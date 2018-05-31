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Все про:Госдепартамент США (808) Лавров (1519) Помпео (36)

 США стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео

Состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США, это их первое общение после назначения Помпео и переназначения Лаврова.

"Они обсудили вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украиной и Сирией. Секретарь Помпео повторил, что, хотя Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные действия для решения проблем, в том числе вмешательство во внутренние дела США", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068955
 
 
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США стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео

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Найкращі дії для росії це прикре самогубство.
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Ну что пиндос получил очередную порцию лапши от унылой лошади а-ля вевсеврете и авыдокажите?
А как же ваш принцип не вступать в переговоры с террористами?
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- Лавров в ярости ужасен.
- Можно подумать что в нормальном состоянии он красавец!
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Його прізвище Калантаров, а Лавров це псевдо. Не хотів він мати прізвище батька і вчити рідну вірменську мову США стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео - Цензор.НЕТ 4424
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Википедия пишет, что в настоящее время есть ДВЕ версии настоящей лошадиной фамилии - то ли "Калантаров", то ли "Калантрян". Короче - мутная личность верховодит в рейховском МИДе
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Cамая громкая новость вторника - не значит самая важная.

А важных новостей у нас было немало.

- Парламентская Ассамблея НАТО приняла итоговую декларацию саммита, прошедшего в Варшаве, в которой призвала вернуть Украине и Грузии надежду на вступление в ряды членов организации - прошло всего два года с саммита НАТО в Варшаве, на котором глава организации говорил о том, что Украине рано задумываться о членстве.

Эта декларация - не только признание наших устремлений, это признание нашей военной силы, значимости в вопросах мировой безопасности и наших реформ и изменений, а также почти полного обнуления значения мнения России по этим вопросам;

- В Совбезе ООН состоялось заседание по вопросу российской агрессии в Украине - Россия со своим правом вето превращает подобные заседания в фарс, но даже такой фарс увеличивает количество кирпичей на крышке гроба Российской империи.
Вчерашнее заявление России и её представителя Небензи о непризнании результатов расследования по МН17 звучало бы может и не смешно, если бы Россия 3 года назад не заблокировала на таком же заседании Совбеза международный трибунал по катастрофе. Как сказал шахматист из Васюков, «у меня все ходы записаны!»;

- ЕС окончательно согласовал 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на этот год - усталость не знала границ;

- Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия ответила разрывом дипотношений с российской марионеткой с Ближнего Востока;

- Из Сектора Газа силами группировок ХАМАС и «Исламский джихад» по Израилю был нанесен ракетно-минометный удар, в ответ ВВС Израиля нанесли 60 авиаударов по объектам террористов;

- Что значит в Украине поменялся омбудсмен с пророссийского на нормального - советник президента РФ Федотов обратился к Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать визиту к арестованному пропагандисту Вышинскому, та в ответ попросила о посещении Сенцова;

- Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном;

- В Азербайджане состоялось открытие первого газопровода из «Южного газового коридора», системы газопроводов, которые соединят Азербайджан с Европой в обход России - в газопровод начали закачивать технический газ, а полноценный старт работ станет подарком газовой империи на день россии;

- а жителям Лугандона и Домбабве с 1 июня до конца Чемпионата мира по футболу запрещён въезд в Россию - не иначе, как заботливые русские защищают коренных донбасситов от тлетворного влияния Запада.

Мы на войне, и ее информационный фронт сейчас в куда более активной фазе, чем обычный с минами, танками и артиллерией.

Здесь другие правила и законы, поэтому стоит тщательно фильтровать информацию, чтобы за ярким и шумным не пропустить большое и важное.

Да и дел у нас - выше крыши.

Улыбаемся и пашем!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео
 
 
 
 
 
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