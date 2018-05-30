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Все про:боеприпасы (1057) Матиос Анатолий (521) Балаклея (139)

 Диверсия на арсенале в Балаклее в 2017 была осуществлена при помощи ударного беспилотника, причина взрывов в 2018 устанавливается, - Матиос

Диверсия на территории 65-го арсенала (в/ч 1652) в г.Балаклея Харьковской области в марте прошлого года, согласно основной версии следствия, была осуществлена при помощи ударного беспилотного летательного аппарата, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Основная версия состоит в использовании ударного беспилотного аппарата, который прибыл из-за границы Украины (т.е. с территории РФ - Ред.), отбомбился и вернулся назад", - сказал А.Матиос.

"Согласно данным, которым владеет следствие, модель этого беспилотного аппарата была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади буквально в мае", - добавил он.

Говоря о взрывах на том же арсенале 3 мая текущего года, А.Матиос сказал, что экспертиза, которая должна установить их причину (нарушение технологии разминирования, человеческий фактор, погода) еще не окончена

Как сообщалось, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

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3 мая 2018 года в г.Балаклея Харьковской области на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. По информации пресс-службы ГСЧС, пожар был ликвидирован в 17:00 8 мая.

По факту пожара было открыто производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет полиция. Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.

Источник: https://censor.net.ua/n3068937
 
 
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очнулось недорозумение, с головой недоразвитого упыря.
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Сколько в ответ Украинские биспилотники разбомбили складов в рашке?
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Диверсію влаштувало військове керівництво країни,далі,й,нетреба ходити.
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"Согласно данным, которым владеет следствие, модель этого беспилотного аппарата была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади буквально в мае" Источник: https://censor.net.ua/n3068937
Я вам больше скажу! У вас референты- ни к черту, Матиос! Надо было покруче завернуть. Что не модель, а тот самый беспилотник! И указать, что у него, на фюзеляже- звездочка намалевана, за успешно пораженный объект. После тепловизора- никто бы не удивился!
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А как же инопланетяне,шо уже не пи делах ??? Диверсия на арсенале в Балаклее в 2017 была осуществлена при помощи ударного беспилотника, причина взрывов в 2018 устанавливается, - Матиос - Цензор.НЕТ 8818
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с лазерно педальным прицелом тепловизорной меткости но причина взрывов до сих пор устанавливается ,что за бред Матиоса если беспилотник то причина ясна или может беспилотный прапорщик по заданию барражирующего хенерала чтоб скрыть бес предел воровства просто взорвали склады а списали на врага какая сейчас удобная политика что не так все враг так может внутренний
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Такі великі склади треба прикривати ППО у постійному бойому чергуванні.
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а под Винницей... не этот ли беспилотник нашкодил?
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О подобных фактах должно сообщать Министерство Обороны и СБУ. Матиос решил проехать по хвостам не в зоне своей компетенции. В Министерстве Обороны прекрасно знали, что склады в Балаклее в зоне поражения российскими диверсионными группами и дронами. Или нужно было усилить охрану наземную и прикрыть небо ПВО средствами, или рассредоточить свежие и новые боеприпасы, оставив на базе старьё. Ничего сделано не было по причине преступной халатности и беспечности. Вот и взорвалась следом Калиновка. И где над виновными в преступной халатности военный трибунал? Конкретно, пане Матиос, можете ответить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиверсия на арсенале в Балаклее в 2017 была осуществлена при помощи ударного беспилотника, причина взрывов в 2018 устанавливается, - Матиос
 
 
 
 
 
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