 Дело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "5 канала" адвокат Илья Новиков.

"Реакция будет не такая шумная, как на новость об убийстве. Я не удивлен тем, что Следственный комитет возбудил дело за 30 минут - это вообще типично для них. Когда в Донбассе были убиты российские журналисты, в чем потом обвиняли Надежду Савченко, они отреагировали также - в течение двух часов они возбудили уголовное дело. Они вообще очень любят пиар ... на этот раз, по моему мнению, они тихо закроют это дело и нам об этом не будет никаких специальных пресс-релизов", - спрогнозировал Новиков.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.