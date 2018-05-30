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Все про:убийство (4866) Бабченко Аркадий (43)

 Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный

Волонтер Родион Шовкошитный заявил, что лично знаком с человеком, который был нанят для ликвидации Аркадия Бабченко и главным условием успеха спецоперации стало то, что он сам пришел в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Убийца" Бабченко - мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался бы другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже как карта легла бы".

"Сегодня должно было стать ясно, поверили ли в убийство Бабченко после всего того инфошума, который разогнался вчера. Исполнителя бы валили на месте, если бы не поверили. Для большего кипишу нужны большие эмоции. Поэтому после убийства Бабченко шли в посте еще два тезиса: ничтожное СБУ и самозащита с оружием. Это  согласованные акценты. Да, была сознательная манипуляция вами с моей стороны. Простите меня те, кто репостнул или вдохновился на свой хейтпост, но уверен, вы сделали бы то же самое для своего друга :)", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников

Шовкошитный отметил: "Впрочем, я далек от аплодисментов. Не буду давать оценок. Но брифинг был похож на какое-то ток-шоу СТБ. Худшим в этой истории был даже не Геращенко, который пи##анул о хлебе и убийце за дверью в коридоре, что вообще не вязалось с версией жены и фото с трупом в центре комнаты (шутки шутками, но если бы из-за этого убили бы исполнителя на следующий день. .).

Хуже блогера Антона был только Лол. Таким примитивный и кугутский пафос, на котором Юра сегодня выполз на брифинг и х##рил своих оппонентов и зродофилов (которые хоть и не сознательно, но помогли конторе по sv освещением), испортил все. По лицу Грицака хорошо видно, что он считает секунды, чтобы тот заткнулся".

Также читайте: "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"

"Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. И безграничное уважение оперу, который вел дело. А, и это. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", - резюмировал волонтер.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068947
 
   
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Так интересно сейчас стало ,когда видно всех рашистских троллей как на ладони ,когда юра-это оля и наоборот и когда это само с собой разговаривает Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 3568
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Ну я все понимаю успешная операция СБУ , спасли Аркадия Бабченко но я не могу понять - зачем спецслужбам кацапии вытягивать фотографию с паспортного стола ( о которой сам Бабченко упоминает на брифинге ) если достаточно набрать его фамилию в интернете и получить множество свежих фотографий ? Тут три варианта 1.я полный баран и ни чего не понимаю 2. спецслужбы россии настолько деградировали и отупели что сами подсунули хоть и косвенную но улику 3. или.........
Буду благодарен если кто мне это объяснит а не тупо отправит в спам .
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Остается четвертый вариант,когда нечего сказать ,остается лепить про испанского диспетчера,или про распятого мальчика в трусиках или про паспортный стол
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Шавок педофила колбасит не по-детски ! Главное - Аркадий жив ,а какцапы -живодеры - обосрамшись
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Этот чувак явно не адекватен. Теперь ФСБ точно будет знать кто был нанят и кто спалил контору и придет ФСБ именно к этому волонтеру который уже сейчас взывает к ФСБ мол - Я! Я знаю по чьей вине провалили задание на 40 тысяч зелени! Это уже ни в какие рамки не лезет.
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А ФСБ когда нанимало этого АТОшника , ничего о нём не знало ? Просто решило дать 30 тысяч баксов первому попавшемосю ?
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Неисключено. Если бы они могли понять менталитет украинцев, они бы не вляпались во всю эту историю с Крымом и Донбассом.
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Читайте между строк - Этот чувак через СМИ Украины послал сообщение к ФСБ о том что располагает информацией о киллере который провалил задание обратившись в СБУ.
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Шо ж делаецца ... ФСБ до этого не знало паспортных данных этого "убийцы" ...
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прекращай бредить немедленно. фсб сейчас, конечно, уже не то, лажает часто, но настолько же они идиоты, чтобы не знать, кому они деньги платят
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"Тут деякі діячи-правдолюби незадоволені.
Мовляв це все несправжнє, підстави від СБУ, ...
А я вам скажу, що це офуенно, дружочки
Тепер будь-який потенційний злочинець, на якого вийде замовник і запропонує завалити клієнта / провезти зброю ТОЩО -
буде дико сцацца і дванадцять разів думати, чи не підстава це від підлого, безпринципного і підступного СБУ"

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Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 845Rodion ShovkoshytnyiMay 29 at 9:49pm · В Бабченка стріляли. В лікарню повезли. Вмер по дорозі.
Родіна його не бросіла, а знайшла в Києві. І Вбила.
Нікчемне СБУ, нікчемне МВД.

шож он такое писал если ему друг все рассказал
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Чукча не читатель, чукча пИсатель? Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 6472 Ну попробуй ещё раз, может до тебя дойдет. Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 8485 ""Сегодня должно было стать ясно, поверили ли в убийство Бабченко после всего того инфошума, который разогнался вчера. Исполнителя бы валили на месте, если бы не поверили. Для большего кипишу нужны большие эмоции. Поэтому после убийства Бабченко шли в посте еще два тезиса: ничтожное СБУ и самозащита с оружием. Это согласованные акценты. Да, была сознательная манипуляция вами с моей стороны. Простите меня те, кто репостнул или вдохновился на свой хейтпост, но уверен, вы сделали бы то же самое для своего друга ", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3068947
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Интересно, он тоже в "списке зрадофилов" от Сарган?
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100500% Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 8550 Но это Сарган еще не читала западную прессу....... Вот там она узнает много нового о соевой спЭцоперации. Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 4500
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бред полный... СБУ вышла на организатора через закупку оружия а заказ на убийство всплыл потом.

сейчас каждый непонятный "волонтер" начнет натягивать на себя пиар... в топку
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Не, лолабот. Просто всё постепенно начинает проясняться.)) И всё яснее становится понятно, что не такие уж зрадофилы "зрадофильные". Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 4337

Хотя ничего хорошего в этом нет.
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мне просто стыдно за генпрокурора, глву сбу и за президента, дешевый театр абсурда
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а мне нравится, отличный развод. И популяризация в мире торговой марки "Торчин" кетчуп "Лагiдний".
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Восхитительно. Неясно, как работает этот коллайдер в СБУ, но сколково уже эксгумировало чуркина.
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ну вот что то реально начинает прорисовываться ...
Югик на брифинге явно был лишний, своим пиаром разрушил всю серьезность СБУшной спецоперации ...
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То есть по правде нужно благодарить "сознательного" киллера? А в чем тогда роль СБУ в этой "операции"? В составлении "списков зрадофилов" от Сарган?
Приехали...... Головним елементом успіху в операції із "замаху" на Бабченка стало те, що найнятий виконавець сам прийшов у СБУ, - волонтер Шовкошитний - Цензор.НЕТ 5292
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Об этичности всего что произошло можно пускать волны до нового потопа - эффект будет, как от бросания камней в луну...
Человек жив, человек помог накрыть действующих диверсантов (или хз как этих 3/14дарасов назвать), что в свою очередь дало возможность получить информацию о работе фээсбы на территории Украины (так сказать) из первых рук!
Как по мне - это стоило того!
А на счёт того, что "как так можно, мы же переживали", "аяяй, низя так с мировой общественностью, вам столько тут насоболезновали, а выходит зря" - те кто писал и соболезновал искренне, те всё поймут!
А остальные - просто остальные...
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Странно, лейтмотив брифинга: ложь, что СБУ не может раскрывать....и тут бац, оказывается исполнитель пришел сам в СБУ, и только благодаря этому....
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Чем дальше в лес тем толще партизаны. Вокруг Бабченко развернулася фиерия маразма, когда возникает вопрос: "А что же это всё было?" Есть ли там реальные доказательства против кремляди или уже затоптали всё место проишествия?
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Послушайте, что Бабченко сказал про свое фото. Сюрреализм Савченко, мягко говоря, просто не дотягивает.
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повезло. одним словом - ничего не меняется, к сожалению. сверху цветет и пахнет человеческое говно в громадных количествах, но все пока еще могут свободно дышать исключительно из-за обычных людей у которых совесть еще на месте и которые работают за копейки (по сравнению с жирными физиономиями).
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Кому вообще нужен был этот полублоггер, полужурналист, полуписатель, а сейчас и вообще идиот Бабченко? Зато Порошенко, Луценко и Грицак хорошо пропиарились.Но народ же не дурак, прекрасно видит эту клоунаду.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный
 
 
 
 
 
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