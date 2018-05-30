 Диверсия на арсенале в Балаклее в 2017 была осуществлена при помощи ударного беспилотника, причина взрывов в 2018 устанавливается, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Основная версия состоит в использовании ударного беспилотного аппарата, который прибыл из-за границы Украины (т.е. с территории РФ - Ред.), отбомбился и вернулся назад", - сказал А.Матиос.

"Согласно данным, которым владеет следствие, модель этого беспилотного аппарата была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади буквально в мае", - добавил он.

Говоря о взрывах на том же арсенале 3 мая текущего года, А.Матиос сказал, что экспертиза, которая должна установить их причину (нарушение технологии разминирования, человеческий фактор, погода) еще не окончена

Как сообщалось, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

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3 мая 2018 года в г.Балаклея Харьковской области на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. По информации пресс-службы ГСЧС, пожар был ликвидирован в 17:00 8 мая.

По факту пожара было открыто производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет полиция. Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.