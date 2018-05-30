 МИД РФ обвинил Киев в "русофобской лжи" в связи с инсценировкой убийства Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.
"Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны", — заявили в министерстве.
Дипломаты также выразили уверенность в том, что "вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике – не более чем разменные монеты".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
У касабов уже пуканы порвало....
над великою руськой рекой
ет ватаны испускают пуканы
Скоро в ФСБ.
Ватнички у нас ведь большие любители многоходовочек
А в следующий раз перед такой спецоперацией, за месяц, Грицак должен будет лично уведомить ОБСЕ и Amnesty International, чтоб им не обидно было.