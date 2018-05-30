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 Дополнительные экипажи патрульной полиции выйдут на дороги государственного значения для профилактики аварийности, - Князев

Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика и снижение уровня аварийности на территории государства - приоритетные направления деятельности Национальной полиции Украины.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил во время круглого стола по вопросам безопасности дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НП.

По его словам, за 2017 год на территории Украины зарегистрировано более 162,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 27,2 тысячи - с пострадавшими. В этих ДТП погибли 3432 человека, травмированы - почти 35 тысяч человек.

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За 4 месяца 2018 года зафиксировано 45,5 тысяч ДТП. Это почти на 10 процентов меньше по сравнению с прошлогодним периодом. В 5862 дорожных авариях есть пострадавшие: 749 человека погибли и 7602 человека получили телесные повреждения. Кроме того, по статистике в среднем по Украине ежесуточно в результате ДТП погибает 8 человек, а 92 человека получают телесные повреждения.

Сергей Князев отметил, что в результате анализа правоохранители определили основные факторы ДТП на дорогах страны: превышение максимально разрешенной скорости движения транспортного средства, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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В связи с этим, руководство Национальной полиции решило увеличить количество экипажей патрульной полиции на дорогах государственного значения. Сегодня на территории государства обеспечивают безопасность дорожного движения 1595 экипажей полиции. Из этого количества 210 нарядов патрульной полиции круглосуточно патрулируют почти 6,3 тысячи километров дорог государственного значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068940
 
 
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Ставьте видеокамеры, это намного дешевле, чем "дополнительные патрульные экипажи".Мы в ЕС идем или куда?
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Барижна влада хоче забрати в простого народу останню радість!
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Толку от них, если они сами в ДТП постоянно попадают.
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навіщо цей цирк та зайві витрати на зарплатню дорожнім поліцаям?
треба все пустити на "самотьок"...
ще один рік, шляхів в Україні взагалі не стане, швидкість автівок автоматично зменшиться до 20 км/год і все буде тіп-топ....
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Дополнительная касса Авакова выходит на дорогу, дорогу потокам новый слоган патрулей
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Надо дейсвительно ехать осторожнее,на дороги выходят квАковские дебилы которые ездить не умеют и добивают японские автомобили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДополнительные экипажи патрульной полиции выйдут на дороги государственного значения для профилактики аварийности, - Князев
 
 
 
 
 
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