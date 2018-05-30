 Дополнительные экипажи патрульной полиции выйдут на дороги государственного значения для профилактики аварийности, - Князев

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил во время круглого стола по вопросам безопасности дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НП.

По его словам, за 2017 год на территории Украины зарегистрировано более 162,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 27,2 тысячи - с пострадавшими. В этих ДТП погибли 3432 человека, травмированы - почти 35 тысяч человек.

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За 4 месяца 2018 года зафиксировано 45,5 тысяч ДТП. Это почти на 10 процентов меньше по сравнению с прошлогодним периодом. В 5862 дорожных авариях есть пострадавшие: 749 человека погибли и 7602 человека получили телесные повреждения. Кроме того, по статистике в среднем по Украине ежесуточно в результате ДТП погибает 8 человек, а 92 человека получают телесные повреждения.

Сергей Князев отметил, что в результате анализа правоохранители определили основные факторы ДТП на дорогах страны: превышение максимально разрешенной скорости движения транспортного средства, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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В связи с этим, руководство Национальной полиции решило увеличить количество экипажей патрульной полиции на дорогах государственного значения. Сегодня на территории государства обеспечивают безопасность дорожного движения 1595 экипажей полиции. Из этого количества 210 нарядов патрульной полиции круглосуточно патрулируют почти 6,3 тысячи километров дорог государственного значения.