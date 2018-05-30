 Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко

Об этом написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию", - отметил Дезир.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.