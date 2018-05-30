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Все про:Новиков (156) Бабченко Аркадий (43) Следком РФ (201)

 Дело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков

Реакция на разоблачение у Кремля и Путина будет не такой шумной, как на новость об "убийство" Аркадия Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "5 канала" адвокат Илья Новиков.

"Реакция будет не такая шумная, как на новость об убийстве. Я не удивлен тем, что Следственный комитет возбудил дело за 30 минут - это вообще типично для них. Когда в Донбассе были убиты российские журналисты, в чем потом обвиняли Надежду Савченко, они отреагировали также - в течение двух часов они возбудили уголовное дело. Они вообще очень любят пиар ... на этот раз, по моему мнению, они тихо закроют это дело и нам об этом не будет никаких специальных пресс-релизов", - спрогнозировал Новиков.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068945
 
 
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помітьте як ботва в коментах почала в унісон співати про піар цього всього немає ка росія !!!!!! і робіть висновки
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Дмитре, вас і раніше важко було зрозуміти, а сьогодні ви перевершили всі глюки
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Яка методичка?!
Що він не так сказав?
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Дело в том,что и в Украине это дело тихо замнут ,как и все предыдущие ...
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Чтоб вы знали, что абревиатура РФ , это -рашистксий фашизм, а никакая не страна.
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Та панятна шта кремлины будут сливаться тихо-тихо, без зайвого гвалту.
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Це все для того, щоб відволікти увагу від загибелі Сєнцова?
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В мене на прикинці речення стоїть знак запитання. Може вам повилазило?
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Ваше питання стосуєтся - чи видовлікають увагу від придуманої вами смерті Сенцова ,про смерть людини його ви ствержуєте,бо ви - брехун.
Не шукайте дурніш за себе,бо нема.
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Тобто у Лілії Стацькій все було гаразд, а тут якийсь іван суліма прийшов і все зіпсував?
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Ви мабудь чи сказилися,чи наближаєтесь до цього скорбного стану.
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Сказивсь чому? Що зробив припущення, що загинув Сєнцов? А армію продажних тролєй стеця кинули, щоб відволікти увагу українського і світового суспільства від цього факту? Може вам ще одну гривню дати, пані Лілія?
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Зрозумів тепер, що ви мали на увазі...
Начебто він живий і дай Боже далі йому життя...
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Вам теж треба гривню, фігзрозумієшякийпан?
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Невже ви його вбили? на місці СБУ я би звернула увагу на такі пости від "суліма Іван",ви як шо знаете - докажіть ,ні - звіздеть на Волгу.
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Вибачте, помиливсь, але посилання на Сєнцова, будь ласка дайте
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Навряд чи ви зрозуміли ,бо це ж неадекватна людина,він сам себе не розуміє.
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Так я за себе і кажу...
Я, наприклад, зрозумів, що Іван мав на увазі...
А те, що він не може висловити власні думки, це його проблема
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Ага, розмовлять з ним проблема, це точно, спілкуйтеся - не заважаю.
Про мене ,це хамло вищої гільдіі,брехун і провокатор.
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Ви , Йване , вже у стрибку три рази перевдягнулись, не цікаво це ,і марна розмова.
А гроші залиште собі чи своїм дітям, я в вас хліба не просила.
Соромно так себе вести,не по чоловічі,не гандьбить себе.
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Не хочу виправляти ваші помилки граматичні, але виправлю помилки людські. Ви, продажна пані "Ліліє Стацька", так і не відповіли: що там з Сєнцовим?
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Та ви ,тролль казламордих, вже його поховали, нащо вам ?
Ви , брехлива, отруйна тварина, маю надію що ви помрете раніш за Сенцова.
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Іди геть ,я на відміну від тебе , нікого не ховаю живим, і маю надію до останнього часу.
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Правильно не "Іди", а "Йди", пані фарбована українка, що обрала собі нік "лілія стацька"
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В можно розмовляти на різних мовах,кацап, ось ти себе і видав,ця пісня про мовне питання в Україні -стара кацапська мантра.
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Звісно, можна спілкуватись різними мовами, але все одно треба бути людиною, пані, що назвалась "лілія стацька"
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І не факт, що ви більша одеситка, ніж я. Бо прожив в Одесі два роки
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Не знаю кто витягнув із спаму це створіння,але ж добре, люди мають знать що воно таке " іван сулима", най почитають, якщо адмін не видале його як провокатора і флудера.
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Українською правильно "знати", а не "знать", пані ліліястацька))
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Януковощ тоже вмів розмовлять українською, та це його не зробило українцем ,і твої роги ,казламордий,вилазять з під української, бо Україну люблять на різних мовах,і тільки по гівну отруйному ,що ллєтся с кацапської хомури ,ясно- кацабідло.
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Пані Лілія! Кажіть російською, я зрозумію! Не гвалтуйте українську!!!))
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Ви кацапи Україну згвалтували, тепер ще тут побирушками працюєте,ще не нажерлося ,троляче? Ти диви ,який жаднючий, мабудь мало платять за тролячу блювоту.
Пшол вон.
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Іван, ви себе добре почуваєте?
Щось вас сьогодні дуже колихає...
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Зі мною якось буде. А що там з Сєнцовим?
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ми ще не придумали,бо вас тяжко перебрехать.
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Давайте я вам дам три і ви підете спать, бо щось вам дуже захотілось про смерть побалакать,аж фантазуєте, ні до чого це.
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Тобто ви гарантуєте, що Сєнцов живий у російському таборі десь у Сибіру, куди не пускають навіть його родичів і адвокатів? Українських дипломатів і амбасадорів?
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Виж усіма можливостями бажаєте отруїти людям хоч якусь приємну новину,бо радіти разом з Україною хоча б малої перемозі - це не про вас.
Вас Сенцов турбує тіки в якости раздражителя, щоб плюнути отрутою.
Це так ясно ,що розмовляти з вами нема про що.
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Забийте спочатку те, що хочете сказати, російською у гугл, а потім без помилок передрукуйте тут. Бо ваші кацапські вуха стирчать так, що їх не помітити неможливо, пані, що взяла собі нік "лілія стацька"))
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Це порада від тролля казламордії?
Нема нічого дивного я з Одеси,гугл перекладає точнісінько так ,як ти вмієшь думати- з голови на сраку.
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Після слова "вмієш" знак пом'якшення ставити не треба, пані продажна одеситка(доречі я є з Дніпра))
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Після слова "вмієш" постав кому, потім когось вчи.
Я тобі нічого не продавала, кацап,це ти випрошуєш коменти ,бо продажна ти тварина, троль.
Розмовляєш ти бендерівською добре,це втішно, але ж в тебе нутро кацапське- кліничний діагноз ,тому свої поради засунь собі ...
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І що ж я став такий ненависний? Бо спитав - що там з Сєнцовим?
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Нарешті розібрались...
Трохи вище наш тріалог
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Це питання більше вас хвилює, тому ви і шукайте...
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Про загибель інформації не було, значить - живий!
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Може бути якась інфа з табору за полярним колом, де всі брешуть і бажають тобі загибелі?
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Припиняємо це все...
Пропоную зробити паузу...
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Так дело или "убийство" было пиаром?...
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Кремль давно так сильно не товкли писком у його ж калюжу.
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русня то закроет, а вот Украина, откроет дело на русню.
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Встигли проПіАритись і москалі і наші.Особливо на 30ти запланованих вбивствах.Коли вже з людей показушна совкова дурь вийде?
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Піаром чого? Луценка Порошенка та силовиків?
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Тут прозвучало слово "пиар" и оно будет звучать и дальше, но в разных контекстах. Новиков говорит о том, что рашинский следственный комитет хотел пропиариться, ему не удалось и он "сбавит обороты". И это понятно.
Другой контекст (не у Новикова!) - уже началось вливание раш-дерьма в массы о том, что, дескать, Бабченко сделал это ради пиара и вот на это нужно по возможности реагировать сразу и не уставать "поправлять товарищей" - это была операция по предотвращению убийства! Да, жесткая, да, некрасивая по отношению к нам, но кто бы из нас или его личных друзей, не согласился на этот его шаг, для того, чтобы он был жив? Я да! Я за! А кому хочется, чтобы он тихо умер и потом его громко оплакивать - идите нах!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков
 
 
 
 
 
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