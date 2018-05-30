 Вице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах "умирает больше людей", посольство Украины требует извинений

Комментарий опубликован на facebook-странице посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказав мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер превысил уровень порядочности и обратился к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан.

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Кроме факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев. Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша.

От имени всех граждан Украины, которые работают в Польше, мы требуем извинений от господина вице-маршала Станислава Тишки", - отмечается в сообщении.

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В украинском посольстве также просят власти Польша осудить высказывания вице-маршалка и применить к их автору "должное дисциплинарное наказание", а также "принять меры по предотвращению распространения в публичном пространстве Польши стереотипов ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины".

"Для того, чтобы дополнить знания в области трудоустройства иностранцев в медицинской отрасли Польши, мы предлагаем ознакомиться со статистикой Министерства по делам семьи, труда и социальной политики РП, согласно которой в 2017 году в Польше разрешение на работу в медицинских учреждениях получили только 297 работников с Украины, в том числе 16 врачей и только 3 медицинских сестры и акушерки (в 2016 году - 311, в том числе 16 врачей и 3 медсестры и акушерки). Получить в медицинских учреждениях Польши работу по специальности медсестры и другим медицинским специальностям возможно только после получения официального разрешения на выполнение такой профессии, что в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификации диплома о высшем образовании", - отмечают в посольстве.

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