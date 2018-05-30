 Гражданами Украины остаются все, кто жил в Крыму на момент аннексии, - Денисова инициировала определение понятия в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте омбудсмена.
В ходе производства уполномоченного по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова 30 мая Людмила Денисова встретилась с заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховым, который предоставил объяснения о проведенной работе Министерством юстиции в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год).
Во время встречи Людмила Денисова отметила, что в пункте 4 статьи 3 "Условия передачи" Конвенции указано, что любое государство в любое время имеет право посредством декларации, направленной на имя генерального секретаря Совета Европы, определить в части, что касается данного государства, как оно понимает термин "гражданин" в рамках Конвенции.
Украина, по словам Сергея Петухова, этого еще не сделала. Поэтому омбудсмен инициирует подготовку и направление к генеральному секретарю Совета Европы Декларации, в которой как раз и будет определяться термин "гражданин".
В частности, в документе речь пойдет о том, что все граждане, которые на момент аннексии Крыма проживали на полуострове, были и остаются гражданами Украины. Ведь весь цивилизованный мир признает, что Крым - это Украина.
Напомним, Россия отказывается передать Олега Сенцова и Александра Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, так как не признает их украинского гражданства.
Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.