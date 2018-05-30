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 Политика Украины
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Все про:допрос (1094) СБУ (12522) Кононенко Виктор (8) Вышинский (32)

 По делу о госизмене Вышинского допрошены 48 человек, - замглавы СБУ Кононенко

Служба безопасности Украины допросила 48 человек по делу о государственной измене директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"По моей информации, допрошены 48 человек", - сказал он.

Они допрошены в качестве свидетелей. Он также сообщил, что в ходе обысков, которые проводились по делу, изъято большое количество важной для следствия информации.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.https://censor.net.ua/n3068639

Источник: https://censor.net.ua/n3068933
 
 
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По делу о госизмене Вышинского допрошены 48 человек, - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 5447
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу о госизмене Вышинского допрошены 48 человек, - замглавы СБУ Кононенко
 
 
 
 
 
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