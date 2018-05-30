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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Геращенко Ирина (1126) переговоры (3462)

 Голоса экс-чиновников и партийных функционеров о "прямых переговорах" с Донбассом полностью совпадают с позицией Кремля, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко заявила, что террористы и представители РФ "особенно громко кричали" о прямом диалоге Киева с "республиками".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

 Геращенко отметила: "Представители РФ и их марионетки с ОРДЛО сегодня, как и все предыдущие встречи - кричали про "прямые переговоры "республик" и Киева". Сегодня, правда, громче, чем всегда.

Читаю в ленте, сколько экс чиновников и "голубей мира" всевозможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Это - язык и слова, позиция и желание Москвы. Мы в Минске и сегодня, и все эти годы (сегодня громче) еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких "прямых перговоров" с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует.

Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны в Донбассе. Она, а не  ее ручные обезьянки, могут прекратить войну. И этого должны требовать от Путина, а не его донецко луганских скоморохов".

Также читайте: Россияне отказались обсуждать освобождение украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3068941
 
 
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К чему это "сообщение"... Чтобы утихомирить радость от воскрешения Бабченко-Савченко?...
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Абсолютно верная трактовка ситуации , которую создала падлючая рф
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Если Киев будет говорить с Мацквой, а не лугандонией, то простите, пани Геращенко, а что же вы с представителем Порошенко в Минске Медведчуком делали 4 года? Протирали штаны и спидныци?!!
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так а чого вона і її) туди посилають?! Голоси екс-чиновників і партійних функціонерів про "прямі переговори" з Донбасом повністю збігаються з позицією Кремля, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6738
які досягнення після обміну полоненими?
для чого ті "діалоги" з домбасятами? Голоси екс-чиновників і партійних функціонерів про "прямі переговори" з Донбасом повністю збігаються з позицією Кремля, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7850
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Голоса співпадають з позицією. Угар !!!
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Федерации нет в самой рашке, содружество и уважение стран при ссср существовало ток на бумаге .... какие нах республики на территории Украины ???? Мокшанство должно здохнуть !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолоса экс-чиновников и партийных функционеров о "прямых переговорах" с Донбассом полностью совпадают с позицией Кремля, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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