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Все про:вуз (649) постановление (68) Минобразования (944) абитуриент (71) Гриневич (296)

 Со следующего года поступающих в медицинские и педагогические вузы, согласившихся на отработку в селе, будут зачислять в первую очередь, - МОН

Правительство определило, как будет происходить первоочередное зачисление на бюджет тех абитуриентов, которые заключат соглашение об отработке в селах или поселках городского типа.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 30 мая, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования. Документ вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать, начиная с вступительной кампании 2019-го.

Правом первоочередного зачисления смогут воспользоваться поступающие в медицинские и педагогические вузов на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" и 22 "Здравоохранение". Им предстоит отработать в сельской местности не менее 3 лет - на этот период специалистам будут бесплатно предоставлять жилье с оплатой отопления и освещения.

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"В конце 2016 года Верховная Рада отменила принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы - это их конституционное право. В то же время, была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех абитуриентов, которые сами захотят отработать в сельской местности. И сегодня правительство приняло очень важное решение, определив, как будет происходить этот процесс - кто будет формировать потребность в кадрах, как будут заключаться соглашения и тому подобное. Мы надеемся, что это позволит улучшить уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах, привлечь туда больше молодежи", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Прогнозируемую потребность в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием в определенной местности будут определять исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в ОГА, где до 1 марта объявят конкурс на заключение сделок на отработку. Во время его проведения предпочтение будет отдаваться жителям тех населенных пунктов, где расположен работодатель (или близких к ним).

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Соглашения с победителями будут подписывать до 30 мая. В итоге поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодатель - гарантию наличия специалиста по определенной специальности (специализации) и уровнем высшего образования.

По окончании обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, потраченные вузом на его подготовку.

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Постановлением КМУ также утвержден Типовой договор, в котором прописаны права и обязанности сторон.

Источник: https://censor.net.ua/n3068952
 
 
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Тема " земский врач" явно актуальна. Когда врач прибывает в село , ему должны предоставить нормальное жилье , чтобы не хотелось уезжать .
Еще вопрос- абитуриентка подписала договор , а потом вышла замуж и родила ребенка. И шо? Кто ее куда пошлет? А ребят после института в армию забирают?
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Для продовження професійної діяльності відстрочка надається таким громадянам призовного віку:
а) педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
б) медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;(с)
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А если он согласится, а после учебы не согласится, то отбирать диплом? Что ни закон - то тупость. Повидла объелись.
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Контракт на добровольное крепостное рабство!? (и вполне официально, не стесняясь декларации "прав голой обезьяны"). Единственный "позитив", что честно и без лицемерия, не как с "пропиской", стыдливо названой "регистрацией!
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При СРСР було теж саме і це працювало, правда кому треба не відпрацьовував 3 роки.
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В сссре ещё распределение было.Могли в Магадан или ещё куда к чёрту на кулички заслать
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О, в Бородянке появятся молодые врачихи )
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСо следующего года поступающих в медицинские и педагогические вузы, согласившихся на отработку в селе, будут зачислять в первую очередь, - МОН
 
 
 
 
 
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