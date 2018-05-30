 Голоса экс-чиновников и партийных функционеров о "прямых переговорах" с Донбассом полностью совпадают с позицией Кремля, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Представители РФ и их марионетки с ОРДЛО сегодня, как и все предыдущие встречи - кричали про "прямые переговоры "республик" и Киева". Сегодня, правда, громче, чем всегда.

Читаю в ленте, сколько экс чиновников и "голубей мира" всевозможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Это - язык и слова, позиция и желание Москвы. Мы в Минске и сегодня, и все эти годы (сегодня громче) еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких "прямых перговоров" с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует.

Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны в Донбассе. Она, а не ее ручные обезьянки, могут прекратить войну. И этого должны требовать от Путина, а не его донецко луганских скоморохов".

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