 Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Волонтер отметил: "Убийца" Бабченко - мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался бы другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже как карта легла бы".
"Сегодня должно было стать ясно, поверили ли в убийство Бабченко после всего того инфошума, который разогнался вчера. Исполнителя бы валили на месте, если бы не поверили. Для большего кипишу нужны большие эмоции. Поэтому после убийства Бабченко шли в посте еще два тезиса: ничтожное СБУ и самозащита с оружием. Это согласованные акценты. Да, была сознательная манипуляция вами с моей стороны. Простите меня те, кто репостнул или вдохновился на свой хейтпост, но уверен, вы сделали бы то же самое для своего друга :)", - подчеркнул он.
Шовкошитный отметил: "Впрочем, я далек от аплодисментов. Не буду давать оценок. Но брифинг был похож на какое-то ток-шоу СТБ. Худшим в этой истории был даже не Геращенко, который пи##анул о хлебе и убийце за дверью в коридоре, что вообще не вязалось с версией жены и фото с трупом в центре комнаты (шутки шутками, но если бы из-за этого убили бы исполнителя на следующий день. .).
Хуже блогера Антона был только Лол. Таким примитивный и кугутский пафос, на котором Юра сегодня выполз на брифинг и х##рил своих оппонентов и зродофилов (которые хоть и не сознательно, но помогли конторе по sv освещением), испортил все. По лицу Грицака хорошо видно, что он считает секунды, чтобы тот заткнулся".
"Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. И безграничное уважение оперу, который вел дело. А, и это. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", - резюмировал волонтер.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Буду благодарен если кто мне это объяснит а не тупо отправит в спам .
Мовляв це все несправжнє, підстави від СБУ, ...
А я вам скажу, що це офуенно, дружочки
Тепер будь-який потенційний злочинець, на якого вийде замовник і запропонує завалити клієнта / провезти зброю ТОЩО -
буде дико сцацца і дванадцять разів думати, чи не підстава це від підлого, безпринципного і підступного СБУ"
Родіна його не бросіла, а знайшла в Києві. І Вбила.
Нікчемне СБУ, нікчемне МВД.
шож он такое писал если ему друг все рассказал
сейчас каждый непонятный "волонтер" начнет натягивать на себя пиар... в топку
Хотя ничего хорошего в этом нет.
Югик на брифинге явно был лишний, своим пиаром разрушил всю серьезность СБУшной спецоперации ...
Приехали......
Человек жив, человек помог накрыть действующих диверсантов (или хз как этих 3/14дарасов назвать), что в свою очередь дало возможность получить информацию о работе фээсбы на территории Украины (так сказать) из первых рук!
Как по мне - это стоило того!
А на счёт того, что "как так можно, мы же переживали", "аяяй, низя так с мировой общественностью, вам столько тут насоболезновали, а выходит зря" - те кто писал и соболезновал искренне, те всё поймут!
А остальные - просто остальные...
цветет и пахнетчеловеческое говно в громадных количествах, но все пока еще могут свободно дышать исключительно из-за обычных людей у которых совесть еще на месте и которые работают за копейки (по сравнению с жирными физиономиями).