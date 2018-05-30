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 Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудили решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию", - отметил Дезир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"

Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко 01

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068938
 
   
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Кобыла Машка уже обиделась, что СБУ ей заранее не выслало "либретто", а конь Лавруша отделался дежурным и скучным ржанием о "русофобии"!
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Что они там пьют в ОБСЕ, на свадьбах ополченцев? Опять какую-то паленку....
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Еще одному не нравится что человек выжил, в период гибридной войны и живых гарантерах нашего ядерного разоружения. Смешные они, куклы кремля.
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этот Дезир отрабатывает "газпромовскую пенсию"?
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нет, єлементарньіе нравственньіе нормьі, вам ватникам не ведомьіе
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оскорбленный за Газпром, давай про русофобию, повизжи ка нам еще ...
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думаю, что за этот перегиб ваши властники ещё не один упрёк от друзей Украины услышит и в определённый момент им это припомнит деиствием, так что, если ваши силовики ещё не научилис танцевать валь, то не стоит пробовать пробратся в бал в кросовках и джинсах.
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в отличие от тебя, читаю новости ещё как минимум в трёх языках.
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Да хоть миллион упрёков,мы выдержим.Если такие операции помогут спасти хоть одного человека от гибели -это счастье.Мы устали от смертей,глаза ослепли от слёз.Для многих наши погибшие-статистика.Для нас-сердце в клочья каждый раз.Вам не понять этого,и лучше пусть и не поймёте никогда,пусть минует наших друзей этот ужас.Упрекайте,мы не обидимся.Но поддержим любое действие СБУ ,направленное на спасение людей
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ведь упрек будет ну так, а потом им просто не поверит и это будет большой потераи для вас. смотри, рашке и сруским не верит - хотите и к себе похожое отношение? ну тогда продолжаите.
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Пока что, заявления про "недопустимость подобных операций", сделали только ОБСЕ и "Репортеры без границ".
Ценность таких друзей не слишком высока.
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Мы видим отношение-двуличность,ложь,подковёрные договорняки с рашкой.Вы говорите,нам не поверят?Мы уже не верим некоторым.
У нас война.Танцевать марлезонский балет с реверансами когда в столице пуйловские киллеры гробят людей мы больше не станем.Европа озаботится мимоходом и пойдёт газопроводы с пуйлом строить,но эта озабоченность не вернёт наших убитых
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Вальс на костях украинцев у них неплохо получается.
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Говори за себя, а не мьікай. Не о спасении людей заботится СБУ, а о сохранении у власти. Оттуда и сказки для бьідла то про тепловизор, то про расстрел радьі из гранатомета, то вот про спасение журналиста
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абзац, у тебя или переводчик китайский или периодические провалы в сознании, прочитай, что ты написал...
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Вообще-то, Федька нормальный, ...может набухался
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Порохоботы, я вас поздравляю в европе подняло оромную волну эта "операция Ы" от режисёров из АП... Воскрешение Аркадия пересекается с масштабной коррупцией и прочими покрасчаннями от соевых...когда волна спадет, и все увидят какой срач остался....кароче, может нам в таежный союз? там антикор суд тоже приступ тошноты вызывает у торговых партнеров
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Да плевать на европу.
Их граждан убила рашка,а они все про коррупцию в Украине.
Надо же сообщникам хуйла что то говорить.
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Гарний удар з ноги по гибридному носу кацабидлу, але для жінки Аркадія - це щось.
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Думаю, що, жінка все-таки була в курсі. Не думаю, що СБУ, та й сам Бабченко пішли на такий ризик: спочатку вбили, потім живий. Це ж ніяке серце не витримає.
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Вот походу ещё одно полезное дело сделали---все гандоны расчехлились с перепугу,все эти "паразиты без границ",союзы журналистов,обсе, и прочие путисосы.
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А как еще можно на что то надеяться на Донбассе, не купив ОБСЕ. До сегодня еще верил, что есть еще не продажные люди, хотя бы в Европе. Облом, газпром.
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Дезир, тебя что -- с самого утра в Ж.ПУ ни разу не не посылали ????
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Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ



Ага, Грицак каждое утро будет докладывать персонально
Это стандартный развод организатора-заказчика при покушениях, и таких было сотни и до покушения на этого журналиста, просто на этот раз ФСБ на удочку поймали.
Но тут такое дело, что если хорошо клюет, то рано или поздно поймают.
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До них ще не дійшло що це війна гібридна. Клин клином вибивається.
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чудненько-славненько сэбэу себя показало какое оно is who ...

самое время теперь заценить
( видео ) материал об одной из кровавых провокаций февраля 2014

поширюйте !
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Ну и гниды на подкосе у педофил-педофилыча!!!! Героям слава !
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тем которьіе в тюрьмах сидят, что гарант посадил?
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Як на мене, то загинув не Бабченко, а Сєнцов. А (ф)СБУ шпигуна Лоліти отримало завдання розіграти цирк, щоб відволікти увагу суспільства
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Що там з Сєнцовим? Чому про нього ні шпигун Лоліта, ні його кацап Клімкін не згадує?
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В Европе расстроились что не убили. Нескрываемо.
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Ещё один урод из полезных европейских идиотов?
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Оно что, не понимает, что для того, что бы взять с поличным заказчика, нужно было, что бы он поверил в то, что заказ выполнен?
И естественно, что убей киллер журналиста на самом деле, то именно такой резонанс это бы и вызвало!
Если бы не подняли такой кипишь, то фсба бы не поверила и не спалилась бы!!!
Или этот дешёвый пустобрех потому и брызгает поносом, что запоребье на "заказе" поймали?
Кароче - идёт он в раздолбаную плешивую х#йложопу...
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Тре було надати чесну інформацію, шоб щур втік.
Бо ж тепер він когось здасть, да і розповість ще багато про шо
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Ггг синопсячьи консервы в ОБСЕ бросились пробивать как натянули их шефов. Ага, уже рабежались сейчас всё расскажем, публично, уже и шнурки прогладили.
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Когда к тебе в дом вломятся бандиты, тогда и будешь умничать, Дезир! В стране, которая воюет - свои правила!
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ЯКЩО ДО ТОГО ЩОБ ЗВЕРНУТИСЯ З ТАКОЮ ВИМОГОЮ І ОСУДОМ ДО РАІСІ?!
вони кожного дня НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ П...ТЬ в повний зріст!
і нічого... лише стурбованість і нерозуміння з боку обЕС
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Такое разочарование!
Все уже подготовили пламенные надгробные речи, напечатали озабоченности и обеспокоенности действиями рашки, уже прикинули где и в каком формате провести встречу по этому поводу, а тут такой облом...

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Які питання до мене? Може це хруні мають відповідати?
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Кацапи вимагають звіту від СБУ? Може вам ще раз таємні кімнати показати?.... Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 4340
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В даній ситуації, як і в багатьох інших, треба слухати не балаболів, експертів, політологів, спікерів та інших "майстрів" на всі руки, а професіоналів.
Цікаво було б взнати думку МОССАДу.

А пусті бовтуни для того і існують, щоб трясти повітря по темі і без теми.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосударство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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