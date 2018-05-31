 Двое бойцов получили ранения. Враг бил по позициям украинских сил из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ враг получил также на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

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"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Раненых немедленно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо ранены", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что в течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось: "Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет".

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