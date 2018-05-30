 Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко

Об этом написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию", - отметил Дезир.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Ценность таких друзей не слишком высока.
У нас война.Танцевать марлезонский балет с реверансами когда в столице пуйловские киллеры гробят людей мы больше не станем.Европа озаботится мимоходом и пойдёт газопроводы с пуйлом строить,но эта озабоченность не вернёт наших убитых
Их граждан убила рашка,а они все про коррупцию в Украине.
Надо же сообщникам хуйла что то говорить.
Ага, Грицак каждое утро будет докладывать персонально
Это стандартный развод организатора-заказчика при покушениях, и таких было сотни и до покушения на этого журналиста, просто на этот раз ФСБ на удочку поймали.
Но тут такое дело, что если хорошо клюет, то рано или поздно поймают.
самое время теперь заценить
( видео ) материал об одной из кровавых провокаций февраля 2014
поширюйте !
https://www.youtube.com/watch?v=OiFk8KNeNWw
И естественно, что убей киллер журналиста на самом деле, то именно такой резонанс это бы и вызвало!
Если бы не подняли такой кипишь, то фсба бы не поверила и не спалилась бы!!!
Или этот дешёвый пустобрех потому и брызгает поносом, что запоребье на "заказе" поймали?
Кароче - идёт он в раздолбаную плешивую х#йложопу...
Бо ж тепер він когось здасть, да і розповість ще багато про шо
вони кожного дня НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ П...ТЬ в повний зріст!
і нічого... лише стурбованість і нерозуміння з боку обЕС
Все уже подготовили пламенные надгробные речи, напечатали озабоченности и обеспокоенности действиями рашки, уже прикинули где и в каком формате провести встречу по этому поводу, а тут такой облом...
Цікаво було б взнати думку МОССАДу.
А пусті бовтуни для того і існують, щоб трясти повітря по темі і без теми.