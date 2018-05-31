 США стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США, это их первое общение после назначения Помпео и переназначения Лаврова.

"Они обсудили вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украиной и Сирией. Секретарь Помпео повторил, что, хотя Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные действия для решения проблем, в том числе вмешательство во внутренние дела США", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия должна освободить более 60 крымских политических пленников, в том числе Олега Сенцова, - Нойерт. ВИДЕО