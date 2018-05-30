 Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Убийца" Бабченко - мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался бы другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже как карта легла бы".

"Сегодня должно было стать ясно, поверили ли в убийство Бабченко после всего того инфошума, который разогнался вчера. Исполнителя бы валили на месте, если бы не поверили. Для большего кипишу нужны большие эмоции. Поэтому после убийства Бабченко шли в посте еще два тезиса: ничтожное СБУ и самозащита с оружием. Это согласованные акценты. Да, была сознательная манипуляция вами с моей стороны. Простите меня те, кто репостнул или вдохновился на свой хейтпост, но уверен, вы сделали бы то же самое для своего друга :)", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников

Шовкошитный отметил: "Впрочем, я далек от аплодисментов. Не буду давать оценок. Но брифинг был похож на какое-то ток-шоу СТБ. Худшим в этой истории был даже не Геращенко, который пи##анул о хлебе и убийце за дверью в коридоре, что вообще не вязалось с версией жены и фото с трупом в центре комнаты (шутки шутками, но если бы из-за этого убили бы исполнителя на следующий день. .).

Хуже блогера Антона был только Лол. Таким примитивный и кугутский пафос, на котором Юра сегодня выполз на брифинг и х##рил своих оппонентов и зродофилов (которые хоть и не сознательно, но помогли конторе по sv освещением), испортил все. По лицу Грицака хорошо видно, что он считает секунды, чтобы тот заткнулся".

Также читайте: "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"

"Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. И безграничное уважение оперу, который вел дело. А, и это. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", - резюмировал волонтер.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.