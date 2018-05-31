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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Минздрав (1591) корь (99)

 За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав

В Украине продолжается вспышка кори. Только на прошлой неделе заболели 1334 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 21-ю неделю 2018 г. корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей. Остановить вспышку может только усиленная иммунизация", - сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Также Минздрав рекомендует проводить вакцинацию во временных кабинетах прививок в организованных детских коллективах - детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации от кори

"С начала года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых. Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Источник: https://censor.net.ua/n3068959
 
 
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Ну так 25, 26 27 рокив ничего не делалось злочынными папередниками За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 538
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Маленькі дитячі труни дуже швидко лікують від антищепленевої істерії і вертають до реальності.
Але дещо запізно.
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Эпидемию кори в Украине как раз очень удобно перебивать резонансными шатунами-бабченками.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав
 
 
 
 
 
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