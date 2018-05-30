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Все про:МИД РФ (1139) Бабченко Аркадий (43)

 МИД РФ обвинил Киев в "русофобской лжи" в связи с инсценировкой убийства Бабченко

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий в связи с сообщением об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, в котором выразили радость в связи с тем, что "российский гражданин жив", указав, тем не менее, на пропагандистский эффект от операции украинских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ,  текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.

"Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны", — заявили в министерстве.

Дипломаты также выразили уверенность в том, что "вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике – не более чем разменные монеты".

Также смотрите: Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068936
 
 
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...че за треск раздается
над великою руськой рекой
ет ватаны испускают пуканы
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Был Бабченко - стал Савченко...
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А пусть теперь крембляди предложат свой, лучший вариант событий, по их мнению. Завалить надо было? Облом?
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Щас, вата почне вимагати зустрічі консула з Бабченко, а потім провести "незалежне розслідування" під керівництвом міжнародних слідчих під керівництвом ватанів. МЗС РФ звинуватив Київ у "русофобській брехні" у зв'язку з інсценуванням вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 9913
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Обидно, да ?? Впервые могли не соврать, - но и тут облом, оказалось-шутка..... МЗС РФ звинуватив Київ у "русофобській брехні" у зв'язку з інсценуванням вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 1904
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Следственный комитет россии начал проверку по факту хищения части денег, выделенных из российского госбюджета на убийство Аркадия Бабченко.
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Густо....очень густо потянуло сероводором с рашкинского мида....😀
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Лаврушка- циничный бiндера! за уздечку его подвесить! В стойле!
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Коли вже буде той час що пофігу заяви МЗС РФ, ну пофігу же українцям що там МЗС Монголії в цей час базікає чи МЗС Венесуели.
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ой! мокши обиделись, грешно обижать слабоумныхМЗС РФ звинуватив Київ у "русофобській брехні" у зв'язку з інсценуванням вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 8247, вовочка кадырке пожалуется, он ведь знает чечня это круто
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Професійних брехунів обманули, який жаль. Всю ніч будуть плакатися в подушку. ЛОХИ!
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лавровая лошадь,у вашей всей кремлядской своры уже очень устоявшаяся человекофобия и шакалофилия.
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вже так соєвому павілітєлю проплачені холопи сраку зализали аж піна з писків тече начебто пеця особисто подарував життя Аркадію казіться в екстазі може премію підкине пахан
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Людоедофобия, вааще пиздпридел - чилавечину кушамц не дают.
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В русофобии правильней обвинить власти РФ, так они намеревались убить русского журналиста. А Украина получается спасла русскоговорящего.
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Єта проста агалтелейшая русафобія! Русафоб на русафобе седіт,і русафобом паганяет...
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Трохи не вловлюю - яке відношення відношення путєноїди мають не те що до "русских", а взагалі до слов"ян?
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кацапоїди вважаються майстрами інформаційного фейку? ну то найкращою зброєю проти цього - фейкова, керована і надзвичайно реалістична пастка!
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Тут нужно выдержать паузу, что бы у ватников успели пердаки остыть, а потом выдать новую порцию доказательств, что бы у них пердаки поотрывало окончательно.
Ватнички у нас ведь большие любители многоходовочек
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Нужно провести независимое и непредвзятое расследование, и обязательно привлечь к нему как исполнителя, так и заказчика убийства, а также их куратора из ФСБ. А иначе не будет доверия к выводам следствия, и убийцы могут не согласиться с обвинениями в связи с их крайне русофобской сутью.
А в следующий раз перед такой спецоперацией, за месяц, Грицак должен будет лично уведомить ОБСЕ и Amnesty International, чтоб им не обидно было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД РФ обвинил Киев в "русофобской лжи" в связи с инсценировкой убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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