нашему союзнику Украине", - подытожил Безан.

Депутат также отметил, что его партия поддерживает передачу Украине летального оборонительного оружия.

Ранее Джеймс Безан призвал правительство Канады бесплатно отдать Украине оружие на почти 10 млн долл, которое сначала планировали передать курдам, но потом отказались от этой идеи. Из-за смены политики готовое к использованию военное оборудование уже около года хранится на складах в Канаде и Иордании.

Источник: https://censor.net.ua/n3068964
 
   
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Еще один провокатор зрадофил и подфуйловник
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У Лолиты поддержки меньше среди народа, чем у Ляшка. А это уже приговор!
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_Совершенно верно! Отсутствие вменяемой и адекватной реакции Запада на предыдущие преступления маньяка путлера гарантирует новые, ещё более масштабные и тяжкие. Когда он принесёт войну в ЕС в таком случае - это лишь вопрос времени. В пределах его текущего президентского срока.
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В Канаде сейчас "милый француз" у руля, если бы он был принцем, то обывателям можно было бы умилятся его светской жизнью, но этот пост требует не "милых", решительных и отважных людей!
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хотя пусть умиляются он ведь "принц" в каком-то роде с родословный от не бедного папочки (пост по наследству)!
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... и деда (этакой уже вырожденный "наполеон III", с амбицией и шармом, но без хватки и твёрдости)
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Путин- недоношенная пародия на Гитлера. Деладье с Чемберленом последнему также в свое время вылизывали в Мюнхене и думали, что, предав Чехословакию, они "принесли мир целому поколению". Вскоре немцы маршировали по Парижу. Кто бы об этом Макрону напомнил, разве что руки не целовавшему в Петербурге обрюзгшему мордовскому карлику?
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В Европе начали арестовывать активы "Газпрома"

В Швейцарии начали арестовывать активы российской энергетической корпорации "Газпром" в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с "Нафтогазом Украины".
Об этом сообщил в Facebook в среду, 30 мая, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2". Теперь у Европы появится повод "еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы из-за нежелания владельца играть по цивилизованным правилам и выполнять решение арбитража", - написал Витренко. Речь идет о постановлении Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Как в свою очередь сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, в кантоне Цуг на севере Швейцарии судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG. Швейцарская компания была создана для управления газопроводом "Северный поток".
В "Газпроме" официально сообщили, что не получали уведомлений о начале процедуры принудительного исполнения вердикта арбитража. Тем не менее там подтверждают, что "швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны". По данным корпорации, речь идет о сумме в 2,6 млрд долларов. В пресс-службе подчеркнули, что "оспаривание решений арбитража "Газпромом" не может остановить их исполнение".
Напомним, ранее 30 мая президент Украины Петр Порошенко, в частности, сообщил, что начато "обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах".
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"Мы победим", - российский врач объяснил, почему стал на сторону ВСУ и будет бороться за Украину
30 мая 2018, 12:12
Воюющий за Украину медик из России жестко заявляет, что с сепаратистами не может быть никаких компромиссов и Украина должна сделать все, чтобы отвоевать у боевиков временно подконтрольные им территории Донецкой и Луганской областей.
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куйло не боїться слабих корумпованих бариг , це майже його союзники ,в тіло яких можна завести і зрадників і саботажників і різного роду агентів
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутина провоцирует слабость: только решительной силой мы можем помочь Украине, - канадский депутат Безан
 
 
 
 
 
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