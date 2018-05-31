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 "Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - глава МИД Бельгии Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко

Действия Украины относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко противоречат европейским принципам распространения достоверной информации в медиа.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "24".

"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068963
 
   
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Я постоянно критикую западных политиков за бесхребетность, но в данном случае они правы!!!!!!!!!! Мы что, уже забыли кто руководит у нас в стране силовиками ( СБУ. МВД, ГПУ)???? Сплошные тепловизоры , барыги ( из самых худших армян и так далее) и вы думаете что они способны что-то умное провести??????????? Да здесь ЯВНО видны уши чиколатных политтехнологов( бездарных как и их хозяева) и все это огромный -ПИАР и что самое смешное то что с какой пеной у рта об этом трезвонит жиром заплывших советник авакяна антошка!!!!!! Пиар перед выборами и это очевидно!!!!!!!!!!!!!!
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ваших ушей нигде зато не видно !
обсуждается конкретный вопрос и действия, а не ваше зрадофильное мировозрение в целом.
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Да, радостных идиотов у нас с избытком!!!!! Голову надо включать и память!!!!!!!!!!!
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надо ее не включать, а НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ !
видимо имено это и отличает "радостных идиотов" от нормлаьных людей !
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Если мозги изначально так включены, то это печально, мягко говоря!!!
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это акушер виноват, что тебя на бетонный пол головой вниз уронил, и теперь мозги изначально не так включены.
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может по заявлению частного лица об убийстве бабченко СКР открыл бы дело через полчаса после убийства?

псц читаешь и думаешь.... все атки ЕС не понимает что с волками уговорами не справится!
волков надо отгонять или ловить в капканы !
а остальное нггринписовское словоблудие лишь обеспечивает волков кормом.
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Врага нужно обманывать всегда, на то он и враг! И слава Богу, что Украина начинает этому учиться, хватит благородничать. Лиха беда -начало! Первый блин всегда комом. В следующий раз сделаем это без шуму и пыли...
Р.S. А семейство Бабченко не помешало бы спрятать, орки всегда возвращаются...
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Дивна заява... Коли в США Ескобар і інші наркобарорни орудували, то ФБР інсценувало не одне убивство.

У боротьбі за свободу слова не варто забувати, що основною цінністю є все ж людське життя.
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Всі обурені , або відпрацьовують газогроші , або просто дурні , або ненавидять Україну.
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Ну послушайте, что это за неадекватные комментарии высокопоставленных западных "партнеров" ......пусть расскажут нам о Северном потоке 2 или может РФ от swift отключат нам в помощь.Чего же они Великобританию не критиковали, что Скрипалей в РФ их не отдали,граждане России все таки...ну что за мир?,....лицемерный.

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Чим ця надунікальна супер-пупер операція відрізняється від ось цієї, проведеної в Іллінецькому районі Вінницької області?

замовила позбавити свого чоловіка життя 44-річна мешканка Іллінецького району. Сказала кілеру, що померти він має в дорожній аварії, щоб ніхто не здогадався. Щоб успадкувати майно та помститися за зраду, дружина вирішала вбити чоловіка, з яким стояла на межі розлучення. Подружжя займалося фермерським господарством в одному з сіл Іллінецького району. Мали двох дітей по шість та 17 років. Матеріальних проблем не знали. Сімейний бізнес приносив стабільний дохід. Жили в приватному будинку. Їздили на трьох автомобілях. Все, здавалося, було в порядку. Але півроку тому чоловік пішов до іншої та збирався подавати на розлучення. Ображена дружина не так переймалася зрадою чоловіка, як тим, що доведеться ділити спільно нажите майно. - Аби уникнути розподілу, жінка вирішила його успадкувати. Вона почала підшукувати кілера для свого чоловіка. Щоб не виникло ніяких підозр відносно неї, її чоловік мав загинути у ДТП, - каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Ірина Засаднюк. Така оперативна інформація, як говорить перший заступник начальника обласної міліції Валерій Пастух, дійшла до співробітників управління боротьби з організованою злочинністю. Оперативники взнали, що одна із мешканок Вінницької області шукає виконавців замовного вбивства свого чоловіка і розробили комбінацію, яка дозволила жінці у своїх пошуках вийти на підставного кілера - міліціонера. Про операцію ніхто не знав. Серед убозівців у курсі справи були одиниці. Тим більше не розголошували інформацію серед інших співробітників міліції. Не стали говорити про те, що насправді діється, й бригаді швидкої. Медикам, які приїхали вночі на дорожньо-транспортну пригоду сказали так: нема кого лікувати - тут труп. Так і не дізнавшись правди, лікарі поїхали. На подію виїздила слідчо-оперативна група, бо аварію провели по міліцейських зведеннях. Повідомлялося: «21 червня, близько 1.00 години ночі, на проїжджій частині автошляху "Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка", неподалік від автомобіля «Mitsubishi Pajero», виявили тіло власника машини. Чоловік помер від отриманої у ДТП черепно-мозкової травми. Автомобіль, який скоїв наїзд на потерпілого, з місця пригоди зник». Вже на місці слідчі дізналися про оперативну комбінацію. - Велася відео- та фотозйомка, як зазвичай у випадку аварії чи на місці злочину, - каже старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Анна Олійник. Чоловіка поклали на асфальт, облили свинячою кров'ю. Проводили заміри, писали протокол. Одним словом все було, як насправді. Інсценізували, щоб було потім що пред'явити дружині і затримати замовницю. А вранці наступного дня додому до неї прихав слідчий з фотокартками чоловіка для впізнання. На знімках він мав переконливий вигляд мерця. І жінка підтвердила, що в нічній аварії загинув її чоловік. Мала їхати в морг за тілом. Тоді й подзвонив замовниці кілер. Мовляв, роботу виконано, розраховуйся. Жінка просила почекати грошей два тижні. Але міліція чекати не могла, адже віддати на поховання дружині нікого. Зговорилися на тому, що тисячу гривень вона заплатить зараз, а решту - дві тисячі доларів - за два тижні. Цього було досить, щоб на замовницю можна було одягти наручники і пред'явити звинувачення в умисному вбивстві. Зараз затриману помістили в ізолятор тимчасового утримання. Проти неї порушили кримінальну справу за умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів. Карається таке позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Kryminal/vbivstvo-cholovika-zamovila-militsioneram-10178987.html
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Класика . Відповідь всім скигліям , тим хто не розуміє , що іде війна з Мордором . Тут годятья всі методи.
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Ватная вирусная инфекция, валит людей на шоколадной фабрике!
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Интересный факт нарыл.
Заказ на ликвидацию бывшего чеченского лидера Залимхана Яндарбиева в Катаре был получен в 2004 году,что и сделал агенты-киллеры ФСБ РАБссии Яблочков и Пугачев,которых полиция Катара арестовала.
Заказ на ликвидацию американского журналиста Пола Хлебникова в Москве был также получен в 2004 году.Одного убили в феврале,другого в июле.Убийц Хлебникова в Москве оправдали.Убийц Яндарбиева судили на пожизненное,но Плешивый выкупил киллеров за бабло у властей Катара,но они после этого бесследно исчезли...
Метаморфозы Правосудия однако..
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Когда в Бельгии будут гибнуть публичные люди с такой частотой как в Украине - тогда пусть свой неполживый рот и раскрывает. Если для того что бы остановить волну заказных убийств нужно было вбросить на неколько часов дезу - значит надо её вбросить. США вкинули дезу и запустили операцию "Буря в пустыне". Так что перетопчетесь, господа. Если такие щепетильные, то какого хера ещё с 2008 да даже со времен Шеварнадзэ не объявили РФ страной агрессором и не выкинули её изо всех международных структур. нет, вы довели до прихода Путина к власти и всячески с ним заигрывали. И даже с 2014 не особо чесались. Если бы не Боинг то хер знает что бы было. Вы твари продолжаете ездить в Крым, заходить в крымские порты своими краблями и судами. Таскаете туда турбины и строите керченский мост. И вы нам еще будетет втирать про чистоплюйство?!
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Всплило: БАРАК (чисто американське ім'я) Обама знав про збитий Боінг все через кілька днів. Мовчав, щоб не було "спецоперація". "І вони будуть вчити мене не колупатися в носі?".
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Может поэтому европецам выгодней дружить с преступниками, чем искать виновников сбитого Боинга. Им было бы куда проще выражть озабоченность по очередной жертве хуйла в данном случае Бабченко.
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представьте, что после того, как нанятый исполнитель сообщил о готовящемся теракте в СБУ, заказчик был бы арестован
об этом сообщили бы в СМИ, а Бабченко с отвалившейся челюстью смотрел бы новости
затем суд определил бы заказчику двухмесячный срок заключения, а пока что исполнитель гулял бы по Киеву
в кремле поняли бы, что прокололись, но всё-равно затеяли бы вокруг пропагандистскую возню
через 2 месяца исполнитель мог исчезнуть ( убит, похищен, сбежал), а заказчик с гордо поднятой головой вышел бы на свободу
в чём разница этой картинки с реальной?
разница в том, что СБУ не пропиарилась бы, да и Бабченко тоже
резюме: скорее всего, сам Бабченко предложил СБУ разыграть спектакль, а те пошли у него на поводу, не просчитав негатив
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це шахи. І Україні ще вчитися і вчитися. Каци хоч і грають дуже брудно, але все таки є бодай мізерна ефективність цієї гри. Бачите як вони швидко реагують і яких політиканів купляють
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учиться нужно не у кацев, а у Моссада
там не пиарятся на своих операциях, и даже отрицают вообще своё участие в событиях
но весь мир подозревает - и это гораздо страшнее для врагов, чем довольная ухмылка Грицака на брифинге
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Грицак и луценко этим своим очередным шатуном провели спецоперацию не против хуйла, а против Украины, ибо как я понимаю все в мире поняли, что сбу и гпу провели фейк. Да и смотрю потрохососы как один мобилизовались, методички таки получили заранее.
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((((пиши еще зрадофильна твоя душа - смешно так пишешь,жалобно)))))
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Мы не боремся ...
"Ми не боремося з брехливими новинами за допомогою інших брехливих новин", - глава МЗС Бельгії Рейндерс про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 2118
Так учитесь бороться!
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Дурачья-то сколько... Чтобы критиковать действия сбу надо знать гораздо больше чем дали в эфир, а потом трандеть.
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Так пипл гораздо больше и знает. Вдуплил, Иван-дурак?
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От сука, он с реальностью не дружит.... Пуст представит себе пресс-конференцию МИ-6 или ЦРУ, ФБР (нужное подчеркнуть). "Выходит такой ихний Грицак и говорит Всем внимание! Протрите объективы своих камер шоб резкость была и чёткость, а теперь выходите парни! Знакомтесь, это Майкл Рид, он живет на Запад 48-стритт Манхэттен, Нью-йорк, его жена Эмилия Рид преподаёт в школе танцев Alvin Ailey American Dance Theater, 405 W 55th St, New York, а его дети Джон 8 лет, Барбара 12 лет и Сильвия 14 лет ходят в школу Manhattan Bridges High School, 525 W 50th St, New York. Фотографии жены и детей, для опубликования в СМИ, журналисты могут получить в нашей пресс-службе. А это Винсент Кадавэр, проживает в Бруклине на Бэркли Плэйс, Его жена Роза работает преподавателем в Park Slope School, дочь Хуанита 7 лет, учится в этой же школе, Вы уже знаете где взять их фотографии для публикаций. Сегодня знаменательный день! Через своего завербованого в ИГИЛ агента Сулеймана Аль Шиза, семья которого проживает в Йемене, город Рукоб, фотографии и точный адрес семьи Вам выдаст наша пресс-служба, мы внедряем 2-х замечательных парней в эту террористическую организацию!!!! " Так они себе это представляют? Долбо**ы!!!!!!!!!!!!
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Александр Невзоров.Ютьюб.
Аркадий Бабченко перевернул картину Мира "Ми не боремося з брехливими новинами за допомогою інших брехливих новин", - глава МЗС Бельгії Рейндерс про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 9361
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Ого... Да тут я бачу не тільки у мокшєй бомбануло...
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Вы там, господин министр, своих муслимских террористов никак победить не можете; понапустили в Европу всякого отребья, которое вас грузовиками давит. Так что не мешайте советами Украине, если не можете справиться даже со своими проблемами.
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Ну у Бельгії нема бойових дії на її теріторії, взагалі свобода слова під час війни це нонсенс, наприклад у Британії Черчиль завінтив гайки для ЗМІ під час другої світової, показова історія з дешифруванням енігми, англійци системно робили дезінформацію.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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А шо делать, а шо делать..., если рейтинг 0 целых, залупа десятых? Если Гриценко, "нехороший человек", давно обогнал и перегнал? Юля эта..., "скотыняка в юбке", тоже своим рейтингом размахивает, как мужик членом... Да... дела...
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Чем менее предсказуемы действия СБУ, тем труднее свинорылым путикантропам просчитывать свои подлянки, диверсии и убийства. А тот кто за бугром пишет о недоверии к нам из-за таких операций, пусть сосёт у плешивого карлика и дальше, ибо к нему доверие у них не уменьшилось, судя по строительству трубы. Моргали мы на такого главу МИД Бельгии.
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Подивыться як майстерно Цензор, підбираючи та дозуючи повідомлення, відводить удар від "уйла та кацапів!!!
То все фігня, що кацапи розсилють убивць по всьому світу, що займаються державним тероризмом, СБУ винні, виявляються!
Браво панове, добре кацапське бабло відпрацьовуєте!
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Вот долпоеп. Какие лживые новости?! Убить мужика хотели, реально.Рассматривать надо, как уголовное дело, а не журналистское. Еблан бельгийский.
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"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - глава МИД Бельгии Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко

Это потому, что у них войны нет.


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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - глава МИД Бельгии Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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