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 Политика Украины, Общество
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Все про:США (13769) Бабченко Аркадий (43) Карпентер (19)

 "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"

Экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что спецоперация "Бабченко" может стоить доверия к СБУ и другим институтам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью украинской службе "Голоса Америки".

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Потому что отныне люди сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе".

По словам Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.

"Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает", - заявил эксперт.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО

Он надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068958
 
   
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Коротко о реакции ОБСЕ, РБГ и прочих трансперенси:
- мужчина, проснись, вы обрсрались
- а я и не спал
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А как насчет доверия к международным институтам-всяким ООН, ОБСЕ..., которые кроме глубочайшей озабоченности существенных телодвижений в отношении РФ за ее агрессию не предприняли? Война войной, а про свои интересы Запад никогда не забывает (Северный поток).
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Один гражданин Украины заказал другому гражданину Украины убить гражданина россии... И при чем тут ФСБ? СБУ не могла найти гражданина россии для роли заказчика?
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А зачем? У нас болтается куча готовых на такое граждан. И дешевле и типа не при делах.
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Вот и получилось что ФСБ не при делах.
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ФСБ секретное фото из паспорта 25 летней давности подогнали.
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Фото на паспорт 25 лет назад печаталось сразу в количестве 4 штук. Одно идет на паспорт, одно в дело. 2 оставшихся фото остаются у владельца. Так как фото на паспорт своего размера, то ни на пропуска, ни права и т.д. они не идут.
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А как еще киллер сможет опознать свою жертву? Только по ч.б фото 3х4 см
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В советском паспорте фото было строго 5х6. Похоже киллер подслеповат, раз ему понадобилось "большое" фото. "Введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну", - екс-чиновник Пентагону розповів про можливі наслідки спецоперації "Бабченко" - Цензор.НЕТ 6813
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Если бы не соврали, то заказчик не перечислил 40 тыс долларов. А это приличная сумма и на дороге не валяется. Если учесть ,что еще 30 человек готовилось убить, то это получается(40х30)почти полтора миллиона в казну.
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Еще 300 автоматов Калашникова и 100 кг взрывчатки!
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Миша, с американского ВПН, Пшел На Хуй
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А теперь посчитай, если все эти деньги положить на проценты в Приват-банк на депозит - это ж скоко бюджетов для Жмерынкаводоканал будет...
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А смысл? Лучше сотрудники СБУ себе личный автопарк обновят. А то у некоторых машинам по 5-6 лет. Стыдоба....
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Тебе, мацкальский уепок с австрийского ВПН какая куй разница? Обосрались? Ну бывает, раскуярьте Воронеж)))
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без информационного шума не было-бы нужного результата. Но главное- жизни сохранены. Да! Для многих шок, и для меня в том числе, но и радость *воскрешения* главного героя в конце-концов имеет положительную сторону. А кивать на то что мы подорвали доверие украинских СМИ и разведки нет смысла. Россия и без этого случая подвергала сомнению или перекручивала любую информацию из Украины. Аркадий жив, преступник схвачен- это главное.
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главное, что пидоРасиюшка ни у кого недоверия не вызывает....
типа, убийца напал на человека, бьет его ножом, а арбитры бегают кругом, озабоченные и верещат избиваемому - "низя-низя, ногами защищаться и железяку не cмей в руки брать, ЭТО НЕ СПОРТИВНО!"....
я в а..уе!!... цирк ёб.....#утых.... "Введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну", - екс-чиновник Пентагону розповів про можливі наслідки спецоперації "Бабченко" - Цензор.НЕТ 6648
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Дожились, что уже не только какие то "неправительстве5нные организации" но и частные лица
расск4азывают СБУ как себя вести...)))

Комплекс неполноценности у некоторых украинцев зашкаливает....

осмелюсь предполдожить, что поэтому этот американец уже чиновник с приставкой "экс" )))

Я думаю украинцам (особенно журналистам) пора уже перестать прислушиваться с открытым ртом к тому что скажет какой то гражданин иностранец, пусть даже и американец. Осмелюсь предположить что и американцы могут ошибаться в своих оценках
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Вот именно дожились. Вам, которые при власти и около власти, не говорят как себя вести, а говорят, что о вас думают! Советы вам уже никто не хочет давать - бесполезно! Просто еще требуют выполнить обещания, которые давали, когда деньги брали...
Ну, а то шо у тебя ширинька расстегнута и трусы забыл одеть, и тебе об этом говорят, можно и не слушать! Кто они такие, шоб нам украинцам подсказывать!
Вот только чем ты отличаешься от путиноидов, у которых тоже Госдеп во всем виноват?
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Полностью согласен с америкосом с одним уточнением - Что значит "...может стоить доверия к СБУ......" Этого доверия уже нет почти с начала прихода к власти этих ушлепков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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конечно имеет свою цену !
ЭТО ! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ !!!
и если бы этой ценой была жизнь этого экс-чиновника, думаю его меседж был бы СОВЕРЕШЕННО ДРУГИМ !
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Заказчиков Геращенко сумели как-то без инсценировки поймать. Значит могут, когда хотят.
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Пусть говорят. По крайней мере, будем видеть кто нам враг, а кто действительно друг. Но и те и другие завидуют и в душе подсмеиваются над хуйлом
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А кто их вводил в заблуждение, они сами пронюхали шо Бабченко убит, естественно им никто не будет говорить, шо это спецоперация.
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К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это досадное следствие в долгосрочной перспективе".- развод барыг имеет целью еще больше нагадить Украине,ибо этим разводом они поставили жизнь журналиста в еще большую опасность нежели она была до этого... осталось дождатся когда журналиста уберут, и обвинят в том Украинскую власть,что не смогла сделать то,чем перед этим хвастался рошен...(предупредить убийство)
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"в следующий раз, когда случится трагедия...каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. "

вы думаете для убитого это будет иметь хоть какое то значение ? )))
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Ага , от коли б Аркадія грохнули , то все було б вірно , а так постраждає фейс педофілячий . Он на Радіо МВ ведучі Шурік Положинський і ще один з кострубатою українською , з самого ранку захлинаються від того , що їх обманула Держава.Але Україна має себе захищати . Іде війна і тут всі засоби годяться , на війні як на війні . А коли жувати соплі , то педофілефесбе ще багато нашого люду відправить до прабатьків , а нам посадить в президенти креатуру метветчука , мовби нам мало нинішнього. Нафтогазові срібляки-тридцятки багато діячів за кордоном змушують співати з кремлівського голосу. Потрібно розуміти , що допомогти собі ти можеш лише сам . Ізраїль гарний приклад ,він клав на всі стурбованості світу , і робить тільки те що потрібно Державі Ізраїль.
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оказывается , консервы могут вскрываться не только в первый же день спецоперации и не только в Украине ...

СБУ спасибо за успешную операцию !
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Для проведения спецоперации для выявления заказчиков убийств такие действия оправданы . Я думаю в США делают то что считают нужным не оглядываясь на чужие мнения .
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доречі цей карпентер виступав проти надання україні джавеліни
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Він там ще якогось пасквіля в пресі тиснув , мовля , ця Україна , така погана Україна.
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Напомнить друзьям-американцам ложь будапештского меморандума?
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Поебать шо кто думает. Главное - спецоперация проведена успешно и журналист жив, доказательства причастности путина и ватного пидарья получены. Получен список потенциальных жертв, сорваны планы тварей-кацапов. Не нужно сомневаться в Украинских спецслужбах - когда нужно работаем четко.
Вата может продолжать истерику и мычание.
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А коли оашка бере відео обстрілу своїми градами Грузії у 2008 чи нічний бій у Сирії, транслює на RT це приклад системних фейків 2014, 15. А на рахунок спецоперації якщо усім повидомити то ніфіга не вийде, тому що буде витік і для ворога.
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приклад системного фейка: "Україна бомбить вільний народ дамбаса який повстав проти київсий хунти" перше нема "народу донбасу"; друге без рашки нічого не було ніяких "повстань"; трете Україна на своїй теріторії, а раша діє на чужій; четверте були вибори українська влада легітимна, а не хунта. Ось так в одному реченні Кисельова одразу 4 фейки. Кремль майстер брехні.
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показательно, что эту новость первой в Украине распостранила Украинская правда сразу как только она появилась в кремлевских СМИ.. . (порой мне кажется что они управляются из одного кабинета) .
Да , пропагандоны умеют раздуть из обычного мнения рядового экс-чиновника "новость"
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Весь этот шум только ради задержанного посредника?Даже видео нормальное снять о передаче денег не смогли.В любой нормальной стране такие "доказательства"адвакаты разбили бы в пух и прах,а генпрокурор от стыда подал бы в отставку.Народ,вы вообще поняли что этой самодеятельностью Луценко поставил на кон репутацию не только своего ведомства .Или у нас все кто критикует действие властей "зрадофилы",а кто хвалит "порохоботы"?Если не будет железобетонныхдоказательств причастности рф ,товся это операция это "пердеж в муку"(как поговаривал золдостанов).
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Маєш рацію Сергію , потрібно було всю процедуру передачі проводити в студії Інтера , там нормально знімають. Фахівці. "Введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну", - екс-чиновник Пентагону розповів про можливі наслідки спецоперації "Бабченко" - Цензор.НЕТ 7233
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нда, СБУ облажались, что не сделали лично для тебя (и для американца) письменный отчет о проведенной операции..))
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будут касаться доверия к СБУ
"Введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну", - екс-чиновник Пентагону розповів про можливі наслідки спецоперації "Бабченко" - Цензор.НЕТ 8597
Доверие к СБУ непокобелимо!
Они достойно борются с киосками и бабушками торгующими семечками.
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Доверие к СБУ только выросло после воскрешения Бабченко. Сумели защитить. А к ФСБ уменьшилось - обламались. СБУ защищает, ФСБ - планирует убийства.
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Вот так ещё пару раз "введут в заблуждение" , может Рашка и откажется от убийств на территории Украины. А?
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Ну так в Украине репутация сбу и гпу давно подмочена шатунами, просто мир не обращал внимание на этот дыбилизм. Теперь обратил.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Давайте так-только спецы могут оценить красоту операции. то есть ЦРУ и Моссад. Все остальные оценщики идут лесом-это шелуха и инфошум.Насколько правильно поступили в СБУ-спросите мнение у тех, кто был в списке 30 целей.
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Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ.

СБУ затримала організатора вбивства Бабченка.

"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет в какой-то мере оправдание. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так действовать."

До спектакля задерживать организатора убийства Бабченко нельзя было, а после спектакля организатор бегал по Киеву и кричал: "Это я организатор убийства Бабченко !!!" Пол Киева свидетелей, теперь не отвертится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"
 
 
 
 
 
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