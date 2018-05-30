 По делу о госизмене Вышинского допрошены 48 человек, - замглавы СБУ Кононенко

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По моей информации, допрошены 48 человек", - сказал он.
Они допрошены в качестве свидетелей. Он также сообщил, что в ходе обысков, которые проводились по делу, изъято большое количество важной для следствия информации.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.https://censor.net.ua/n3068639