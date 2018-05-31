 "Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - глава МИД Бельгии Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "24".
"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - сказал он.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
обсуждается конкретный вопрос и действия, а не ваше зрадофильное мировозрение в целом.
видимо имено это и отличает "радостных идиотов" от нормлаьных людей !
псц читаешь и думаешь.... все атки ЕС не понимает что с волками уговорами не справится!
волков надо отгонять или ловить в капканы !
а остальное нггринписовское словоблудие лишь обеспечивает волков кормом.
Р.S. А семейство Бабченко не помешало бы спрятать, орки всегда возвращаются...
У боротьбі за свободу слова не варто забувати, що основною цінністю є все ж людське життя.
замовила позбавити свого чоловіка життя 44-річна мешканка Іллінецького району. Сказала кілеру, що померти він має в дорожній аварії, щоб ніхто не здогадався. Щоб успадкувати майно та помститися за зраду, дружина вирішала вбити чоловіка, з яким стояла на межі розлучення. Подружжя займалося фермерським господарством в одному з сіл Іллінецького району. Мали двох дітей по шість та 17 років. Матеріальних проблем не знали. Сімейний бізнес приносив стабільний дохід. Жили в приватному будинку. Їздили на трьох автомобілях. Все, здавалося, було в порядку. Але півроку тому чоловік пішов до іншої та збирався подавати на розлучення. Ображена дружина не так переймалася зрадою чоловіка, як тим, що доведеться ділити спільно нажите майно. - Аби уникнути розподілу, жінка вирішила його успадкувати. Вона почала підшукувати кілера для свого чоловіка. Щоб не виникло ніяких підозр відносно неї, її чоловік мав загинути у ДТП, - каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Ірина Засаднюк. Така оперативна інформація, як говорить перший заступник начальника обласної міліції Валерій Пастух, дійшла до співробітників управління боротьби з організованою злочинністю. Оперативники взнали, що одна із мешканок Вінницької області шукає виконавців замовного вбивства свого чоловіка і розробили комбінацію, яка дозволила жінці у своїх пошуках вийти на підставного кілера - міліціонера. Про операцію ніхто не знав. Серед убозівців у курсі справи були одиниці. Тим більше не розголошували інформацію серед інших співробітників міліції. Не стали говорити про те, що насправді діється, й бригаді швидкої. Медикам, які приїхали вночі на дорожньо-транспортну пригоду сказали так: нема кого лікувати - тут труп. Так і не дізнавшись правди, лікарі поїхали. На подію виїздила слідчо-оперативна група, бо аварію провели по міліцейських зведеннях. Повідомлялося: «21 червня, близько 1.00 години ночі, на проїжджій частині автошляху "Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка", неподалік від автомобіля «Mitsubishi Pajero», виявили тіло власника машини. Чоловік помер від отриманої у ДТП черепно-мозкової травми. Автомобіль, який скоїв наїзд на потерпілого, з місця пригоди зник». Вже на місці слідчі дізналися про оперативну комбінацію. - Велася відео- та фотозйомка, як зазвичай у випадку аварії чи на місці злочину, - каже старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Анна Олійник. Чоловіка поклали на асфальт, облили свинячою кров'ю. Проводили заміри, писали протокол. Одним словом все було, як насправді. Інсценізували, щоб було потім що пред'явити дружині і затримати замовницю. А вранці наступного дня додому до неї прихав слідчий з фотокартками чоловіка для впізнання. На знімках він мав переконливий вигляд мерця. І жінка підтвердила, що в нічній аварії загинув її чоловік. Мала їхати в морг за тілом. Тоді й подзвонив замовниці кілер. Мовляв, роботу виконано, розраховуйся. Жінка просила почекати грошей два тижні. Але міліція чекати не могла, адже віддати на поховання дружині нікого. Зговорилися на тому, що тисячу гривень вона заплатить зараз, а решту - дві тисячі доларів - за два тижні. Цього було досить, щоб на замовницю можна було одягти наручники і пред'явити звинувачення в умисному вбивстві. Зараз затриману помістили в ізолятор тимчасового утримання. Проти неї порушили кримінальну справу за умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів. Карається таке позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Kryminal/vbivstvo-cholovika-zamovila-militsioneram-10178987.html
Заказ на ликвидацию бывшего чеченского лидера Залимхана Яндарбиева в Катаре был получен в 2004 году,что и сделал агенты-киллеры ФСБ РАБссии Яблочков и Пугачев,которых полиция Катара арестовала.
Заказ на ликвидацию американского журналиста Пола Хлебникова в Москве был также получен в 2004 году.Одного убили в феврале,другого в июле.Убийц Хлебникова в Москве оправдали.Убийц Яндарбиева судили на пожизненное,но Плешивый выкупил киллеров за бабло у властей Катара,но они после этого бесследно исчезли...
Метаморфозы Правосудия однако..
об этом сообщили бы в СМИ, а Бабченко с отвалившейся челюстью смотрел бы новости
затем суд определил бы заказчику двухмесячный срок заключения, а пока что исполнитель гулял бы по Киеву
в кремле поняли бы, что прокололись, но всё-равно затеяли бы вокруг пропагандистскую возню
через 2 месяца исполнитель мог исчезнуть ( убит, похищен, сбежал), а заказчик с гордо поднятой головой вышел бы на свободу
в чём разница этой картинки с реальной?
разница в том, что СБУ не пропиарилась бы, да и Бабченко тоже
резюме: скорее всего, сам Бабченко предложил СБУ разыграть спектакль, а те пошли у него на поводу, не просчитав негатив
там не пиарятся на своих операциях, и даже отрицают вообще своё участие в событиях
но весь мир подозревает - и это гораздо страшнее для врагов, чем довольная ухмылка Грицака на брифинге
Так учитесь бороться!
Аркадий Бабченко перевернул картину Мира
То все фігня, що кацапи розсилють убивць по всьому світу, що займаються державним тероризмом, СБУ винні, виявляються!
Браво панове, добре кацапське бабло відпрацьовуєте!
Это потому, что у них войны нет.