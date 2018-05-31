 Со следующего года поступающих в медицинские и педагогические вузы, согласившихся на отработку в селе, будут зачислять в первую очередь, - МОН

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 30 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования. Документ вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать, начиная с вступительной кампании 2019-го.

Правом первоочередного зачисления смогут воспользоваться поступающие в медицинские и педагогические вузов на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" и 22 "Здравоохранение". Им предстоит отработать в сельской местности не менее 3 лет - на этот период специалистам будут бесплатно предоставлять жилье с оплатой отопления и освещения.

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"В конце 2016 года Верховная Рада отменила принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы - это их конституционное право. В то же время, была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех абитуриентов, которые сами захотят отработать в сельской местности. И сегодня правительство приняло очень важное решение, определив, как будет происходить этот процесс - кто будет формировать потребность в кадрах, как будут заключаться соглашения и тому подобное. Мы надеемся, что это позволит улучшить уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах, привлечь туда больше молодежи", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Прогнозируемую потребность в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием в определенной местности будут определять исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в ОГА, где до 1 марта объявят конкурс на заключение сделок на отработку. Во время его проведения предпочтение будет отдаваться жителям тех населенных пунктов, где расположен работодатель (или близких к ним).

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Соглашения с победителями будут подписывать до 30 мая. В итоге поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодатель - гарантию наличия специалиста по определенной специальности (специализации) и уровнем высшего образования.

По окончании обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, потраченные вузом на его подготовку.

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Постановлением КМУ также утвержден Типовой договор, в котором прописаны права и обязанности сторон.