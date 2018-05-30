EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  319  5
Материалы по теме:
Все про:гражданство (816) Денисова (149) Крым (20118) Сенцов (458) Кольченко (176)

 Гражданами Украины остаются все, кто жил в Крыму на момент аннексии, - Денисова инициировала определение понятия в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц

Уполномоченный ВР по правам человека инициирует обращение к генеральному секретарю Совета Европы относительно определения понятия "гражданин" в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте омбудсмена.

В ходе производства уполномоченного по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова 30 мая Людмила Денисова встретилась с заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховым, который предоставил объяснения о проведенной работе Министерством юстиции в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник президента РФ Федотов обратился к Денисовой с просьбой посодействовать визиту к пропагандисту Вышинскому, та в ответ попросила о посещении Сенцова

Во время встречи Людмила Денисова отметила, что в пункте 4 статьи 3 "Условия передачи" Конвенции указано, что любое государство в любое время имеет право посредством декларации, направленной на имя генерального секретаря Совета Европы, определить в части, что касается данного государства, как оно понимает термин "гражданин" в рамках Конвенции.

Украина, по словам Сергея Петухова, этого еще не сделала. Поэтому омбудсмен инициирует подготовку и направление к генеральному секретарю Совета Европы Декларации, в которой как раз и будет определяться термин "гражданин".

Также читайте: Российский омбудсмен Москалькова отказалась ехать к голодающему Сенцову - можем его увидеть в режиме видеоконференции

В частности, в документе речь пойдет о том, что все граждане, которые на момент аннексии Крыма проживали на полуострове, были и остаются гражданами Украины. Ведь весь цивилизованный мир признает, что Крым - это Украина.

Напомним, Россия отказывается передать Олега Сенцова и Александра Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, так как не признает их украинского гражданства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной. Пол-России поддерживает это и готовы за зарплату убивать на Донбассе", - Ахеджакова. ВИДЕО

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Также смотрите: Украина не получала официального ответа об обмене заключенных россиян на удерживаемых в РФ украинцев, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3068946
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и выселять, по тому же принципу, в родные еб....еня.... Гражданами Украины остаются все, кто жил в Крыму на момент аннексии, - Денисова инициировала определение понятия в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц - Цензор.НЕТ 5928
 показать весь комментарий
 
 
еще одна мразь шыкаладно рыгоанальная вылезла. эту соевую гадюку и тварюку первую нужно на гилляку.
 показать весь комментарий
 
 
и няшка значит тоже - я счастлив - а потом ещё потребует себе прокуВоровскую зарплату)))
 показать весь комментарий
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданами Украины остаются все, кто жил в Крыму на момент аннексии, - Денисова инициировала определение понятия в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц
 
 
 
 
 
 вверх