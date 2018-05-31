 За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 21-ю неделю 2018 г. корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей. Остановить вспышку может только усиленная иммунизация", - сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Также Минздрав рекомендует проводить вакцинацию во временных кабинетах прививок в организованных детских коллективах - детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания.

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"С начала года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых. Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.