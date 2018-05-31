 Если он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - сказал Геращенко.

Также депутат напомнил, что гражданство можно получить обратившись напрямую к президенту.

"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - напомнил он.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.