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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ксенофобия (111) Польша (4358) посольство Украины (151) шовинизм (42)

 Вице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах "умирает больше людей", посольство Украины требует извинений

Посольство Украины выразило обеспокоенность в связи со спекулятивными высказываниями о медицинских работниках из Украины, которые позволил себе вице-спикер Сейма Республики Польша, представитель "Кукиз’15" Станислав Тишка в эфире телеканала TVN24 27 мая.

Комментарий опубликован на facebook-странице посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказав мнение, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей, господин вице-спикер превысил уровень порядочности и обратился к позорной и неприемлемой клевете на украинских граждан.

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Кроме факта распространения обычных слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью, вопиющим является расистский характер примитивной попытки переложить вину на иностранцев. Такой поступок является недостойным политического деятеля, который занимает высокий пост в Сейме Республики Польша.

От имени всех граждан Украины, которые работают в Польше, мы требуем извинений от господина вице-маршала Станислава Тишки", - отмечается в сообщении.

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В украинском посольстве также просят власти Польша осудить высказывания вице-маршалка и применить к их автору "должное дисциплинарное наказание", а также "принять меры по предотвращению распространения в публичном пространстве Польши стереотипов ксенофобского и шовинистического характера о гражданах Украины".

"Для того, чтобы дополнить знания в области трудоустройства иностранцев в медицинской отрасли Польши, мы предлагаем ознакомиться со статистикой Министерства по делам семьи, труда и социальной политики РП, согласно которой в 2017 году в Польше разрешение на работу в медицинских учреждениях получили только 297 работников с Украины, в том числе 16 врачей и только 3 медицинских сестры и акушерки (в 2016 году - 311, в том числе 16 врачей и 3 медсестры и акушерки). Получить в медицинских учреждениях Польши работу по специальности медсестры и другим медицинским специальностям возможно только после получения официального разрешения на выполнение такой профессии, что в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификации диплома о высшем образовании", - отмечают в посольстве.

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Вице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах умирает больше людей, посольство Украины требует извинений 01
Вице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах умирает больше людей, посольство Украины требует извинений 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068934
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
ублюдок.. Тушка ха-ха как можно проспрягать фамилию этого недоумка...
если бы в Украине навели порядок и зарплата медиков стала как в Германии...во интересно от кого бы умирало больше в Польше в больницах ..поляков-- от нигеров или племени нюмба-юмба...
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нацизм стає національною ідеєю польських політиків...кукіс - це польська версія йобіка
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Нет не ДЕБИЛ!!!! МРАЗЮКА ОПЛАЧЕНАЯ ПУТИНЫМ И Ко
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Так какого хрена вы их на работу принимаете, бздунеки?
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так все польские врачи уехали в Германию, Англию, США и другие развитые страны работать за нормальные деньги. А провальные попытки управлять страной приводят к экономическому коллапсу, если бы не помощь от ЕС, то поляки жили бы на уровне африканских стран.
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Во, мля, гнида! Редкая! Да, скучать нам не дают. И- не дадут. Всегда найдется гнида, для очередного обострения, дабы в тонусе держать.
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Тож народна мудрість і каже:"На похилу вербу всі кози скачуть".
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насправді це непогано - якщо там помирає в лікарнях більше, то в нашіх лікарнях помирає менше....
та це тост: Слава Україні!!!
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А , якщо вибачень не буде - що тоді зробить Клімкін ?
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Польское правительство делает все, что бы разжечь межнациональную рознь и посеять ненависть к соседям, им это не плохо удается, руснявые деньги не пахнуть, но что дальше?
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Немов би це щось погане
Поляки мають підіпхати свою пиху під свій же хвіст.
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Так может пускай все Укранские заробитчане вернутся в Украину и из россии и из европы .Украина в кратчайшие сроки создаст свой ядерный потэнциал .
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Разжаловать паскуду из вице маршалов в унтер офицеры
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А выход из этой ситуации очень простой - Польше необходимо поднять зарплаты медиков до уровня стран Скандинавии и Западной Европы - тогда польские врачи будут оставаться в Польше...)))
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Как все просто в этом мире, всего-то поднять зарплаты до уровня Германии и Скандинавии. Вице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах "умирает больше людей", посольство Украины требует извинений - Цензор.НЕТ 821
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Есть намного более дешевый метод - польским властям надо по всем своим СМИ рассказывать о тяжелой доле польских заробитчан в США и Западной Европе....)))
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Тішка - Йошка - Йоббик... Якийсь промовистий асоцціативний ряд.
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не чего всё норм на поляках потренеруются,а когда научатся пусть к нам возвращаются
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с рабами так поступают везде..... а что вы хотели вот вам европейские ценности построенные на вранье... польские собаки...
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у тебя котомка порвалась, и матрешки с красными свистками высыпаются.
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ну так пусть поляки не трудоустраивают украинцев в своих больницах. В чем проблема?
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а чего ожидать от кукиза. Кукизы - это ёбики, только польские.
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брехня у нас рабы качественные наше мид это докажет.... что товар у нас качественный.
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_Вот ещё один то ли полезный идиот, которого кремль пользует втёмную, то ли искренний любитель грязных кремлёвских бабок и зряче работающий против и Польши, и Украины. Единственно в интересах кремля в любом случае.
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Русский Мишка нашел Станислава Тишка, Дал денег пол мешка, чтоб тот гадил из под тишка.
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Попахивает досрочной пенсией😁 можно еще ноту протеста закинуть оф лицо как никак.
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газпромовское евробабло не пахнет для Тишка
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Когда мы узнаем правду,сколько эта банда угробила людей в Украине у нас волосы дыбки встанут на голове ....
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Ну канешна! Более того, построенные украинцами дома падают, у постриженных поляков украинцами теперь быстрее растут волосы, а собранные украинцами телевизоры LG в Польше показывают порнуху! Мама дарагая, чо тварится-то! Биндеры!
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Смешно было смотреть, как наши козлы перед поляками недавно распинались: и наши друзья, и союзники, и адвокаты Украины в Европе, и прочий параноидальный бред. Всё от незнания истории. А, вообще-то, хоть "Тараса Бульбу" прочли бы, политики безграмотные!
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Всё правильно он сказал. Медицина в Украине за 26 лет если не угроблена (как и всё), то прозябает. Люди отчаявшись вылечиться здесь, едут за бугор, в том числе и Польшу, но бывает уже поздно лечится, вот и умирают. У власти в Украине ублюдки при которых за 26 лет Украина потеряла порядка 10 млн. человек. Поляк прав на все 100. Нас в 1991 году было 52 млн. Сейчас сколько? А может пора эту постсоветскую элиту-казнокрадов за геноцид украинского народа судить и казнить? Вот просто развесить на Майдане.
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Є одна хороша новина - ЄС зменшує вливання в Польщу на 20%.... вчора в польських новинах цілий день тільки про це і говорили
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ПОЛЯКИ отказались пускать к себе сирийцев, т к мотивируют большим количеством украинцев ,ТО ЕСТЬ ОНИ УКРАИНЦАМ ДОЛЖНЫ СПАСИБО ГОВОРИТЬ. Может пусть лучше сирийцы у них сидят в парках и ни хрена не делают, а поляки на них пашут???
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то самое немци могут сказать о поляках
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-спикер Сейма РП Тишка заявил, что из-за украинских медиков в польских больницах "умирает больше людей", посольство Украины требует извинений
 
 
 
 
 
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