 Дело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "5 канала" адвокат Илья Новиков.
"Реакция будет не такая шумная, как на новость об убийстве. Я не удивлен тем, что Следственный комитет возбудил дело за 30 минут - это вообще типично для них. Когда в Донбассе были убиты российские журналисты, в чем потом обвиняли Надежду Савченко, они отреагировали также - в течение двух часов они возбудили уголовное дело. Они вообще очень любят пиар ... на этот раз, по моему мнению, они тихо закроют это дело и нам об этом не будет никаких специальных пресс-релизов", - спрогнозировал Новиков.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Що він не так сказав?
Не шукайте дурніш за себе,бо нема.
Начебто він живий і дай Боже далі йому життя...
Я, наприклад, зрозумів, що Іван мав на увазі...
А те, що він не може висловити власні думки, це його проблема
Про мене ,це хамло вищої гільдіі,брехун і провокатор.
А гроші залиште собі чи своїм дітям, я в вас хліба не просила.
Соромно так себе вести,не по чоловічі,не гандьбить себе.
Ви , брехлива, отруйна тварина, маю надію що ви помрете раніш за Сенцова.
навзаєм))
Пшол вон.
Щось вас сьогодні дуже колихає...
Вас Сенцов турбує тіки в якости раздражителя, щоб плюнути отрутою.
Це так ясно ,що розмовляти з вами нема про що.
Нема нічого дивного я з Одеси,гугл перекладає точнісінько так ,як ти вмієшь думати- з голови на сраку.
Я тобі нічого не продавала, кацап,це ти випрошуєш коменти ,бо продажна ти тварина, троль.
Розмовляєш ти бендерівською добре,це втішно, але ж в тебе нутро кацапське- кліничний діагноз ,тому свої поради засунь собі ...
Трохи вище наш тріалог
Пропоную зробити паузу...
Другой контекст (не у Новикова!) - уже началось вливание раш-дерьма в массы о том, что, дескать, Бабченко сделал это ради пиара и вот на это нужно по возможности реагировать сразу и не уставать "поправлять товарищей" - это была операция по предотвращению убийства! Да, жесткая, да, некрасивая по отношению к нам, но кто бы из нас или его личных друзей, не согласился на этот его шаг, для того, чтобы он был жив? Я да! Я за! А кому хочется, чтобы он тихо умер и потом его громко оплакивать - идите нах!