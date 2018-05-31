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 Двое бойцов получили ранения. Враг бил по позициям украинских сил из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, - ООС

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались н всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы никогда не вели и не будем вести огонь по целям, находящимся в жилых кварталах, - заявление командования ООС

"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых немедленно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо ранены", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что в течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось: "Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая "нагло" обстреливала их позиции. ВИДЕО

Двое бойцов получили ранения. Враг бил по позициям украинских сил из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068957
 
 
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Утилізація сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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вообще, адекватный ответ , это вагон дохлой кацапни в день.
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Все хорошо прикрасная Маркиза, територию Украины и ее граждан, а так-же ее войска обстреливают из гаубиц, минометов,погибшие есть почти каждый день!
За-то у Порошенка все хорошо все хорошо, и его не колышит что идет Война, полное бездействие и целенаправленный подрыв материальный и маральный ВСУ с его стороны, главное для него, это побольше украсть пока у корыта!
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КацаПсины знают что ВСУ не стреляют по жилым массивам потому с ставят орудия среди домов-многоэтажек.Эта халява закончилось.Есть кое что, когда от орудия ничего не останется,а дома целы будут...,дпарапайте кацаПсины,еще есть время...
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А где сама операция Объединенных Сил? Чем она отличается от антитеррористической? Террористов уже нет? И ту и ту возглавляет все тот же фельдмаршал Порошенко (военная победа невозможна, только политико-дипломатическим путем)
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Расскажи нам темньім как одержать Украине военную победу над кацапией.
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надо просто наконец-то начать воевать
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Отож, і це розуміють всі адекватні прості люди,а їх зразу обзивають зрадофілами і тд. Всі говорять про Хорватський сценарій,але для цього потрібно реальні реформи провести за ці 4 роки та суттєво підняти рівень життя простих Українців,а не Коболєвих, ну і так далі?
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Порошенко - главный тормоз в победе над кацапией. Не было бы его, уже давно освободили бы Украину от сепаров.
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Военной хитростью. Грудью на пулеметы - это не наш вариант, а маршала Жукова.
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Сначала,ты вшивый идиот,должен понять, что вера в победу и сама победа должна быть в голове и в сердце, и если этого нет, то ты уже проиграл, а у тебя этого нет,ты проигравший по-жизни?
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Желаем нашим раненым защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое бойцов получили ранения. Враг бил по позициям украинских сил из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, - ООС
 
 
 
 
 
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