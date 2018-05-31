 Двое бойцов получили ранения. Враг бил по позициям украинских сил из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.
На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.
"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых немедленно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо ранены", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что в течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось: "Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет".
За-то у Порошенка все хорошо все хорошо, и его не колышит что идет Война, полное бездействие и целенаправленный подрыв материальный и маральный ВСУ с его стороны, главное для него, это побольше украсть пока у корыта!