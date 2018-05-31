 "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью украинской службе "Голоса Америки".
"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому что отныне люди сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе".
По словам Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.
"Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает", - заявил эксперт.
Он надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.
"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
- мужчина, проснись, вы обрсрались
- а я и не спал
типа, убийца напал на человека, бьет его ножом, а арбитры бегают кругом, озабоченные и верещат избиваемому - "низя-низя, ногами защищаться и железяку не cмей в руки брать, ЭТО НЕ СПОРТИВНО!"....
я в а..уе!!... цирк ёб.....#утых....
расск4азывают СБУ как себя вести...)))
Комплекс неполноценности у некоторых украинцев зашкаливает....
осмелюсь предполдожить, что поэтому этот американец уже чиновник с приставкой "экс" )))
Я думаю украинцам (особенно журналистам) пора уже перестать прислушиваться с открытым ртом к тому что скажет какой то гражданин иностранец, пусть даже и американец. Осмелюсь предположить что и американцы могут ошибаться в своих оценках
Ну, а то шо у тебя ширинька расстегнута и трусы забыл одеть, и тебе об этом говорят, можно и не слушать! Кто они такие, шоб нам украинцам подсказывать!
Вот только чем ты отличаешься от путиноидов, у которых тоже Госдеп во всем виноват?
ЭТО ! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ !!!
и если бы этой ценой была жизнь этого экс-чиновника, думаю его меседж был бы СОВЕРЕШЕННО ДРУГИМ !
вы думаете для убитого это будет иметь хоть какое то значение ? )))
СБУ спасибо за успешную операцию !
Вата может продолжать истерику и мычание.
Да , пропагандоны умеют раздуть из обычного мнения рядового экс-чиновника "новость"
Доверие к СБУ непокобелимо!
Они достойно борются с киосками и бабушками торгующими семечками.
СБУ затримала організатора вбивства Бабченка.
"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать."
До спектакля задерживать организатора убийства Бабченко нельзя было, а после спектакля организатор бегал по Киеву и кричал: "Это я организатор убийства Бабченко !!!" Пол Киева свидетелей, теперь не отвертится.