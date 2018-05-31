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Все про:гражданство (816) Геращенко Антон (909) Бабченко Аркадий (43)

 Если он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко уверен в том, что журналисту Аркадию Бабченко предоставят украинское гражданство, если он обратится в соответствующие органы.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - сказал Геращенко.

Также депутат напомнил, что гражданство можно получить обратившись напрямую к президенту.

"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - напомнил он.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068950
 
   
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Кто теперь уверен, что вообще готовилось
покушение?...
Сказать, как видим, можно что угодно...
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Подсчитав в соцсетях количество сообщений "Аркаша, с тебя пиво!", Бабченко засомневался в успехе операции.
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ИМХО, ему не надо менять гражданство, т.к. будучи гражданином россии он будет иметь шансы на политическое будущее, когда пуйлу сплетут лапти. Без таких людей, как он, как Макаревич, Ахеджакова и т.д. гидра пустит новую голову и всё опять пойдёт по кругу...
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пусть не лишают российского..какие проблемы?)
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очень переживал вчера, до небес радовался сегодня, 100 лет жизни Аркадию, и честно смутила мелькнувшая мысль, он замечательно писал будучи в раиси, потом в Украине, а смутила мысль, не хотелось бы потом разочароваться как в савченко или саакашвили, очень часто нас обманывали в последнее время. Простите кого оскорбила моя мысль, сам не понял как к ней относиться. И ваш вопрос не такой уж и неправильный или странный.
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ну його в дупу того бапченка

коли антикорупційний суд буде, таргани шоколадні?
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Херащенко смешит : Михо дали гражданство , потом забрали.
Гражданство давать посое 10 лет проживания в Украине.
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очень с вами согласен! а то как то это слишком просто.
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Хмм, если он такой любитель Украины что ж он лучше от русского гражданства не откажется 😂😂
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Аркадий теперь как Маклауд. Теперь фиг кто поверит в его смерть. И даже когда он помрет, как обещал, в 96 лет, все будут ходить вокруг два дня и тыкать в него палочками и костылями.
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да ладно, через год уже все всё забудут, а через 3 года вообще будут считать фантастикой, бредом и спамить на цензоре
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да никто здесь особо-то и не знал, что именно 29 мая Бабченко не сел в вертушку с Кульчицким, поэтому этой всей зрадоебской братии будет через 3 года не до цензора - одни будут молча перебежками по Праге передвигаться, а другие за заборами с карабинами будут свой картофан в тамбовской губернии охранять.
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Разбор полетов (Часть 3)
30th Май 2018 anti-colorados

Вот тут кому-то грант поперек горла встал и стало очень грустно

Вспомним, как действовали спецслужбы при задержании Рубана, а потом и Гади. Следовало задержание и установленная череда процессуальных действий. Это служило неким аналогом дрожжей, брошенных в выгребную яму. Фонтаны фекалий неслись как из Москвы, так и из всех темных щелей у нас в Украине. Когда накал достигал крайней точки бурления фекальных масс, предавались гласности небольшие части доказательств, собранных следствием, где каждый мог увидеть «героиню» за работой и предложениями об уничтожении 400 тыс. киевлян. То же самое и с Рубаном. Уже был раскручен механизм схемы «это - подстава СБУ» и тут в свободный доступ выкладывается видео с погрузкой оружия, поездками по оккупированному Донецку и Горловке, со сценам братания с боевиками и прочим. И все! Герой и обменщик пленными, генерал-подъефрейтор пенисно-пропеллерных войск стал никому не интересен и говорят, уже закладывает всех, кого только знает. Куму Путина пришлось принимать валидол даже клизмами и он встал в режим «ожидания», а за ним все не приходят. Он уже от грусти выводит «Серенаду Солнечной Долины», одним из неожиданных мест своего тела и понимает, что сейчас на него ловят как на живца. Депутаты также быстро решили забыть про Гадю, когда услышали, как она предполагала закидывать их гранатами и собственными фекалиями, качаясь на люстре в сессионном зале.

С Бабченко все получилось еще более жестко. Москва настолько увлеклась игрой, что специалисты из спецслужб проморгали признаки подставы. Поскольку СМИ в РФ не имеют собственной инициативы в освещении подобных тем и ждут отмашки, то по их реакции стало понятно, что команда «Фас» уже прошла и они сорвались с цепи. К ним подключилась «наша» публика, которая стала набрасывать еще с большим вдохновением, чем кремлевские рупоры. И тут на пресс-конференции главы СБУ и генпрокурора появляется живой и невредимый Бабченко, а Грицак сообщает, что нельзя было показать его раньше, так как надо было задержать организатора и проследить связь с заказчиком в РФ.

Казалось бы, можно порадоваться за СБУ. Бабченко - жив преступники задержаны, связь с РФ зафиксирована и главное - никаких утечек не произошло. Все сработано чисто, как по учебнику. Те, кто набрасывал не под волшебную, кожаную флейту Кремля, а просто по глупости, должны бы легко отработать назад и взять свои слова обратно и поздравить контрразведку с чистой работой. Но этого почти никто не сделал. И вентилятор, и субстанция, которую они лично вчера кидали килотоннами - остались дороже.

Отсюда напрашивается некий вывод, который именно сейчас - удобнее всего сделать. Мы давно, в самом начале нашей деятельности заявили о том, что армию и спецслужбы выводим за скобки критики просто потому, что идет война и они находятся на передовых рубежах, физически сражаясь с противником. Поэтому, они не должны думать о возможном ударе в спину и от нас они его не получат до нашей победы. Это как в той самой новелле О.Генри, мы видим огрехи и промахи наших силовых структур, но критиковать их не станем потому, что вреда именно от нашей критики, будет больше, чем пользы. Они (силовые) прямо общаются с коллегами из США и НАТО и надо полагать, что специалисты из стран-партнеров, смогут выдать конструктивную и своевременную критику, мы же будем держать их тыл и делать то, что можем, для нашей общей победы. В 14 году, мы все мысленно обратились к военным и спецслужбам «На помощь, друг!» и они пришли, уперлись и остановили врага ценой своих жизней, которые они отдают прямо сейчас, пока мы пишем эти строки. Но и мы должны слышать, что они нам послали то же сообщение «На помощь, друг!» и что мы? Думаю, мы знаем, что делать.

И последнее, что хотелось бы отметить. Теперь все больше можно замечать, что и военные, и спецслужбы, и президент, играют в комбинационную игру. Противник, в этой игре, опытный и беспринципный и потому - игра тяжелая, но наши комбинации уже дают ощутимый результат. Прямо сейчас Газпром, а значит и РФ, аккуратно гонят в лузу, которая уже просматривается довольно отчетливо. Но вернемся к Бабченко. Этот пример должен показать как глупо может выглядеть оголтелая критика людей, не понимающих и даже не догадывающихся о том, что они только что увидели часть комбинации и сразу побежали за ведрами с фекалиями. В результате, напрасно гнули спины и сами измазались г*вном, а теперь притихли, будто это чужие, злые дядьки громыхали ведрами и таскали г*вно. Все! Пошли комбинационные игры и надо сохранять спокойствие и четко понимать, кто наши, а кто - враг и как только кто-то начинает заводить песню о том, что враг не в Кремле, а… Надо хватать что-то в руки и затыкать эту варежку на взлете, пока она не рыгнула окончание фразы.

По крайней мере, мы намерены именно так и поступать в дальнейшем.
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На тему спецоперации СБУ с участием А. Бабченко у Е. Евтушенко есть пророческий (что значит гений) стих. Называется "Баллада о большой печати". Стих длинный, но кого-то может и заинтересует.

На берегах дремучих ленских
во власти глаз певучих женских,
от приключений деревенских
подприустав в конце концов,
амура баловень везучий,
я изучил на всякий случай
терминологию скопцов.
Когда от вашего хозяйства
отхватят вам лишь только что-то,
то это, как ни убивайся,
всего лишь малая печать.
Засим имеется большая,
когда, ничем вам не мешая,
и плоть и душу воскрешая,
в штанах простор и благодать.
Итак, начну свою балладку.
Скажу вначале для порядку,
что жил один лентяй - Самсон.
В мышленье - общая отсталость,
в работе - полная усталость,
но кое-что в штанах болталось,
и этим был доволен он.
Диапазон его был мощен.
Любил в хлевах, канавах, рощах,
в соломе, сене, тракторах.
Срывался сев, срывалась дойка.
Рыдала Лизка, выла Зойка,
а наш Самсон бессонный бойко
работал, словно маслобойка,
на спиртоводочных парах.
Но рядом с нищим тем колхозом
сверхисторическим курьёзом
трудились впрок трудом тверёзым
единоличники-скопцы.
Сплошные старческие рожи,
они нуждались не в одёже,
а в перспективной молодёжи,
из коей вырастут надёжи -
за дело правое борцы.
И пропищал скопец верховный:
«Забудь, Самсон, свой мир греховный,
наш мир безгрешный возлюбя.
Я эту штучку враз оттяпну,
и столько времени внезапно
свободным станет у тебя.
Дадим тебе, мой друг болезный,
избу под крышею железной,
коня, коров, курей, крольчих
и тыщу новыми - довольно?
Лишь эту малость я безбольно
стерильным ножичком чик-чик!»
Самсон ума ещё не пропил.
Был у него знакомый опер,
и, как советский человек,
Самсон к нему: «Товарищ орган,
я сектой вражеской издёрган,
разоблачить их надо всех!»
Встал опер, свой наган сжимая:
«Что доказать скопцы желают?
Что плох устройством белый свет?
А может, - мысль пришла тревожно, -
что жить без органов возможно?»
И был суров его ответ:
«У нас, в стране Советской, нет!»
В избе, укрытой тёмным бором,
скопцы, сойдясь на тайный форум,
колоратурно пели хором,
когда для блага всей страны
Самсон - доносчик простодушный -
при чьей-то помощи радушной
сымал торжественно штаны.
И повели Самсона нежно
под хор, поющий безмятежно,
туда, где в ладане густом
стоял нестрашный скромный стульчик,
простым-простой, без всяких штучек,
и без сидения притом
(оставим это на потом).
И появился старикашка,
усохший, будто бы какашка,
Самсону выдав полстакашка,
он прогнусил: «Мужайсь, родной!»,
поставил на пол брус точильный
и ну точить свой нож стерильный
с такой улыбочкой умильной,
как будто детский врач зубной.
Самсон решил, момент почуя:
«Когда шагнет ко мне, вскочу я
и завоплю что было сил!» -
но кто-то, вкрадчивей китайца,
открыв подполье, с криком: «Кайся!»
вдруг отхватил ему и что-то,
и вообще всё отхватил.
И наш Самсон, как полусонный,
рукой нащупал, потрясённый,
там, где когда-то было то,
чем он, как орденом, гордился
и чем так творчески трудился,
сплошное ровное ничто.
И возопил Самсон ужасно,
но было всё теперь напрасно.
На нём лежала безучастно
печать большая - знак судьбы,
и по плечу его похлопал
разоблачивший секту опер:
«Без жертв, товарищ, нет борьбы».
Так справедливость, как Далила,
Самсону нечто удалила.
Балладка вас не утомила?
Чтоб эти строки, как намёк,
здесь никого не оскорбили,
скажите - вас не оскопили?
А может, вам и невдомёк?
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Предоставят гражданство.. А начнёт неправильно разговаривать, у Петрухи, на такой случай, есть специальный вертолёт..
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А как быть с Конституцией что-бы потом забирать это гражданство как в случае с саакашвили? И вот эта поспешность всей этой провластной мечпухи только доказывает что это все туфта и что это чистейший пиар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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через 2-3 місяці буде тусувати поруч з надюхою
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Я читал он в Чехию хочет, а не в Украину.
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Заслужил!...
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спасибо не надо, в случае чего хрен отделаешься потом. чтобы жить тут ему можно политическое убежище сделать.
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случай гадей ничему не научил, та тоже была страдалицей пострадавшей от рассеи, а потом оказалась террористкой.
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я запишу эту фразу, на случай когда начнется про то кто сколько украл.
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Воскрешение Бабченко очередной пиар Порошенко перед выборами. Типа сами надумали и сами быстро раскрыли.
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жьорік давай тебя "пропиарим" - гарантий 5% всего-то
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В Украине он находится потому что ему в Чехии визу не продлили.
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о боже да закройте же наконец енто пративное сальное "лецо"!!!!

Кто впустил енто тупущее существо в силовой блок??????
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Выскочила вначале в "комментарии" целая усиленная бригада с криками "Слава СБУ!"
Но с каждым часом тональность комментариев менялась,
а у пропагандистов кроме криков "слава" и "кацапы - пошли вон" ничего не нашлось...
Похоже, что сейчас осталось совсем мало тех, кто не понял, что это очередной "развод"...
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хорощо говно с рашкиних жрать зрадоеб или мокша с украинской аватарой
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Ага ,а как только он скажет ,что пэтя барыга ,его тут же отправят на Лубянку ... Если он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4985или в лучшем случае в Минск ...
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Що там з Сєнцовим, пане Артеме? Часом він не помер?
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко
 
 
 
 
 
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